Ингулец - Верес онлайн трансляция матча

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Ингулец.
Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Ингулец (Петрово) и командой Верес (Ровно):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Верес, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Верес в предыдущем футбольном матче 23.04.2017 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Лавриненко, Сергей и Вирт, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Металлист 1925 - 22.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.
Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Ворскла - 27.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.
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