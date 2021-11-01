СК Днепр-1 - ФК Минай онлайн трансляция матча

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Днепр Арена.
Дата проведения матча: 01.11.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Минай (Минай):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 24.04.2021 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Игорь Леонов разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Динамо - 24.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов
Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Рух - 24.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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