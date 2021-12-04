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Верес - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 декабря 2021, 14:00 - Авангард
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
До начала
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Верес
23%
Ничья
23%
Динамо
54%
П1: 8.70 Х: 2.90 П2: 1.63
П1: 11.00 Х: 5.00 П2: 1.25
П1: 8.70 Х: 2.90 П2: 1.63
П1: 8.70 Х: 2.90 П2: 1.63
П1: 9.10 Х: 2.90 П2: 1.59
Интересные факты
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • Верес Ровно забивает 1.81 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Выездная статистика Динамо Киев в сезоне 7-1-0
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и Динамо Киев - 1.6.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 31% матчей, Динамо Киев выигрывает в 38% матчей.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Из последних 5 встреч команда Верес Ровно выиграла 1, команда Динамо Киев выиграла 3, 1 ничьи.
  • Домашняя статистика Верес Ровно в сезоне 4-3-0
  • Верес Ровно забивает 0.8 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 2 гола против команды Верес Ровно (в среднем).
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Динамо Киев имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).
  • Верес Ровно без побед над Динамо Киев в последних 3 играх.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 4 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и Динамо Киев - 2.8.
  • Valery Kucherov получил больше всего желтых карточек (5) в Верес Ровно. Mykola Shaparenko получил 7 в Динамо Киев.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Динамо Киев выигрывает в 38%.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Верес Ровно не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 5 встреч, команда Верес Ровно выиграла 1 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-4 в пользу команды Динамо Киев
  • Динамо Киев не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Верес Ровно забил 29% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 26% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
1
Побед
6
Игр
4
Побед
Динамо
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Динамо 4 - 0 Завершен Верес
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
07.08.2020 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2017/2018
22.04.2018 - 17:00 Верес 1 - 4 Завершен Динамо
Премьер-лига 2017/2018
11.03.2018 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен Верес
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
22.11.2021 - 19:30 Верес 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Заря 3 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Верес Н
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершен Ворскла П
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 19:45 Динамо 1 - 2 Завершен Бавария П
Премьер-лига 2021/2022
19.11.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 6 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Ворскла П
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершен Барселона П
Показать больше
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Верес
23%
Ничья
23%
Динамо
54%
П1: 8.70 Х: 2.90 П2: 1.63
П1: 11.00 Х: 5.00 П2: 1.25
П1: 8.70 Х: 2.90 П2: 1.63
П1: 8.70 Х: 2.90 П2: 1.63
П1: 9.10 Х: 2.90 П2: 1.59
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Вереса: Когут (к) – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Кучеров, Петько, Панасенко – Пасич, Сергийчук, Дахновский.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан – Миколенко, Сирота, Забарный, Кенджора – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Вербич, Гармаш, Цыганков.
Судейская бригада дала добро на матч. Начало, как и планировалось, в 14:00.
Сообщается, что поединок могут отменить из-за ненадлежащего состояния поля в Луцке. Решение о проведении или же переносе матча должна принять арбитр Екатерина Монзуль и делегат УАФ.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура УПЛ Верес – Динамо.
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Анонс матча Верес - Динамо 04.12.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой Динамо (Киев):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Динамо и Верес в предыдущем футбольном матче 01.08.2021 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Динамо можно посмотреть 04.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Колос - 28.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против ФК Минай - 27.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Верес - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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