Динамо - ФК Минай онлайн трансляция матча

Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Динамо Киев не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Минай - 1.25.

Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Минай выигрывает в 16%.

Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Минай - 3.25.

Динамо Киев не проигрывает в последних 4 играх.

Из последних 4 встреч команда Динамо Киев выиграла 4, команда Минай выиграла 0, 0 ничьи.

Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Динамо Киев выигрывает первый тайм в 41% матчей, Минай выигрывает в 16% матчей.

Динамо Киев забивает 1.52 гола, играя дома, а Минай забивает 0.44 гола, играя на выезде (в среднем).

Минай без побед над Динамо Киев в последних 4 играх.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).

Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Минай проиграл 4 выездных матчей подряд.

Динамо Киев забивает 3 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 0.25 гола против команды Динамо Киев (в среднем).

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Минай не выиграл ни в одном из последних 14 выездных матчей.

В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 3 гол(а).