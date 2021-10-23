Верес - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Матч между командой Верес (Ровно) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Авангард.
Дата проведения матча: 23.10.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами Верес (Ровно) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Верес, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Верес и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 02.12.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Вирт, Юрий и Markevych, Ostap разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий матч команды Верес был сыгран против Черноморец - 18.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.
Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Металлист 1925 - 16.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.
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