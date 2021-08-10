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Динамо - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 11 августа 2021, 19:30 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
5'
ФК Минай
Минай
Ход матча
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
54%
Ничья
11%
ФК Минай
35%
П1: 1.06 Х: 12.50 П2: 31.00
П1: 1.33 Х: 3.75 П2: 11.00
П1: 1.06 Х: 12.50 П2: 31.00
П1: 1.08 Х: 12.70 П2: 22.00
П1: 1.25 Х: 4.30 П2: 18.50
Интересные факты
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Минай - 1.25.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Минай выигрывает в 16%.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Минай - 3.25.
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 4 играх.
  • Из последних 4 встреч команда Динамо Киев выиграла 4, команда Минай выиграла 0, 0 ничьи.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 41% матчей, Минай выигрывает в 16% матчей.
  • Динамо Киев забивает 1.52 гола, играя дома, а Минай забивает 0.44 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Минай без побед над Динамо Киев в последних 4 играх.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Минай проиграл 4 выездных матчей подряд.
  • Динамо Киев забивает 3 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 0.25 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Минай не выиграл ни в одном из последних 14 выездных матчей.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 3 гол(а).
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
4
Побед
4
Игр
0
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Динамо
Кубок Украины 2021
17.06.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо
Кубок Украины 2018
31.10.2018 - 14:00 ФК Минай 1 - 3 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Заря 1 - 2 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
04.08.2021 - 19:00 Динамо 1 - 1 Завершен Фенербахче Н
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Динамо 4 - 0 Завершен Верес В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
25.07.2021 - 18:00 Динамо 3 - 2 Завершен Газиантеп ББ В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
23.07.2021 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершен Унион Н
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 16:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
13.07.2021 - 17:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2020/2021
06.05.2021 - 19:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен ФК Минай П
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Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
54%
Ничья
11%
ФК Минай
35%
П1: 1.06 Х: 12.50 П2: 31.00
П1: 1.33 Х: 3.75 П2: 11.00
П1: 1.06 Х: 12.50 П2: 31.00
П1: 1.08 Х: 12.70 П2: 22.00
П1: 1.25 Х: 4.30 П2: 18.50
Составы команд
Стартовый состав
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 9
    Рамирес, Эрик
    Нападающий
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 3
    Chato
    Защитник
  • 89
    Олег Синогуб
    Защитник
  • 99
    Kobak, Edvard
    Нападающий
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 7
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 1
    Kucher, Danilo
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 99
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
  • 19
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 23
    Meskhi, Mikheil
  • 13
    Lykhovydko, Victor
    Полузащитник
  • 25
    Gorin, Oleg
    Полузащитник
  • 9
    Дмитрий Билоног
    Нападающий
  • 10
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Василий Кобин
Live Zone
Трансляция
1'
Минай показал попытку прессинга, но соперники ее разбили.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Пеньков, Семенко, Петрусенко, Лиховидько, Ахмедзаде, Билоног, Месхи, Вишневский, Горин.
Минай: Кучер — Кныш, Векляк, Гончар, Багайоко — Синегуб, Кулиев, Хахлев, Байдал — Кобак, Селезнев.
Запасные: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Леднев, Гармаш, Сидклей, Кендзера, Антюх.
Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Караваев — Рамирес.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Юрий Иванов (Макеевка, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют Динамо Киев и закарпатский Минай.
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Анонс матча Динамо - ФК Минай 11.08.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 11.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Динамо и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 07.03.2021 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Василий Кобин разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - ФК Минай можно посмотреть 11.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Заря - 08.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против ФК Александрия - 31.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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