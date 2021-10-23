  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Верес - ФК Мариуполь Смотреть онлайн
В тренде

Верес - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 октября 2021, 14:00 - Авангард
Главный судья: Abdullahi, Anatoli
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
0 - 0
Обновить
15'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Верес
43%
Ничья
29%
ФК Мариуполь
29%
П1: 2.50 Х: 2.50 П2: 3.64
П1: 2.25 Х: 2.38 П2: 4.00
П1: 2.50 Х: 2.50 П2: 3.64
П1: 2.50 Х: 2.50 П2: 3.64
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Верес Ровно и Мариуполь 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Мариуполь проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Мариуполь выигрывает в 16%.
  • Недавнее выступление команды Верес Ровно в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.
  • В их последнюю встречу команда Верес Ровно победила в 1 гол(а).
  • Gennady Pasich лучший бомбардир Верес Ровно с 2 голами. Andriy Kulakov забил 6 раз за Мариуполь
  • Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и Мариуполь - 1.4.
  • Верес Ровно не проигрывает в последних 12 домашних матчах.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 39% матчей, Мариуполь выигрывает в 16% матчей.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Верес Ровно.
  • Домашняя статистика Верес Ровно в сезоне 2-3-0
  • Верес Ровно забивает 1.74 гола, играя дома, а Мариуполь забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Мариуполь была на 7 месте в таблице с 16 очками. Сейчас они на 16 месте с 4 очками.
  • Когда Мариуполь лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и Мариуполь - 0.2.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Из последних 5 встреч команда Верес Ровно выиграла 1, команда Мариуполь выиграла 1, 3 ничьи.
  • В домашних матчах Верес Ровно не проигрывает Мариуполь в последних 4 встречах.
  • Верес Ровно забивает 0.6 гола за матч против команды Мариуполь, а Мариуполь забивает 0.8 гола против команды Верес Ровно (в среднем).
  • Valery Kucherov получил больше всего желтых карточек (4) в Верес Ровно. Mark Rene Mampassi получил 5 в Мариуполь.
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Мариуполь проиграл 3 матчей подряд.
  • Вы знали, что Верес Ровно забил 30% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Мариуполь не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Верес Ровно не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 7 встреч, команда Верес Ровно выиграла 2 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Мариуполь выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-6 в пользу команды Верес Ровно
  • Мариуполь проиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Мариуполь забил 38% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
2
Побед
7
Игр
1
Побед
ФК Мариуполь
Кубок Украины 2020/2021
02.12.2020 - 13:00 Верес 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2017/2018
20.05.2018 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2017/2018
14.04.2018 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2017/2018
14.10.2017 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
18.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Верес П
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 19:00 Оболонь 0 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Верес П
Показать больше
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
01.10.2021 - 19:30 ФК Мариуполь 0 - 2 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 14:00 ФК Александрия 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 17:00 Волынь 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 0 - 5 Завершен Шахтер П
Показать больше
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Верес
43%
Ничья
29%
ФК Мариуполь
29%
П1: 2.50 Х: 2.50 П2: 3.64
П1: 2.25 Х: 2.38 П2: 4.00
П1: 2.50 Х: 2.50 П2: 3.64
П1: 2.50 Х: 2.50 П2: 3.64
Составы команд
Стартовый состав
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 17
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 33
    Роман Мирошник
    Защитник
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
  • 18
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 8
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 21
    Максим Чех
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 99
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
Запасные игроки
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
  • 88
    Роберт Гегодош
    Нападающий
  • 97
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
  • 10
    Виталий Тимофеенко
    Полузащитник
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
  • 71
    Сергей Шестаков
    Полузащитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 24
    Guk, Igor
    Защитник
  • 71
    Svitiukha, Denys
    Нападающий
  • 33
    Shostak, Denys
    Полузащитник
  • 91
    Никита Петерман
    Защитник
  • 5
    Владислав Клименко
    Защитник
  • 97
    Kholod, Artem
    Защитник
  • 86
    Udod, Danylo
    Защитник
  • 3
    Mykytsey, Stanislav
    Защитник
  • 23
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 21
    V'Yunnik, Bogdan
    Нападающий
Тренеры
  • Вирт, Юрий
  • Markevych, Ostap
Статистика матча
2
Штрафные
2
1
Фолы
2
51%
Владение мячом
49%
1
Удары в створ
1
Угловые
1
1
Офсайды
1
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
11'
Офсайд
Сергийчук добил в пустые ворота удачный отскок мяча от голкипера, отразившего удар в дальний угол с левого фланга штрафной от Геннадия Пасича, но при этом был в офсайде.
10'
Опасный момент
Кащук достаточно долго бежал по свободному правому флангу контратаки без опеки, после чего не стал давать Кулакову на дальнюю штангу, а пробил под ближнюю, где справился с мячом Когут.
8'
Мариуполь жмет прессингом, но Верес уверенно выводит мяч со своей половины.
6'
Сергийчук вновь на газоне вдали от чужой штрафной. Мампасси его осторожно уложил туда.
4'
Сергийчук получил мощный удар от Чеха по ногам в центре поля во время борьбы за мяч.
2'
Блокировал защитник прострел с правого фланга штрафной от Кулакова.
1'
Гости начали со смелой игры первым номером.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Турбаевский, Микицей, Удод, Холод, Клименко, Петерман, Шостак, Свитюха, Вьюнник.
Мариуполь: Кудрик — Меличенко, Мампасси, Драмбаев, Стасюк — Чех — Очеретько, Мишнев, Топалов, Кащук — Кулаков.
Запасные: Кичак, С. Шестаков, Махнев, Тимофеенко, Дахновский, Гечев, Гегедош, М. Шестаков, Гук.
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Петько, Полюлях — Е. Пасич, Панасенко, Г. Пасич — Сергийчук.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Анатолий Абдула (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Авангард" (Луцк, Украина) сыграют ровенский Верес и Мариуполь.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 22:15 - Вчера Витория Витория 2 Маритиму Маритиму 1 Завершен 22:00 - Вчера Осасуна Осасуна 1 Гранада Гранада 1 Завершен 22:00 - Вчера Сент-Этьен Сент-Этьен 2 Анже Анже 2 Завершен 22:00 - Вчера Арсенал Арсенал 3 Астон Вилла Астон Вилла 1 Завершен 21:45 - Вчера Серен Юнайтед Серен Юнайтед 1 Шарлеруа Шарлеруа 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Верес - ФК Мариуполь 23.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой Верес (Ровно) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 23.10.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Верес (Ровно) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Верес, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Верес и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 02.12.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Вирт, Юрий и Markevych, Ostap разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - ФК Мариуполь можно посмотреть 23.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий матч команды Верес был сыгран против Черноморец - 18.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Металлист 1925 - 16.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

Следите за результатами матча Верес - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен