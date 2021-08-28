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Манчестер Сити - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 28 августа 2021, 14:30 - Этихад
Главный судья: Аткинсон, Мартин
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
4 - 0
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75'
Арсенал
Лондон
Ход матча
7' Илкай Гюндоган 12' Ферран Торрес 24' Соарес, Седрик 28' Сеад Колашинац 35' Гранит Джака 43' Жезус, Габриэль
46' Букайо Сака Вышел: Эльнели, Мохаммед 46' Кайл Уокер Вышел: Александр Зинченко 53' Родри 57' Силва, Бернардо Вышел: Рахим Стерлинг 59' Пьер-Эмерик Обамеянг Вышел: Александр Лаказетт 61' Жезус, Габриэль Вышел: Махрез, Рияд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
36%
Ничья
27%
Арсенал
36%
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 155.00
П1: 1.03 Х: 17.00 П2: 12.00
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 155.00
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 201.00
П1: 1.69 Х: 3.00 П2: 6.90
Интересные факты
  • У команды Арсенал серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Арсенал без побед в последних 6 играх.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Сити ФК.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Арсенал (во всех соревнованиях).
  • Манчестер Сити ФК выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити ФК и Арсенал - 2.4.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 52% случаев, Арсенал выигрывает в 27%.
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити ФК и Арсенал - 1.2.
  • В домашних матчах Манчестер Сити ФК не проигрывает Арсенал в последних 6 встречах.
  • Команда Арсенал выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити ФК.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.
  • Арсенал не забивает в последних 3 матчах.
  • Манчестер Сити ФК забивает 2.39 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.76 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 52% матчей, Арсенал выигрывает в 27% матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Арсенал без побед над Манчестер Сити ФК в последних 3 играх.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити ФК выиграла 4, команда Арсенал выиграла 1, 0 ничьи.
  • Арсенал проиграл 4 матчей подряд.
  • Манчестер Сити ФК забивает 1.8 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 0.6 гола против команды Манчестер Сити ФК (в среднем).
  • Арсенал пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити ФК выиграл обе игры против Арсенал (1-0 дома и 1-0 на выезде)
  • Последняя гостевая победа Арсенал над Манчестер Сити ФК была в 2015
  • Во время последних 57 встреч, Манчестер Сити ФК выиграла 20 раз. также было 11 ничей, и Арсенал выиграла 26 раза.
  • За последние 25 встреч когда Манчестер Сити ФК команда играла дома, команда Манчестер Сити ФК выиграла 11 раз, 3 сыграли вничью и 11 победы команды Арсенал.
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
14
Побед
25
Игр
6
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
21.02.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 1 Завершен Манчестер Сити
Кубок английской лиги 2020/2021
22.12.2020 - 22:00 Арсенал 1 - 4 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Арсенал
Кубок Англии 2021
18.07.2020 - 21:45 Арсенал 2 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.08.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Суперкубок Англии 2021/2022
07.08.2021 - 19:15 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Лига Чемпионов 2020/2021
29.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Эвертон В
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Последние матчи - Арсенал
Кубок английской лиги 2021/2022
25.08.2021 - 22:00 Вест Бромвич Альбион 0 - 6 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.08.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
13.08.2021 - 22:00 Брентфорд 2 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Арсенал 2 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2020/2021
19.05.2021 - 21:00 Кристал Пэлас 1 - 3 Завершен Арсенал В
Показать больше
Новости команд
Главные события
Жезус, Габриэль
Вышел: Махрез, Рияд
61'
59'
Пьер-Эмерик Обамеянг
Вышел: Александр Лаказетт
Силва, Бернардо
Вышел: Рахим Стерлинг
57'
ГООЛ! Родри
53'
46'
Букайо Сака
Вышел: Эльнели, Мохаммед
Кайл Уокер
Вышел: Александр Зинченко
46'
ГООЛ! Жезус, Габриэль
43'
35'
Гранит Джака
28'
Сеад Колашинац
24'
Соарес, Седрик
ГООЛ! Ферран Торрес
12'
ГООЛ! Илкай Гюндоган
7'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
36%
Ничья
27%
Арсенал
36%
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 155.00
П1: 1.03 Х: 17.00 П2: 12.00
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 155.00
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 201.00
П1: 1.69 Х: 3.00 П2: 6.90
Составы команд
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
24
Ляпорт, Эмерик
4
Рубен Диаш
2
Кайл Уокер
21
Илкай Гюндоган
16
Родри
20
Силва, Бернардо
10
Джек Грилиш
21
Ферран Торрес
9
Жезус, Габриэль
12
Бернд Лено
17
Соарес, Седрик
21
Калум Чэмберс
16
Роб Холдинг
31
Сеад Колашинац
6
Киран Тирни
25
Букайо Сака
10
Мартин Эдегор
34
Гранит Джака
18
Смит-Роу, Эмил
14
Пьер-Эмерик Обамеянг
Стартовый состав
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
    12
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
    61 43
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
    7
  • 16
    Родри
    Защитник
    53
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
    57
  • 27
    Жоао Кансело
  • 24
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
    46
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    59
  • 25
    Букайо Сака
    46
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
    35
  • 18
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
    24
  • 21
    Калум Чэмберс
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 31
    Сеад Колашинац
    Полузащитник
    28
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
Запасные игроки
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 69
    Doyle, Thomas
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 33
    Okwonko, Arthur
    Вратарь
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 22
    Пабло Мари
    Полузащитник
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
9
Штрафные
4
4
Фолы
7
7
Удары в створ
2
Удары мимо
1
80%
Владение мячом
20%
Сейвы
3
1
ЖК
2
Офсайды
2
9
Угловые
КК
1
5
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
69'
А сейчас Рахим резко сместился в центр, но не смог закрутить мяч в дальний угол.
68'
Лено перевел мяч через перекладину после удара Стерлинга головой.
67'
Желтая карточка
Родриго при попытке отбора ногой ударил Тирни. Абсолютно справедлива желтая.
63'
Лапорт головой не попал в ближний угол после навеса с правого фланга.
61'
Замена
У Ман Сити вместо Габриэля Жезуса вышел Марез. У бразильца сегодня 1+1.
59'
Замена
Артета ответил заменой Ляказетта над Обамеянга. Габонца в игре мы сегодня совсем не видели.
58'
Замена
Стерлинг заменил Силву.
56'
Зинченко плотно приложился с дальней дистанции – мяч шел в створ, но на его пути встал кто-то из футболистов Арсенала.
55'
Торрес не успел замкнуть прострел Силвы с левого фланга.
52'
Гоооол!!!
4:0. Родриго бильярдным дальним ударом отправил мяч в нижний угол ворот Арсенала.
49'
Опасный момент
Силва опасно стрелял после передачи Грилиша – Лено на месте.
46'
Замена
А у Арсенала Эль-Ненни заменил Сака.
46'
Замена
Зинченко вышел у Ман Сити на второй тайм! Уокер отправился на скамейку запасных.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Кажется, впереди самые бессмысленные 45 минут футбола. А как иначе? Ман Сити громит Арсенал со счетом 3:0, да еще и имеет численное преимущество после противоречивого удаления Гранита Джаки. Тот случай, когда оба тренера наверняка не против закончить всё уже сейчас.
45+3'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Три минуты Аткинсон добавил к первому тайму.
Инфо
Это 83-й гол Габриэля Жезуса за Манчестер Сити в 198 матчах.
43'
Гоооол!!!
Жезус с трех метров отправил мяч в пустые ворота после сольного прохода и идеального ассиста от Грилиша.
Инфо
2-0 по ударам во створ – 2-0 на табло.
35'
Красная карточка
Красная для Джаки! Вот это да! Швейцарский опорник Арсенала двумя ногами в подкате прыгнул в ноги Канселу. Спорный момент…
32'
Тирни упал в штрафной Арсенала, но рефери не увидел со стороны Уокера никакого криминала.
29'
Желтая карточка
Колошинац локтем проверил на прочность лоб Жезуса – это вторая желтая для Арсенала.
27'
Эдерсон потащил удар Джаки метров с 13-ти после собственной обрезки. Впрочем, был офсайд.
24'
Желтая карточка
Соареш в центре поля снес Грилиша и увидел перед собой желтую карточку.
20'
Опасный момент
Смит-Роу во вратарской чуть не наказал Эдерсона за пижонство. Мяч пролетел в метре от ленточки ворот Ман Сити!
Инфо
Арсенал впервые с декабря 2017 года уступает 0:2 в матче АПЛ после 12 минут игры. Тогда это был Юнайтед, а теперь Сити.
12'
Гоооол!!!
Вот и 2:0…Никакой интриги на Этихаде…Ферран Торрес на дальней штанге после рикошета в полном одиночестве легко расстрелял ворота Лено.
10'
Опасный момент
Гюндоган тут же в аналогичном стиле пытался оформить дубль, но Лено не позволил соотечественнику снова пробить себя.
Инфо
У Илкая Гюндогана сегодня юбилей – 40 голов в 214 матчах в футболке Ман Сити.
7'
Гоооол!!!
А Ман Сити и не нужно моментов! Сразу гол! Гюндоган головой замкнул навес Жезуса. Все очень легко и просто.
5'
Тирни неплохо навесил на дальнюю штангу, но Канселу не позволил Сака нанести акцентированный удар по воротам Эдерсона.
1'
Свисток
Матч начался!
Александр Зинченко сегодня в запасе. А вот и стартовые составы команд:
Ман Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу – Силва, Родри, Гюндоган – Жезус, Торрес, Грилиш.
Арсенал: Лено – Тирни, Колашинац, Холдинг, Чемберс, Соареш – Сака, Джака, Смит-Роу, Эдегор – Обамеянг.
Инфо
Текущая домашняя победная серия Ман Сити над Арсеналом в АПЛ составляет 5 матчей и длится с мая 2016 года.
Добрый день! Когда-то матч Ман Сити – Арсенал был одним из главных событий уик-энда во всей Европе, но эти времена позади – сейчас это классическое противостояние гранда с середняком. Матч на Этихаде в рамках 3-го тура АПЛ начнется в 14:30 по киевскому времени.
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Комментарии(2)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
28.08.2021 в 15:16
Если Артету не уволят сегодня - то бай бай Арсенал ... ждем в борьбе за выживание
Ответить
+1
0
Соколов (Никополь)
28.08.2021 в 14:27
Давай сашка в фк Никополь иди, тут ты чаще будешь играть
Ответить
0
0


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Анонс матча "Манчестер Сити" - Арсенал 28.08.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 28.08.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Арсенал и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 21.02.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Арсенал можно посмотреть 28.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Норвич Сити - 21.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 25.08.2021, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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