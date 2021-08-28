Манчестер Сити - Арсенал онлайн трансляция матча

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 28.08.2021
Время начала матча: 14:30
История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Арсенал и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 21.02.2021 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Норвич Сити - 21.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший матч команды Арсенал был сыгран против Вест Бромвич Альбион - 25.08.2021, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.
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