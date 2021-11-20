ФК Львов - Заря онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Львов - Заря 20.11.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 20.11.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Заря и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 07.03.2021 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Dulub, Oleg и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Десна - 07.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Верес - 07.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

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