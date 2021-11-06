Динамо - Ворскла онлайн трансляция матча

Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).

Динамо Киев имеет выигрышную серию из 3 матчей.

В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 4 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Ворскла Полтава - 3.6.

Наиболее популярный результат в играх между Динамо Киев иВорскла Полтава, когда Динамо Киев играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Динамо Киев выигрывает первый тайм в 37% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 42% матчей.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.

Домашняя статистика Динамо Киев в сезоне 6-1-0

Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.

Ворскла Полтава имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.

Динамо Киев забивает 1.68 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Ворскла Полтава - 2.2.

В домашних матчах Динамо Киев не проигрывает Ворскла Полтава в последних 5 встречах.

Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.

Динамо Киев не проигрывает в последних 12 домашних матчах.

Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 5, команда Ворскла Полтава выиграла 0, 0 ничьи.

Динамо Киев забивает 3 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 0.6 гола против команды Динамо Киев (в среднем).

Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Динамо Киев и Ворскла Полтава 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Ворскла Полтава без побед над Динамо Киев в последних 10 играх.

Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 42%.

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.

В прошлом сезоне Динамо Киев выиграл обе игры против Ворскла Полтава (2-0 дома и 5-1 на выезде)

Динамо Киев выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

За последние 17 встреч когда команда Динамо Киев играла дома, команда Динамо Киев выиграла 14 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Ворскла Полтава. Разница голов 29-8 в пользу команды Динамо Киев.

Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 36 встреч, команда Динамо Киев выиграла 23 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 65-23 в пользу команды Динамо Киев

Последняя гостевая победа Ворскла Полтава над Динамо Киев была в 2016

Динамо Киев не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

В домашних играх Динамо Киев не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.

Вы знали, что Ворскла Полтава забил 29% голов между минутами 31-45?