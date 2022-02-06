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Сенегал - Египет онлайн трансляция матча

Кубок Африканских Наций - 06 февраля 2022, 21:00
Рейтинг матча:
Сенегал
0 - 0
Обновить
40'
Египет
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Сенегал
41%
Ничья
23%
Египет
36%
Прогноз на матч
Последние матчи - Сенегал
Кубок Африканских Наций 2022
02.02.2022 - 21:00 Буркина-Фасо 1 - 3 Завершен Сенегал В
Кубок Африканских Наций 2022
30.01.2022 - 21:00 Сенегал 3 - 1 Завершен Экваториальная Гвинея В
Кубок Африканских Наций 2021/2022
25.01.2022 - 18:00 Сенегал 2 - 0 Завершен Кабо-Верде В
Кубок Африканских Наций 2022
18.01.2022 - 18:00 Малави 0 - 0 Завершен Сенегал Н
Кубок Африканских Наций 2022
14.01.2022 - 15:00 Сенегал 0 - 0 Завершен Гвинея Н
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Последние матчи - Египет
Кубок Африканских Наций 2022
03.02.2022 - 21:00 Камерун 0 - 1 Завершен Египет В
Кубок Африканских Наций 2022
30.01.2022 - 17:00 Египет 2 - 1 Завершен Марокко В
Кубок Африканских Наций 2022
26.01.2022 - 18:00 Кот-д'Ивуар 0 - 1 Завершен Египет В
Кубок Африканских Наций 2022
19.01.2022 - 21:00 Египет 1 - 0 Завершен Судан В
Кубок Африканских Наций 2022
15.01.2022 - 21:00 Гвинея-Бисау 0 - 1 Завершен Египет В
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Новости команд
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Сенегал
41%
Ничья
23%
Египет
36%
Трансляция
38'
После навеса со штрафного Дьеду пробил головой, но все это не проблема для кипера Египта.
36'
Желтая карточка
Ох, в коробочку взяли египтяне соперника. Очень опасный стык, и желтая Фати.
33'
Мане попробовал в сольном проходе пробиться по флангу – уткнулся в защитника.
31'
Салах снова сам. Получил, но далеко отпустил мяч.
29'
Мане после борьбы в корпус упал в штрафной. Ну, за такое судья пенальти не даст.
28'
Салах! Вошел с угла в штрафную, накрутил пару защитников, а вот удар у Мохамеда не вышел – несильно, да и прямо в руки киперу.
27'
По флангам нагнетает Сенегал – пару неплохих прострелов пошло, но до удара так и не дошло дело.
25'
Салах маячит впереди – вот пошел на него дальний заброс, но чуть сильно.
23'
Опасный момент
Ой ой, Мане с фланга очень остро прострел, и как Сарр не попал по мячу? Чуть-чуть не дотянулся!
19'
Рефери что-то активно высказывает Сарру. Напряжение серьезное в матче, ну оно и понятно.
18'
Салах абсолютно сам в нападении – получил мяч, пошел на троих защитников – не прошел.
17'
Желтая карточка
И еще фол, на этот раз – с предупреждением. Нампал Менди получил желтую.
15'
А вот и Менди фолит в центре поля – подкатился опасно, но обошлось без желтой.
12'
Сарр подобрался и пробил метров с 18-ти – кипер Египта на месте.
11'
Салах пока что без мяча. Мане хоть иногда с ним пересекается.
9'
Снова фолят египтяне – на этот раз в центре поля.
8'
Вот так начало у нас, многообещающее!
7'
Незабитый пенальти
Неет! Не забивает Мане! Не лучшим образом пробил Садио, почти по центру, на силу, но кипер тянет!
6'
А Салах подсказывает вратарю, куда обычно бьет Мане!
5'
Желтая карточка
А Монем еще и желтую заработал!
4'
Опасный момент
Пенальти! Сисс ворвался в штрафную и защитник не успел с подкатом! Чистый пенальти!
3'
Сенегал более активно начал, но пока что без серьезных продвижений. Мане вот пытался безуспешно прорваться в штрафную.
1'
Свисток
Ну что, погнали, Сенегал начал с центра поля!
На поле уже команды, звучат гимны стран.
Инфо
Стартовый состав Египта: Мохамед Абугабаль, Ахмед Абул-Фетух, Махмуд Хамди, Мохамед Абдель Монем, Эмам Ашур, Амр Эль-Сулейя, Хамди Фати, Мохамед Эльнени, Омар Мармуш, Мостафа Мохамед, Мохамед Салах
Инфо
Стартовый состав Сенегала: Эдуард Менди, Салиу Сисс, Абду Диалло, Калиду Кулибали, Буна Сарр, Нампалис Менди, Шейку Куйяте, Идрисса Гейе, Садио Мане, Исмаила Сарр, Фамара Дьедиу
Букмекеры считают фаворитом Сенегал. Коэффициенты примерно такие: 2.2 – 2.7 – 4.6
Инфо
Начнется поединок в 21:00, судить игру будет Виктор Гомес из ЮАР!
Сенегал против Египта, Мане против Салаха! Это должно быть очень интересно!
Добрый вечер всем! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн финального матча Кубка Африканских Наций!
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Анонс матча Сенегал - Египет 06.02.2022, Кубок Африканских Наций

Матч между командой Сенегал и командой Египет будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Африканских Наций 2021/2022.

Дата проведения матча: 06.02.2022
Время начала матча: 21:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сенегал - Египет можно посмотреть 06.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Африканских Наций. Текстовую трансляцию матча Сенегал - Египет, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сенегал
Страна: Сенегал

Предыдущий матч команды Сенегал был сыгран против Буркина-Фасо - 02.02.2022, в рамках турнира Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Сенегал.

Команда гостей

Название: Египет
Страна: Египет
Тренер: Эктор Купер

Предыдущий матч команды Египет был сыгран против Камерун - 03.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Египет.

Следите за результатами матча Сенегал - Египет онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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