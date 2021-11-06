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Динамо - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 ноября 2021, 17:00 - Олимпийский
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 1
Обновить
43'
Ворскла
Полтава
Ход матча
18' Йоонас Тамм
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
46%
Ничья
29%
Ворскла
25%
П1: 1.49 Х: 3.34 П2: 9.64
П1: 1.50 Х: 3.10 П2: 7.50
П1: 1.49 Х: 3.34 П2: 9.64
П1: 1.49 Х: 3.34 П2: 9.64
Интересные факты
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).
  • Динамо Киев имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 4 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Ворскла Полтава - 3.6.
  • Наиболее популярный результат в играх между Динамо Киев иВорскла Полтава, когда Динамо Киев играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 37% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 42% матчей.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Домашняя статистика Динамо Киев в сезоне 6-1-0
  • Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Ворскла Полтава имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • Динамо Киев забивает 1.68 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Ворскла Полтава - 2.2.
  • В домашних матчах Динамо Киев не проигрывает Ворскла Полтава в последних 5 встречах.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 12 домашних матчах.
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 5, команда Ворскла Полтава выиграла 0, 0 ничьи.
  • Динамо Киев забивает 3 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 0.6 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Динамо Киев и Ворскла Полтава 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Ворскла Полтава без побед над Динамо Киев в последних 10 играх.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 42%.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.
  • В прошлом сезоне Динамо Киев выиграл обе игры против Ворскла Полтава (2-0 дома и 5-1 на выезде)
  • Динамо Киев выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • За последние 17 встреч когда команда Динамо Киев играла дома, команда Динамо Киев выиграла 14 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Ворскла Полтава. Разница голов 29-8 в пользу команды Динамо Киев.
  • Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 36 встреч, команда Динамо Киев выиграла 23 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 65-23 в пользу команды Динамо Киев
  • Последняя гостевая победа Ворскла Полтава над Динамо Киев была в 2016
  • Динамо Киев не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • В домашних играх Динамо Киев не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 29% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 29% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
18
Побед
24
Игр
2
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Ворскла 1 - 5 Завершен Динамо
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла
Кубок Украины 2021
08.07.2020 - 21:30 Динамо 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ворскла
Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершен Барселона П
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Динамо В
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 19:45 Барселона 1 - 0 Завершен Динамо П
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Черноморец Н
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Ингулец В
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Главные события
18'
Йоонас Тамм
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
46%
Ничья
29%
Ворскла
25%
П1: 1.49 Х: 3.34 П2: 9.64
П1: 1.50 Х: 3.10 П2: 7.50
П1: 1.49 Х: 3.34 П2: 9.64
П1: 1.49 Х: 3.34 П2: 9.64
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 15
    Рамирес, Эрик
    Нападающий
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 73
    Rangelov B.
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
  • 16
    Йоонас Тамм
    Защитник
    18
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
Запасные игроки
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 22
    Vitinho
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 16
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 21
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 99
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 47
    Коджови, Амилкар
    Полузащитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 17
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
5
Штрафные
4
4
Фолы
5
1
Удары в створ
1
Сейвы
1
1
ЖК
3
3
Удары мимо
1
7
Угловые
Трансляция
40'
Издали Рамирес пробивает. Удар вышел плотным, но немного не хватило точности.
37'
Опасный момент
Рамирес обязан был забивать! Долго готовил удар нападающий Динамо и позволил Тиллю выбить мяч.
34'
Гоооол!!!
Ворскла открывает счет! Ранжел замкнул подачу Тилля со штрафного!
33'
Желтая карточка
Забарный умышленно завалил Ранжела на газон.
32'
Цыганков выполнил штрафной с 30-ти метров. Мяч ушел на трибуны.
31'
Желтая карточка
Пуцлин фолит против Буяльского и получает предупреждение.
27'
После подачи Пердуты с рикошетом угодил в перекладину. Бущан контролировал ситуацию.
25'
Забарный из перспективной позиции пробивает выше ворот.
23'
Опасный момент
В штангу мощным ударом попадает де Пена, сыграв на подборе после углового!
22'
Передача Тымчика в штрафную не проходит. Якубу ее заблокировал.
18'
Желтая карточка
Тамм ногой играет в голову Рамиресу. Иванов пожалел защитника, показав лишь желтую карточку.
18'
Степанюк пробил головой мимо ворот.
17'
Кенджора фолит против Степанюка. Арбитр ограничился устным предупреждением.
16'
Де Пена в одно касание пробивает по воротам после навеса Цыганкова. Мимо ворот.
15'
Караваев здорово подключил де Пену, но передачу уругвайца в центр штрафной блокируют защитники.
14'
Хозяева комбинируют на половине поля соперника, пока без остроты.
9'
Рамирес сместился с фланга в центр и пробил. С легостью Ризнык берет этот удар.
8'
Ризнык удачно играет на выходе и блокирует прострел де Пены на открытого Цыганкова.
7'
Динамо с мячом на первых минутах, Ворскла ожидаемо играет вторым номером.
2'
Опасный момент
Ризнык ошибся, Яворский вынужден был спасать свою команду от пропущенного мяча после удара Буяльского.
1'
Цыганков вошел в штрафную, но защитники не позволили ему отдать передачу на партнера.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан – Караваев, Кенджора, Забарный, Тымчик – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – де Пена, Рамирес, Цыганков.
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Ризнык – Якубу, Яворский, Тамм, Пердута (к) – Челядин, Пуцлин, Тилль, Ранжел – Кане, Степанюк.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 14-го тура УПЛ между Динамо и Ворсклой.
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Комментарии(1)
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.11.2021 в 17:38
Держаться!!!
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Анонс матча Динамо - Ворскла 06.11.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 06.11.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Динамо в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось с такими результатами: 1:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Ворскла можно посмотреть 06.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против "Барселона" - 02.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Черноморец - 01.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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