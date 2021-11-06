Динамо - Ворскла онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 06.11.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Динамо в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось с такими результатами: 1:5 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против "Барселона" - 02.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Черноморец - 01.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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