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Пари Сен-Жермен - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 28 сентября 2021, 22:00 - Парк-де-Пренс . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен
Париж
1 - 0
Обновить
40'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
8' Гуейе, Идрисса 24' Жоао Кансело
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
41%
Ничья
23%
Манчестер Сити
36%
П1: 3.99 Х: 3.06 П2: 2.13
П1: 3.75 Х: 2.88 П2: 2.10
П1: 3.99 Х: 3.06 П2: 2.13
П1: 3.99 Х: 3.06 П2: 2.13
П1: 3.00 Х: 2.80 П2: 2.65
Интересные факты
  • Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 0, команда Манчестер Сити ФК выиграла 3, 2 ничьи.
  • Пари Сен-Жермен забивает 0.6 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 1.4 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 7 играх.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 58% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 52% матчей.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Пари Сен-Жермен (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити ФК - 2.
  • Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 9 играх.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен выиграл 6 домашних матчей подряд.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Пари Сен-Жермен.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.44 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Пари Сен-Жермен без побед над Манчестер Сити ФК в последних 3 играх.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити ФК - 0.8.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 52%.
  • Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, команда Пари Сен-Жермен выиграла 0 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити ФК выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-3 в пользу команды Манчестер Сити ФК
Личные встречи
Пари Сен-Жермен
0
Побед
4
Игр
3
Побед
Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2020/2021
04.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2022
28.04.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 2 Завершен Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2015/2016
12.04.2016 - 21:45 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2015/2016
06.04.2016 - 21:45 Пари Сен-Жермен 2 - 2 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
25.09.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Монпелье В
Чемпионат Франции 2021/2022
22.09.2021 - 22:00 Метц 1 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Франции 2021/2022
19.09.2021 - 21:45 Пари Сен-Жермен 2 - 1 Завершен Лион В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Брюгге 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Франции 2021/2022
11.09.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Клермон В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Челси 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Манчестер Сити 6 - 1 Завершен Уиком Уондерерс В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Манчестер Сити 0 - 0 Завершен Саутгемптон Н
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Манчестер Сити 6 - 3 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Лестер Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
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Главные события
24'
Жоао Кансело
ГООЛ! Гуейе, Идрисса
8'
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
41%
Ничья
23%
Манчестер Сити
36%
П1: 3.99 Х: 3.06 П2: 2.13
П1: 3.75 Х: 2.88 П2: 2.10
П1: 3.99 Х: 3.06 П2: 2.13
П1: 3.99 Х: 3.06 П2: 2.13
П1: 3.00 Х: 2.80 П2: 2.65
Составы команд
50
Джанлуиджи Доннарумма
25
Tavares Mendes, Nuno Alexandre
3
Кимпембе, Преснель
5
Маркиньос
2
Ашраф Хакими
6
Марко Верратти
27
Гуейе, Идрисса
21
Андер Эррера
10
Неймар
10
Килиан Мбаппе
30
Лионель Месси
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
4
Рубен Диаш
19
Ляпорт, Эмерик
27
Жоао Кансело
20
Силва, Бернардо
16
Родри
17
Де Брeйне, Кевин
26
Махрез, Рияд
10
Джек Грилиш
10
Рахим Стерлинг
Стартовый состав
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 30
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
    8
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 19
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
    24
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 20
    Лейвин Курзава
    Защитник
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 17
    Колин Дагба
  • 15
    Данилу
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 8
    Леандро Паредес
  • 60
    Летелльер, Александре
    Вратарь
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 36
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 97
    Wilson Esbrand, Josh
    Защитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 87
    Mcatee, James John
    Полузащитник
Тренеры
  • Маурисио Почеттино
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
6
Штрафные
5
4
Фолы
5
1
Офсайды
1
2
Удары в створ
3
1
Блокировано ударов
2
1
Угловые
3
ЖК
2
1
Удары мимо
1
3
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
38'
Эррера завершал быструю контратаку парижан своим ударом с линии штрафной. Эдерсон перевел мяч на угловой.
35'
Париж отвечает. Неймар оказался в хорошей позиции, но пробил выше ворот.
34'
Сити наращивает давление, Доннарумме все чаще приходится вступать в игру.
32'
Канселу неплохо пробивал со средней дистанции, но голкипер справился с этим ударом.
27'
Опасный момент
Какой шанс был у Сити! Стерлинг и Силва в одной атаке дважды угодили мячом в каркас ворот Доннаруммы.
24'
Желтая карточка
Канселу получает желтую за грубый подкат против соперника.
18'
Снова Марез отдавал в центр, на этот раз передачу заблокировали защитники.
15'
Доннарумма уверенно сыграл на выходе и перехватил прострел Мареза.
13'
Подходы Манчестер Сити к воротам соперника пока не слишком опасны.
8'
Гоооол!!!
Идрисса Гейе открывает счет! Подхватил мяч в штрафной и вколотил в правую девятку. Без шансов для Эдерсона.
3'
Осторожничают команды на старте поединка, что неудивительно. Ставки слишком высоки.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос (к), Хакими, Верратти, Гейе, Эррера, Неймар, Мбаппе, Месси.
Инфо
Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Ляпорт, Диаш (к), Уокер, де Брёйне, Родри, Силва, Стерлинг, Грилиш, Марез.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча ПСЖ – Манчестер Сити.
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Комментарии(2)
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Serega1111 (Киев)
28.09.2021 в 22:22
"Идрисса Гейе открывает счет! ... Без шансов для Доннаруммы." Эта пять!
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0
Ol-g (Одесса)
28.09.2021 в 22:29
Да)
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+1
0


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Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити" 28.09.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 28.09.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 04.05.2021 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 28.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Монпелье - 25.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Челси - 25.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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