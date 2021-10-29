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Ингулец - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 30 октября 2021, 19:30 - Стадион Ингулец
Главный судья: Catherine, Monzul
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
0 - 0
Обновить
12'
Верес
Ровно
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
20%
Ничья
33%
Верес
47%
П1: 2.71 Х: 2.37 П2: 3.51
П1: 2.63 Х: 2.30 П2: 3.25
П1: 2.71 Х: 2.37 П2: 3.51
П1: 2.71 Х: 2.37 П2: 3.51
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Верес Ровно в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove забивает 0.92 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.47 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первый тайм в 25% матчей, Верес Ровно выигрывает в 35% матчей.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • В их последнюю встречу команда Верес Ровно победила в 1 гол(а).
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Верес Ровно не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Верес Ровно.
  • У команды FC Ingulets Petrove серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • FC Ingulets Petrove без побед в последних 6 играх.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • FC Ingulets Petrove выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Верес Ровно выигрывает в 35%.
  • FC Ingulets Petrove пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Верес Ровно не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Ingulets Petrove не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Верес Ровно забил 25% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Верес
Первая лига 2016/2017
23.04.2017 - 16:00 Ингулец 1 - 2 Завершен Верес
Первая лига 2016/2017
13.09.2016 - 17:00 Верес 4 - 0 Завершен Ингулец
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 4 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
27.09.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 15:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Колос П
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Последние матчи - Верес
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
18.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Верес П
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Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
20%
Ничья
33%
Верес
47%
П1: 2.71 Х: 2.37 П2: 3.51
П1: 2.63 Х: 2.30 П2: 3.25
П1: 2.71 Х: 2.37 П2: 3.51
П1: 2.71 Х: 2.37 П2: 3.51
Составы команд
Стартовый состав
  • 21
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Защитник
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 34
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 23
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 17
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 15
    Андрей Коробенко
    Полузащитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 8
    Полехенко, Павел
    Защитник
  • 7
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 7
    Михаил Сергийчук
    Нападающий
  • 10
    Виталий Тимофеенко
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 8
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 33
    Роман Мирошник
    Защитник
  • 4
    Soldat, Igor
    Защитник
Запасные игроки
  • 97
    Андрей Якимив
    Полузащитник
  • 39
    Евгений Опанасенко
    Защитник
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Полузащитник
  • 13
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 9
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 4
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 1
    Богдан Шуст
    Вратарь
  • 99
    Stephen, Gopey
    Нападающий
  • 88
    Роберт Гегодош
    Нападающий
  • 97
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 77
    Никита Полюлях
    Полузащитник
  • 14
    Дмитрий Махнев
    Защитник
  • 71
    Сергей Шестаков
    Полузащитник
  • 13
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
Тренеры
  • Лавриненко, Сергей
  • Вирт, Юрий
Статистика матча
1
Штрафные
4
3
Фолы
1
1
Офсайды
46%
Владение мячом
54%
Удары в створ
1
Блокировано ударов
1
1
Сейвы
Трансляция
9'
Запорожец не сумел обработать передачу из глубины.
7'
Опасный момент
Штанга спасает Ингулец после удара Кучерова с линии штрафной!
6'
Офсайд
Шарай оказался в положении вне игры.
5'
Ингулец по-хозяйски забирает мяч под контроль.
2'
Штрафной в исполнении Вереса ни к чему опасному не привел.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Ингульца: Гальчук, Асмелаш, Запорожец, Ковалёв (к), Козак, Коробенко, Полегенько, Поспелов, Ситало, Шарай, Шишка.
Инфо
Стартовый состав Вереса: Когут, Гончаренко, Кучеров, Мирошник, Немчанинов (к), Пасич, Панасенко, Петько, Сергийчук, Солдат, Тимофеенко.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура УПЛ между Ингульцом и Вересом.
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Анонс матча Ингулец - Верес 30.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Ингулец.

Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ингулец (Петрово) и командой Верес (Ровно):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Верес, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Верес в предыдущем футбольном матче 23.04.2017 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Верес можно посмотреть 30.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Металлист 1925 - 22.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Ворскла - 27.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Ингулец - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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