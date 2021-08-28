Манчестер Сити - Арсенал онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - Арсенал 28.08.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 28.08.2021

Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Арсенал и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 21.02.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Норвич Сити - 21.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 25.08.2021, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

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