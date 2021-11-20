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ФК Львов - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 ноября 2021, 14:00 - Арена Львов
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
1 - 0
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28'
Заря
Луганск
Ход матча
1' Алвес дос Сантос Рожерио 10' Seka Ernest 24' Захедитабар, Шахаб
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
27%
Ничья
30%
Заря
43%
П1: 6.78 Х: 3.00 П2: 1.68
П1: 6.50 Х: 2.75 П2: 1.67
П1: 6.78 Х: 3.00 П2: 1.68
П1: 6.78 Х: 3.00 П2: 1.68
П1: 7.77 Х: 3.05 П2: 1.68
Интересные факты
  • Заря Луганск имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 4 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Lviv и Заря Луганск - 2.2.
  • Когда FC Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • Команда FC Lviv выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • FC Lviv имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.
  • FC Lviv забивает 0.94 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.77 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между FC Lviv и Заря Луганск 0-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Lviv и Заря Луганск - 1.8.
  • FC Lviv без побед над Заря Луганск в последних 3 играх.
  • FC Lviv выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Заря Луганск выигрывает в 28%.
  • Домашняя статистика FC Lviv в сезоне 0-3-5
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Lviv.
  • Заря Луганск имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Из последних 5 встреч команда FC Lviv выиграла 0, команда Заря Луганск выиграла 3, 2 ничьи.
  • FC Lviv забивает 0 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 2.2 гола против команды FC Lviv (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между FC Lviv иЗаря Луганск, когда FC Lviv играет дома, 0- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда FC Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • FC Lviv выигрывает первый тайм в 29% матчей, Заря Луганск выигрывает в 28% матчей.
  • Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.
  • FC Lviv сыграл 10 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).
  • Заря Луганск выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • В прошлом сезоне Заря Луганск выиграл обе игры против FC Lviv (4-0 дома и 5-0 на выезде)
  • Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Последняя домашняя победа FC Lviv над Заря Луганск была в 2009
  • Заря Луганск не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 11 встреч, команда FC Lviv выиграла 1 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 16-5 в пользу команды Заря Луганск
  • За последние 6 встреч когда команда FC Lviv играла дома, команда FC Lviv выиграла 1 раз, 3 сыграла в ничью и 2 победы команды Заря Луганск. Разница голов 7-3 в пользу команды Заря Луганск.
  • FC Lviv не забивает в 4 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Заря Луганск забил 33% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
0
Побед
9
Игр
5
Побед
Заря
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 5 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
05.10.2019 - 19:30 ФК Львов 0 - 0 Завершен Заря
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершен ФК Львов В
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 14:00 Альянс 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо П
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Заря 3 - 0 Завершен Верес В
Лига конференций 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Заря 2 - 0 Завершен ЦСКА В
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 1 - 6 Завершен Заря В
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 19:30 Заря 1 - 0 Завершен Колос В
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Новости команд
Главные события
24'
Захедитабар, Шахаб
Seka Ernest
10'
ГООЛ! Алвес дос Сантос Рожерио
1'
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
27%
Ничья
30%
Заря
43%
П1: 6.78 Х: 3.00 П2: 1.68
П1: 6.50 Х: 2.75 П2: 1.67
П1: 6.78 Х: 3.00 П2: 1.68
П1: 6.78 Х: 3.00 П2: 1.68
П1: 7.77 Х: 3.05 П2: 1.68
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
    1
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 30
    Seka Ernest
    10
  • 4
    Энес Махмутович
    Защитник
  • 6
    Лека, Михай
    Защитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 23
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
    24
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
Запасные игроки
  • 19
    Roman, Mykhailiv
    Полузащитник
  • 77
    Сорокин, Станислав
    Полузащитник
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 13
    Назарий Нич
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 11
    Владислав Хамелюк
    Полузащитник
  • 25
    Фране Циряк
  • 17
    Serhii, Davydov
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
  • 68
    Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel
    Нападающий
  • 19
    Ахмед Алибеков
    Полузащитник
  • 36
    Zhylkin, Anton
    Вратарь
Тренеры
  • Dulub, Oleg
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
1
Удары в створ
1
4
Штрафные
6
Угловые
2
6
Фолы
4
1
ЖК
1
1
Сейвы
Блокировано ударов
1
Трансляция
24'
Желтая карточка
А вот в следующем эпизоде арбитр уже продемонстрировал желтую. Шахаб заработал глупое предупреждение.
22'
Цвек жестко встречает Эрнеста. Львовяне требовали предупреждения, но Иванов не стал показывать желтую карточку.
18'
Опасный момент
Булеца был близок к тому, чтобы отличиться со штрафного! Ильющенков занял правильную позицию и парировал удар.
15'
Громов здорово вбегал из глубины, но передача Снурницына оказалась слишком сильной.
14'
Шахаб совершил тактический фол в центре поля. Арбитр ограничился устным предупреждением.
11'
Ворвался в штрафную соперника Эрнест и выполнил прострел вдоль ворот. Никто из партнеров не был готов замкнуть эту передачу.
10'
Желтая карточка
Эрнест получает желтую карточку за отмашку.
6'
Махмутович выносит мяч из штрафной площади после прострела с левого фланга.
5'
Громова оставили одного на дальней штанге, но полузащитник Зари не смог обработать мяч и выпустил его за боковую.
4'
Заре нужно время, чтобы прийти в себя. Не ладится пока у гостей комбинационная игра.
1'
Гоооол!!!
Львов шокирует Зарю голом на 30-й секунде! Шина избежал положения вне игры и в одно касание отправил мяч в левый угол ворот!
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Львова: Ильющенков – Якимец, Лека, Махмутович, Бусько – Ременяк, Политыло, Довгий (к), Грисьо – Эрнест, Шина.
Инфо
Стартовый состав Зари: Мацапура – Фаворов, Имереков, Цвек, Снурницын – Хомченовский (к), Булеца, Громов, Шахаб – Гладкий, Аллахьяр.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура УПЛ Львов – Заря.
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Анонс матча ФК Львов - Заря 20.11.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 20.11.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Заря и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 07.03.2021 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Dulub, Oleg и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Заря можно посмотреть 20.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Десна - 07.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Верес - 07.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча ФК Львов - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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