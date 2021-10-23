Верес - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Верес Ровно и Мариуполь 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Когда Мариуполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Мариуполь выигрывает в 16%.

Недавнее выступление команды Верес Ровно в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.

В их последнюю встречу команда Верес Ровно победила в 1 гол(а).

Gennady Pasich лучший бомбардир Верес Ровно с 2 голами. Andriy Kulakov забил 6 раз за Мариуполь

Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и Мариуполь - 1.4.

Верес Ровно не проигрывает в последних 12 домашних матчах.

Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Верес Ровно выигрывает первый тайм в 39% матчей, Мариуполь выигрывает в 16% матчей.

Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.

Победителем прошлой встречи была команда Верес Ровно.

Домашняя статистика Верес Ровно в сезоне 2-3-0

Верес Ровно забивает 1.74 гола, играя дома, а Мариуполь забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Год назад, Мариуполь была на 7 месте в таблице с 16 очками. Сейчас они на 16 месте с 4 очками.

Когда Мариуполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и Мариуполь - 0.2.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Из последних 5 встреч команда Верес Ровно выиграла 1, команда Мариуполь выиграла 1, 3 ничьи.

В домашних матчах Верес Ровно не проигрывает Мариуполь в последних 4 встречах.

Верес Ровно забивает 0.6 гола за матч против команды Мариуполь, а Мариуполь забивает 0.8 гола против команды Верес Ровно (в среднем).

Valery Kucherov получил больше всего желтых карточек (4) в Верес Ровно. Mark Rene Mampassi получил 5 в Мариуполь.

Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Мариуполь проиграл 3 матчей подряд.

Вы знали, что Верес Ровно забил 30% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Мариуполь не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Верес Ровно не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 7 встреч, команда Верес Ровно выиграла 2 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Мариуполь выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-6 в пользу команды Верес Ровно

Мариуполь проиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.