СК Днепр-1 - ФК Минай онлайн трансляция матча

СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Минай выигрывает в 15%.

Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

СК Днепр-1 забивает 1.36 гола, играя дома, а Минай забивает 0.37 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Выездная статистика Минай в сезоне 0-2-4

Минай не выиграл ни в одном из последних 21 выездных матчей.

СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 36% матчей, Минай выигрывает в 15% матчей.

СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 3 гол(а).

Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

СК Днепр-1 получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Год назад, СК Днепр-1 была на 13 месте в таблице с 8 очками. Сейчас они на 5 месте с 22 очками.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.

Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Минай без побед в последних 11 играх.

Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Минай не забивает в 4 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 3-0 (СК Днепр-1 дома) и 3-2 (Минай дома).

СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне