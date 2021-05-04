Пари Сен-Жермен - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 0, команда Манчестер Сити ФК выиграла 3, 2 ничьи.

Пари Сен-Жермен забивает 0.6 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 1.4 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 7 играх.

Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Пари Сен-Жермен имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 58% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 52% матчей.

Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Пари Сен-Жермен (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити ФК - 2.

Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 9 играх.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Пари Сен-Жермен выиграл 6 домашних матчей подряд.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Пари Сен-Жермен.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.

Пари Сен-Жермен забивает 2.44 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).

Пари Сен-Жермен без побед над Манчестер Сити ФК в последних 3 играх.

Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити ФК - 0.8.

Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 52%.

Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.