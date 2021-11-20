Львов - Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ 20.11.2021

ПФК "Львов" - "Заря" (Луганск)

Vbet-лига. 15-й тур

20 ноября. Львов. "Арена Львов". Начало в 14:00

Главный арибтр - Юрий Иванов

Ассистенты: Юрий Федорак и Игорь Дебенко

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"Львов": кадровые новости

Не сыграют: Зозуля, Романчук (оба - дисквалификация)

Львовяне потеряли на эту игру двух защитников: справа Зозулю и в центре Романчука. Потеря первого не должна больно ударить по коллективу, на позицию второго снова опустится Брикнер, ну а из резерва подтянется Крушинский. В середине поля и в нападении есть варианты с выходом, например, Алваро, но предлагаю назвать базовым именно тот состав, который я оставил ниже.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Ильющенков - Крушинский, Брикнер, Лека - Якимец, Политыло, Довгий, Бусько - Эрнест, Ныч, Ременяк.

"Заря": кадровые новости

Не сыграют: Шевченко (колено), Емец, Казаков (оба - травмы), Кочергин (конфликт с клубом)

Кабаев, Назарина, Громов и Снурницын вернулись в общую группу. Ожидаю, что кто-то из них выйдет в старте, чтобы набрать форму накануне Лиги конференций. В то же время, есть сомнения, что мы увидим в атаке Аллахяра, который в среду вернулся из сборной и очень пригодится луганчанам свежим в еврокубке.

Ориентировочный состав "Зари" (слева - направо): Мацапура - Жуниньо, Имереков, Вернидуб, Фаворов - Булеца, Назарина, Кабаев - Шахаб, Громов, Лунёв.

Статистика команд

Львовянам пока особо хвастаться нечем. Считаю, что главная победа Олега Дулуба во главе команды - выход в четвертьфинал Кубка, где среди соперников будут в основном клубы из верхней половины таблицы УПЛ. Но и забывать не стоит, кто был у "Львова" на кубковом пути. В чемпионате всё пока идёт очень тяжело, изменить психологию игроков, похоже, так и не удалось. Поэтому приходится ждать зимы и там хорошо поработать над ментальностью своих подопечных. А параллельно попробовать уговорить клубных боссов усилить нынешний состав. Потому что пока многое не в пользу "Львова" именно из-за текущей комплектации.

Серия луганчан не может радовать глаз. Да, по игре претензии можно предъявлять, но скажите - многие ли из вас критиковали "Зарю" после победы над софийским ЦСКА? Остались ли вопросы к футболу некоторых персонажей в чёрно-белой форме? Безусловно. Но результат добыть удалось, а всё остальное хотелось бы забыть. В чемпионате у подопечных Скрипника, который, к слову, в пятницу отмечал День рождения, вообще всё прекрасно: команда чувствует каждого соперника и прикладывает ровно столько усилий, сколько нужно для победы.

Турнирная таблица

"Черноморец" в пятницу с треском уступил "Динамо", а это означает, что в случае своей победы "Львов" сможет как минимум подняться на одну строчку в таблице. Также теоретически львовяне могут обойти "Колос", если тот в воскресенье оступится с "Десной". Но позади опасность намного серьёзней: последним по итогам нынешнего тура львовяне точно не станут, ведь "Ингулец" и "Минай" ожидает очная встреча. Но закончить тур на предпоследнем месте вполне реально.

"Заря", конечно же, может заглядываться на лидеров лиги: до "Шахтёра"-то всего шесть очков. Но главная задача аналогична львовской: сдержать угрозу за спиной. Если луганчане не досчитаются очков в субботу, то "Ворскла" и "Днепр-1" могут добраться до команды Виктора Скрипника.

# Команда И В Н П М РМ О 3 Заря 14 9 2 3 33-16 +17 29 13 ФК Львов 14 2 4 8 9-22 -13 10

Личные встречи

Львовяне не пропускали только в тех встречах с "Зарёй", когда поединки завершались вничью 0:0. Вообще, для "Львова" луганчане очень тяжёлый соперник: из одиннадцати игр победить получилось только в одной. Забить в ворота "чёрно-белых котов" представитель западной Украины не может уже на протяжении практически пятиста минут - в те времена, когда за луганчан ещё выступали Караваев, Чайковский, а Кочергин только подбирался к стартовому составу.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Львов" - "Заря"

Львовяне выглядят тяжело, а "Заря" наоборот - в УПЛ себя чувствует комфортно. Да, есть проблемы с нашими топами, однако остальных соперников луганчане в последние месяцы обыгрывали в целом уверенно. Букмекеры на удивление дают на хозяев такие коэффициенты, что можно даже ставить на победу гостей ординаром. Но я снова позволю себе взять фору на луганчан в минус один мяч.

Ставка: "Заря" с форой -1 за 1.90