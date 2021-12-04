Верес - Динамо онлайн трансляция матча

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Авангард.
Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой Динамо (Киев):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Динамо и Верес в предыдущем футбольном матче 01.08.2021 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Колос - 28.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против ФК Минай - 27.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
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