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КАН-2024. Группа С. Сенегал и Камерун вышли в плей-офф. Гвинея на подходе

Кубок Африки
Обновлено

Однако камерунцам пришлось изрядно понервничать в группе

КАН-2024. Группа С. Сенегал и Камерун вышли в плей-офф. Гвинея на подходе

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 23 января на Кубке Африканских Наций состоялись матчи заключительного, 3-го тура, в группе С.

Камеруну в матче с аутсайдером Гамбией нужна была исключительно победа - "неукротимые львы" наседали и все-таки забили в начале второго тайма. Задача, казалось, была выполнена, но не тут было.

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Команды выдали ураганную концовку, забив 4 гола за 10 минут, причем одни из них (гамбийцев) был отменен ВАР из-за игры рукой. В итоге, "неукротимые львы" вырвали нервную победу со счетом 3:2, заскочили на 2-е место, отодвинув Гвинею на 3-е по количеству забитых голов с одинаковой разницей.

В параллельном матче Сенегал довольно уверенно обыграл Гамбию 2:0. Тем не менее, несмотря на 3-е место, "скорпионы" с 4-мя очками сохраняют неплохие шансы на выход в 1/8 финала турнира, куда выходят 4 из 6 команд, которые заняли третьи места в своих группах.

Гамбия – Камерун 2:3

Голы: Джеллоу (72), Колли (85) – Экомби (56), (Гомес, 87, аг.), Ву (90+1)

Гвинея – Сенегал 0:2

Голы: Сек (61), Ндиае (90)

КАН-2024. Группа С. Сенегал и Камерун вышли в плей-офф. Гвинея на подходе - изображение 1
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