Ингулец - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.10.2021

Учитывая турнирное положение, называть "Верес" аутсайдером как-то неправильно. Но игра, которую показывает ровенская команда, не позволяет характеризовать коллектив Вирта как-то более позитивно. Да и на словах тренерский штаб "Вереса" не летает в облаках: главное – остаться в УПЛ.

В этом контексте матч против "Ингульца" – один из ключевых. Петровчане в кризисе, но продолжают прилагать усилия для своего будущего. После последнего поражения от МХ 1925 президент клуба грозил санкциями футболистам, однако импульсивность господина Поворознюка не должна удивлять. Куда больше интересует реакция тренера Лавриненко. Именно он должен всколыхнуть команду и настроить ее на важное сражение. Как будет, узнаем в субботу вечером.

УПЛ. 13-й тур. 30.10.2021

Кропивницкий. Стадион "Зирка" им. С. Березкина

Арбитр в поле – Екатерина Монзуль

"Ингулец" 19:30 "Верес"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | телетрансляция – ТК "Футбол 2"

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Ингулец"

Господин Поворознюк после поражения его детища "Металлисту 1925" 0:4 прокомментировал в соцсети сообщение пресс-службы своего клуба, еще раз заявив, что готов сменить 80 процентов состава команды, но доверяет тренеру. Пожалуй, изменения "Ингульцу" действительно нужны, но вряд ли стоит рубить с плеча посреди сезона. До зимнего перерыва еще больше месяца, выходить на поле нужно здесь и сейчас, так что даже набор футболистов по объявлению (как у "Ингульца" уже бывало) не выведет из кризиса. Возможно, прежде всего, следует влиять на психологию.

Не исключено, что месседж президента "Ингульца" был именно с этой целью. Так или иначе, второй раз подряд проиграть посредственному сопернику петровчане не могут себе позволить. С другой стороны, а как с одним из самых слабых атакующих звеньев чемпионата взламывать одну из сильнейших оборонных структур? Надо что-нибудь экстраординарное. Лавриненко, которому так безгранично доверяет президент, должен постараться.

На матч дублирующих составов дисквалифицированы Роман Жилинский и Радион Лисняк. А вот среди игроков основы отстраненных из-за санкций организаторов нет. Посмотрим, кого коснутся санкции Поворознюка-Лавриненко.

Ориентировочный состав: Шуст – Опанасенко, Ковалев, Поспелов, Асмелаш – Запорожец, Шарай, Полегенько – Бартулович, Козак – Ситало

"Верес"

"Верес" особенно неприступный на формально домашнем поле в Луцке (страшно представить, что будет после возвращения в Ровно). Все поражения, постигшие команду Вирта в этом сезоне в чемпионате, прошли в гостевых поединках. Поэтому выезд в Кропивницкий опасен, хоть противостоять придется кризисному сопернику.

На неделе "Верес" вылетел из Кубка Украины, но это не стало трагедией. Уж точно не стоит посыпать голову пеплом из-за поражения от "Ворсклы" в турнире, который отвлекает от основной задачи. С другой стороны, "Верес" в третий раз в сезоне пропустил за матч более двух голов. Это противоречит оборонной философии Юрия Вирта.

Соблюдать философию в очередном матче чемпионата Украины придется без дисквалифицированного Геннадия Пасича. Никак нужной формы не наберет Роберт Гегедош. В Кубке в воротах играл Артем Кичак, но в чемпионате незаменим Богдан Когут.

Ориентировочный состав: Когут – Солдат, Гончаренко, Мельник, Немчанинов – Петько, Полюлях, Панасенко, Е. Пасич, Шестаков – Сергийчук

"Ингулец" - "Верес". Статистика личных встреч

В новейшей истории (и на элит-уровне) это будет первая встреча между командами, но раньше "Ингулец" и "Верес" встречались во втором и первом дивизионах. "Верес" побеждал трижды, "Ингулец" – только однажды. В трех из четырех матчей этой серии было забито более двух голов.

Хотя эта история имеет чисто формальное отношение к сегодняшнему противостоянию.

"Ингулец" - "Верес". Последние матчи команд

У "Ингульца" кризис. Нет ни одной победы за последние шесть официальных матчей. Хотя бы немного разбавляет эту серию гостевая ничья с "Черноморцем" 1:1. Еще одна проблема – это слабая атака. У команды Лавриненко только один забитый мяч в последних пяти турах.

Если не считать Кубок и товарищеский матч со "Львовом", то у "Вереса" продолжается очень приятная серия – две победы, ничья и ни одного пропущенного в трех последних турах чемпионата. На протяжении этой серии была и гостевая победа над "Черноморцем", что немного украсило выездную статистику "Вереса".

"Ингулец" - "Верес". Турнирное положение команд

"Верес" находится на комфортной восьмой позиции, а в случае победы вообще может подняться в топ-6. "Ингулец" идет в зоне переходных матчей, но "спасительные" места совсем рядом. Однако следует набирать очки уже сейчас.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 6 ФК Александрия 12 5 4 3 12-10 +2 19 0 7 Металлист 1925 12 6 1 5 15-14 +1 19 0 8 Верес 12 5 3 4 12-12 0 18 0 9 Десна 12 5 3 4 14-17 -3 18 0 10 Рух 11 3 3 5 10-14 -4 12 0 11 Колос 11 3 2 6 7-17 -10 11 0 12 ФК Минай 11 1 5 5 8-14 -6 8 0 13 Ингулец 11 2 2 7 9-22 -13 8 0 14 ФК Львов 12 1 4 7 8-20 -12 7 0 15 Черноморец 12 1 4 7 12-26 -14 7 0 16 ФК Мариуполь 12 1 1 10 13-29 -16 4 0

"Ингулец" - "Верес". Ставка и коэффициенты

"Ингулец" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Football

Ничья 0:0. Будет мало голов, можно ставить на тотал меньше 2,5. Есть соблазн спрогнозировать минимальную победу "Вереса" (сыгранность команды, позитивное настроение, сильная оборона – это козыри), но все же должен быть эффект и от последнего провала "Ингульца". Эффект взбучки. К тому же команда из Ровно не слишком уверенна в гостях. Поэтому у "Ингульца" будут шансы зацепиться за очки.