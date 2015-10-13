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Франция - Украина онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 08 октября 2021, 19:30
Рейтинг матча:
Франция
0 - 0
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20'
Украина
Ход матча
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Франция
15%
Ничья
33%
Украина
52%
Личные встречи
Франция
3
Побед
3
Игр
0
Побед
Украина
Молодежная сборная 2015/2016
13.10.2015 - 19:45 Франция 2 - 0 Завершен Украина
Чемпионат Европы-2015 U-19 2014/2015
09.07.2015 - 19:00 Украина 1 - 3 Завершен Франция
Сборная Украины 2011/2012
13.11.2012 - 21:30 Франция 2 - 1 Завершен Украина
Последние матчи - Франция
Евро U-21 2022
31.05.2021 - 19:00 Нидерланды 2 - 1 Завершен Франция П
Молодежная сборная 2015/2016
13.10.2015 - 19:45 Франция 2 - 0 Завершен Украина В
Чемпионат Европы-2015 U-19 2014/2015
09.07.2015 - 19:00 Украина 1 - 3 Завершен Франция В
Сборная Украины 2011/2012
13.11.2012 - 21:30 Франция 2 - 1 Завершен Украина В
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Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2021/2022
07.09.2021 - 19:00 Украина 2 - 1 Завершен Армения В
Молодежная сборная 2021/2022
03.09.2021 - 19:00 Сербия 0 - 1 Завершен Украина В
Молодежная сборная 2022
02.06.2021 - 20:00 Турция 1 - 1 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 2022
28.05.2021 - 17:00 Украина 0 - 2 Завершен Узбекистан П
Молодежная сборная 2022
26.05.2021 - 17:00 Украина 0 - 1 Завершен Азербайджан П
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Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Франция
15%
Ничья
33%
Украина
52%
Трансляция
16'
Опасный момент
Таловеров не пошел до конца доигрывать пас соперников на наш правый фланг штрафной, после чего Муинга пробил в сетку с внешней стороны у ближней штанги.
15'
Французы контролируют мяч в данные минуты в полном объеме.
14'
Опасный момент
А теперь уже Гуири на дриблинге прошел мимо двоих на все том же правом фланге штрафной, но и тут Нещерет спас! Ногами!
13'
Опасный момент
Адли упустили при быстрой передаче на правый фланг штрафной от Муинга, но Нещерет закрыл собой ворота!
11'
Опасный момент
Передача с правого фланга от Муинга завершилась ударом из неудобной позиции от Адли. Нещерет забрал без проблем.
9'
Какере прорывался через центральную зону к нашей штрафной, но в завершении пихнул мяч в спину уже убежавшему Гуири на левый фланг.
8'
Диоп сместился с левого фланга штрафной к центру, после чего низом пробил в ближний угол, но Нещерет справился.
6'
Попытка Калулу отыграть в стенку с Адли на правом фланге атаки завершилась перехватом от Батагова.
4'
Продвижение по левому флангу атаки от Трюффера остановил без особых проблем Сыч.
2'
Фол со стороны Трюффера против Крыськива на левом фланге обороны.
1'
Прострел с правого фланга от Калулу вынес из штрафной Таловеров.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Трубин, Желизко, Вьюнник, Супряга, Билошевский, Дубко, Алефиренко, Мудрик, Брагару.
Украина U-21: Нещерет — Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко — Михайленко — Крыськив, Бондаренко, Судаков, Назаренко — Кухаревич.
Запасные: Баич, Дич, Баде, Бека-Бека, Шотар, Шо, Гюсто, Шерки, Антист.
Франция U-21: Мелье — Калулу, Салиба, Бадьяшиль, Трюффер — Адли, Тюрам, Какере — Калимуэндо-Муинга, Гуири, Диоп.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Николас Уолш (Шотландия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура группового этапа квалификации Лиги наций УЕФА в рамках группы H. На поле стадиона "Стад Франсис Ле Бле" (Брест, Франция) сыграют Франция U-21 и Украина U-21.
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Завершен 05:05 - Сегодня Сальвадор Сальвадор 1 Панама Панама 0 Завершен 04:40 - Сегодня Мексика Мексика 1 Канада Канада 1 Завершен 21:45 - Вчера Бельгия Бельгия 2 Франция Франция 3 Завершен 15:30 - Вчера Подолье Подолье 0 Альянс Альянс 0 Завершен 15:30 - Вчера Агробизнес Агробизнес 1 ФК Ужгород ФК Ужгород 1

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Анонс матча Франция - Украина 08.10.2021, Молодежная сборная

Поединок между командой Франция и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Молодежная сборная 2021/2022.

Дата проведения матча: 08.10.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Франция и командой Украина:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Франция, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Франция и Украина в предыдущем футбольном матче 13.10.2015 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Франция - Украина можно посмотреть 08.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Молодежная сборная. Текстовую трансляцию матча Франция - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция
Страна: Франция

Предыдущий матч команды Франция был сыгран против Нидерланды - 31.05.2021, в рамках чемпионата Евро U-21 2022 и закончился победой команды Нидерланды.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Армения - 07.09.2021, в рамках турнира Молодежная сборная 2021/2022 и закончился победой команды Украина.

Следите за результатами матча Франция - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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