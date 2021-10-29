Ингулец - Верес онлайн трансляция матча

Анонс матча Ингулец - Верес 30.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 30.10.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ингулец (Петрово) и командой Верес (Ровно):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Верес, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Верес в предыдущем футбольном матче 23.04.2017 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Металлист 1925 - 22.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Ворскла - 27.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

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