Верес - Динамо онлайн трансляция матча

Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.

Верес Ровно забивает 1.81 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).

Выездная статистика Динамо Киев в сезоне 7-1-0

Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и Динамо Киев - 1.6.

Верес Ровно выигрывает первый тайм в 31% матчей, Динамо Киев выигрывает в 38% матчей.

Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.

Из последних 5 встреч команда Верес Ровно выиграла 1, команда Динамо Киев выиграла 3, 1 ничьи.

Домашняя статистика Верес Ровно в сезоне 4-3-0

Верес Ровно забивает 0.8 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 2 гола против команды Верес Ровно (в среднем).

Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Динамо Киев имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).

Верес Ровно без побед над Динамо Киев в последних 3 играх.

В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 4 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и Динамо Киев - 2.8.

Valery Kucherov получил больше всего желтых карточек (5) в Верес Ровно. Mykola Shaparenko получил 7 в Динамо Киев.

Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Динамо Киев выигрывает в 38%.

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.

Верес Ровно не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 5 встреч, команда Верес Ровно выиграла 1 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-4 в пользу команды Динамо Киев

Динамо Киев не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Верес Ровно забил 29% голов между минутами 31-45?