  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. СК Днепр-1 - ФК Минай Смотреть онлайн
В тренде

СК Днепр-1 - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 ноября 2021, 17:00 - Днепр Арена
Главный судья: Омельченко, Александр
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
3 - 0
Обновить
56'
ФК Минай
Минай
Ход матча
9' Алексей Гуцуляк 14' Артем Довбик 20' Даниил Кучер Вышел: Герман Пеньков 22' Игорь Гончар 30' Александр Пихаленок 41' Meskhi, Mikheil Вышел: Хахлов, Олексий 41' Vyshnevskyi, Oleg Вышел: Евгений Селезнев
46' Батагов, Арсений 53' Kuliiev, Eldar
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
39%
Ничья
17%
ФК Минай
44%
П1: 1.77 Х: 2.88 П2: 6.25
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 67.00
П1: 1.77 Х: 2.88 П2: 6.25
П1: 1.77 Х: 2.88 П2: 6.25
Интересные факты
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Минай выигрывает в 15%.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • СК Днепр-1 забивает 1.36 гола, играя дома, а Минай забивает 0.37 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Выездная статистика Минай в сезоне 0-2-4
  • Минай не выиграл ни в одном из последних 21 выездных матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 36% матчей, Минай выигрывает в 15% матчей.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 3 гол(а).
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • СК Днепр-1 получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Год назад, СК Днепр-1 была на 13 месте в таблице с 8 очками. Сейчас они на 5 месте с 22 очками.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Минай без побед в последних 11 играх.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Минай не забивает в 4 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 3-0 (СК Днепр-1 дома) и 3-2 (Минай дома).
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 19% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
1
Побед
2
Игр
1
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 14:00 ФК Минай 3 - 2 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 0 - 4 Завершен Заря П
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 17:00 ВПК-Агро 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Показать больше
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов П
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 19:00 Альянс 3 - 2 Завершен ФК Минай П
Показать больше
Новости команд
Главные события
53'
Kuliiev, Eldar
Батагов, Арсений
46'
41'
Meskhi, Mikheil
Вышел: Хахлов, Олексий
41'
Vyshnevskyi, Oleg
Вышел: Евгений Селезнев
ГООЛ! Александр Пихаленок
30'
22'
Игорь Гончар
20'
Даниил Кучер
Вышел: Герман Пеньков
ГООЛ! Артем Довбик
14'
ГООЛ! Алексей Гуцуляк
9'
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
39%
Ничья
17%
ФК Минай
44%
П1: 1.77 Х: 2.88 П2: 6.25
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 67.00
П1: 1.77 Х: 2.88 П2: 6.25
П1: 1.77 Х: 2.88 П2: 6.25
Составы команд
Стартовый состав
  • 16
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
    30
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 5
    Нелсон Монте
    Защитник
  • 11
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 17
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
    9
  • 5
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 21
    Артем Довбик
    Нападающий
    14
  • 30
    Djurasek, Neven
    Полузащитник
  • 12
    Койокару, Валентин
    Вратарь
  • 9
    Дмитрий Билоног
    Нападающий
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
    41
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 89
    Олег Синегуб
    Защитник
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 23
    Meskhi, Mikheil
    41
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 7
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 1
    Даниил Кучер
    Вратарь
    20
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
    22
Запасные игроки
  • 99
    Billiat Khama
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 24
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 31
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 47
    Сергий Мякушко
    Полузащитник
  • 52
    Kovalenko, Bogdan
    Нападающий
  • 99
    Kobak, Edvard
    Нападающий
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
  • 3
    Chato
    Защитник
  • 19
    Андрей Семенко
    Защитник
Тренеры
  • Йовичевич, Игор
  • Игорь Леонов
Статистика матча
60%
Владение мячом
40%
4
Штрафные
4
3
Фолы
4
1
Офсайды
5
Удары в створ
1
2
Удары мимо
3
Угловые
1
1
ЖК
2
1
Сейвы
2
Трансляция
53'
Желтая карточка
Кулиев толкает в спину Дубинчака и получает заслуженную желтую.
52'
Билоног наносит удар в створ ворот Днепра-1. Кожукару спокойно забирает мяч в руки.
49'
Желтая карточка
Батагов получает предупреждение.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Днепр-1 буквально за полчаса закрывает матч. Сложно сказать, за счет чего Минай может зацепиться за очки в этой встрече.
45+1'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлена 1 минута.
41'
Замена
Двойная замена в составе Миная. Хахлёв вместо Месхи, Селезнёв вместо Вишневского.
40'
Билоног далеко отпустил мяч и позволил Кожукару забрать его в руки.
38'
Кулиев не сумел воспользоваться грубой ошибкой Кожукару.
34'
Опасный момент
Пихаленок не реализует стопроцентный момент! В упор расстреливал ворота Миная, но пробил выше полузащитник Днепра-1.
34'
Сваток до конца играет с Вишневским, не позволяя нападающему Миная пройти к воротам.
30'
Гоооол!!!
Разгром! Красивая комбинация удалась Днепру-1, а завершил ее Пихалёнок точным ударом с линии штрафной.
28'
Довбик с острого угла пробил во вратаря, тем самым заработав угловой.
26'
Вошел в штрафную Гуцуляк и простреливал вдоль ворот. Не сумел Пихаленок добраться до мяча.
24'
Гуцуляк заметил подключение Кравченко, но отдал слишком сильную передачу.
22'
Желтая карточка
Гончар предупрежден за грубую игру против Джурасека.
20'
Замена
Леонов решил заменить вратаря. Пеньков вышел на поле вместо Кучера.
18'
Уверенно контролируют мяч днепряне, время от времени входя в штрафную площадь слперника.
14'
Гоооол!!!
Быстро хозяева удваивают преимущество! Довбик после удара Дубинчака подправил мяч в ворота.
11'
Нельсон блокирует прострел Кулиева.
9'
Гоооол!!!
Днепр-1 открывает счет! Гуцуляк получил передачу от Пихалёнка, качнул защитника и точно пробил в ближний угол.
7'
Офсайд
Назаренко оказался в положении вне игры.
5'
Мяч после подачи в исполнении Вишневского уходит на трибуны.
4'
Нельсон жестко встречает Вишневского в центре поля. Пока без предупреждения.
1'
Назаренко легко вошел в штрафную, а вот отдать удобную для партнера передачу не удалось.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Днепра-1: Кожокару, Дубинчак, Нельсон, Сваток (к), Кравченко, Гуцуляк, Батагов, Пихаленок, Джурасек, Назаренко, Довбик.
Инфо
Стартовый состав Миная: Кучер, Синегуб, Матич, Векляк, Гончар, Петрусенко (к), Месхи, Кулиев, Билоног, Вишневский, Кныш.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура УПЛ Днепр-1 – Минай.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Papaye (Dnipro)
01.11.2021 в 17:32
А что, есть ещё у Леонова вратари в запасе?
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня Таврия Таврия 3 Кристалл Кристалл 1 Завершен 14:00 - Сегодня Таврия Симферополь Таврия Симферополь 3 Кристалл Кристалл 1 Завершен 22:30 - Вчера Фамаликан Фамаликан 1 Визела Визела 1 Завершен 22:00 - Вчера Гент Гент 0 Юнион Сент-Жилуаз Юнион Сент-Жилуаз 2 Завершен 22:00 - Вчера Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 Атлетик Атлетик 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча СК Днепр-1 - ФК Минай 01.11.2021, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 01.11.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 24.04.2021 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Игорь Леонов разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Минай можно посмотреть 01.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Динамо - 24.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов

Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Рух - 24.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен