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Португалия - Люксембург онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 12 октября 2021, 21:45 - Эстадио Алгарве
Главный судья: Бастьен, Бенуа
Рейтинг матча:
Португалия
3 - 0
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29'
Люксембург
Ход матча
8' Криштиану Роналду 13' Криштиану Роналду 17' Бруно Фернандес 22' Tavares Mendes, Nuno Alexandre
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
50%
Ничья
29%
Люксембург
21%
П1: 1.18 Х: 6.12 П2: 26.00
П1: 1.18 Х: 4.75 П2: 21.00
П1: 1.18 Х: 6.12 П2: 26.00
П1: 1.18 Х: 6.12 П2: 26.00
Личные встречи
Португалия
5
Побед
5
Игр
0
Побед
Люксембург
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Люксембург 1 - 3 Завершен Португалия
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 16:00 Люксембург 0 - 2 Завершен Португалия
Евро 2020 2020
11.10.2019 - 21:45 Португалия 3 - 0 Завершен Люксембург
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
15.10.2013 - 20:00 Португалия 3 - 0 Завершен Люксембург
Последние матчи - Португалия
Международные товарищеские матчи 2021
09.10.2021 - 22:15 Португалия 3 - 0 Завершен Катар В
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 19:00 Азербайджан 0 - 3 Завершен Португалия В
Международные товарищеские матчи 2021
04.09.2021 - 19:45 Катар 1 - 3 Завершен Португалия В
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Португалия 2 - 1 Завершен Ирландия В
Евро 2020 2021
27.06.2021 - 22:00 Бельгия 1 - 0 Завершен Португалия П
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Последние матчи - Люксембург
Чемпионат мира 2022
09.10.2021 - 21:45 Люксембург 0 - 1 Завершен Сербия П
Международные товарищеские матчи 2021
07.09.2021 - 21:45 Люксембург 1 - 1 Завершен Катар Н
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 19:00 Сербия 4 - 1 Завершен Люксембург П
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Люксембург 2 - 1 Завершен Азербайджан В
Международные товарищеские матчи 2021
06.06.2021 - 19:00 Люксембург 0 - 1 Завершен Шотландия П
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Новости команд
Главные события
Tavares Mendes, Nuno Alexandre
22'
ГООЛ! Бруно Фернандес
17'
ГООЛ! Криштиану Роналду
13'
ГООЛ! Криштиану Роналду
8'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
50%
Ничья
29%
Люксембург
21%
П1: 1.18 Х: 6.12 П2: 26.00
П1: 1.18 Х: 4.75 П2: 21.00
П1: 1.18 Х: 6.12 П2: 26.00
П1: 1.18 Х: 6.12 П2: 26.00
Составы команд
1
Руй Патрисиу
25
Tavares Mendes, Nuno Alexandre
4
Рубен Диаш
3
Пепе
27
Жоао Кансело
18
Бруно Фернандес
28
Жоау Моутинью
66
Жоау Пальинья
20
Силва, Бернардо
33
Андре Силва
7
Криштиану Роналду
49
Энтони Морис
18
Янс, Лаурент
4
Чанот, Максим
13
Дирк Карлсон
17
Пинту, Мика
24
Данель Синани
35
Кристофер Перейра
35
Мартинс, Леандро
15
Тилль, Оливье
11
Родригес, Герсон
31
Себастьян Тилль
Стартовый состав
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 33
    Андре Силва
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
    13 8
  • 18
    Бруно Фернандес
    17
  • 28
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 66
    Жоау Пальинья
    Полузащитник
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
    22
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 11
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 31
    Себастьян Тилль
    Полузащитник
  • 24
    Данель Синани
    Полузащитник
  • 35
    Кристофер Перейра
    Нападающий
  • 35
    Мартинс, Леандро
    Полузащитник
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 18
    Янс, Лаурент
    Защитник
  • 4
    Чанот, Максим
    Защитник
  • 13
    Дирк Карлсон
    Защитник
  • 17
    Пинту, Мика
    Защитник
  • 49
    Энтони Морис
Запасные игроки
  • 21
    Нуньес, Матеус Луис
    Полузащитник
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 17
    Гонсало Гуэдес
    Нападающий
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 14
    Карвальо, Виллиам
    Полузащитник
  • 15
    Данилу
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
  • 22
    Нельсон Семедо
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 99
    Коста, Диого
    Вратарь
  • 12
    Антони Лопеш
    Вратарь
  • 23
    Жоау Мариу
    Полузащитник
  • 39
    Эдвин Муратович
  • 19
    Алдин Скендерович
    Защитник
  • 27
    Морис Девилль
  • 11
    Borges Sanches, Yvandro
    Полузащитник
  • 23
    Эрик Вейга
    Полузащитник
  • 6
    Pimentel, Diogo
    Полузащитник
  • 5
    Вахид Селимович
    Полузащитник
  • 5
    Eldin Dzogovic
  • 4
    Кевин Малгет
    Защитник
  • 34
    Тим Кипс
  • 21
    Ральф Шон
    Вратарь
  • 22
    Omosanya, Michael
    Нападающий
Тренеры
  • Фернанду Сантуш
  • Люк Холтц
Статистика матча
75%
Владение мячом
25%
2
Угловые
1
4
Удары в створ
1
Штрафные
2
2
Фолы
1
1
ЖК
Сейвы
1
Трансляция
26'
Особенно активен правый фланг португальцев в лице Бернарду Силвы и Канселу. Раз за разом оттуда приходит острота.
22'
Желтая карточка
Мендеш допустил ошибку и вынужден был исправлять ее ценой нарушения.
21'
Диаш нанес плотный удар в створ после розыгрыша углового. Морис занял правильную позицию в воротах и забрал мяч.
17'
Гоооол!!!
Бруну Фернандеш воспользовался ошибкой соперника и довел счет до разгромного!
16'
Роналду мощнейшим ударом сотрясает штангу. Правда, за пару мгновений до этого был зафиксирован фол в атаке.
13'
Гоооол!!!
2:0! Судья потребовал перебить пенальти, но Роналду это не помешало. Он с уверенностью реализовал все свои попытки.
10'
Опасный момент
Еще один пенальти зарабатывают португальцы! Видеоарбитры проверили эпизод и подтвердили решение главного.
8'
Гоооол!!!
Счет открыт! Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый удар.
6'
Опасный момент
Пенальти назначает арбитр в ворота сборной Люксембурга.
3'
Португальские футболисты ожидаемо владеют инициативой.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав Португалии: Патрисиу, Мендеш, Диаш, Пепе, Канселу, Фернандеш, Моутиньо, Пальинья, Бернарду Силва, Андре Силва, Роналду (к).
Инфо
Стартовый состав Люксембурга: Морис, Гонсалвеш, Карлсон, Шано, Янс (к), Оливье Тилль, Баррейро, Перейра, Синани, Себастьян Тилль, Родригеш.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Люксембург.
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Комментарии(1)
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Ol-g (Одесса)
12.10.2021 в 22:10
Это не Уругвай. А вообще молодец!
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Анонс матча Португалия - Люксембург 12.10.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Португалия и командой Люксембург будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Эстадио Алгарве.

Дата проведения матча: 12.10.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Португалия и командой Люксембург:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Португалия, тогда как команда Люксембург осталась с поражением. Столкновение Люксембург и Португалия в предыдущем футбольном матче 30.03.2021 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Фернанду Сантуш и Люк Холтц разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Португалия - Люксембург можно посмотреть 12.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Португалия - Люксембург, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Прошедший поединок команды Португалия был сыгран против Катар - 09.10.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился победой команды Португалия.

Команда гостей

Название: Люксембург
Страна: Люксембург

Прошедший матч команды Люксембург был сыгран против Сербия - 09.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Сербия.

Следите за результатами матча Португалия - Люксембург онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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