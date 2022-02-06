Сенегал - Египет онлайн трансляция матча

Матч между командой Сенегал и командой Египет будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Африканских Наций 2021/2022.
Дата проведения матча: 06.02.2022
Время начала матча: 21:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Сенегал
Страна: Сенегал
Предыдущий матч команды Сенегал был сыгран против Буркина-Фасо - 02.02.2022, в рамках турнира Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Сенегал.
Название: Египет
Страна: Египет
Тренер: Эктор Купер
Предыдущий матч команды Египет был сыгран против Камерун - 03.02.2022, в рамках чемпионата Кубок Африканских Наций 2022 и закончился победой команды Египет.
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