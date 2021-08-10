Динамо - ФК Минай онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 11.08.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Динамо (Киев) и командой ФК Минай (Минай):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Динамо и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 07.03.2021 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Василий Кобин разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Заря - 08.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против ФК Александрия - 31.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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