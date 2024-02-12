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Названы обладатели индивидуальных наград на КАН-2023. Лучший игрок - защитник Нигерии, забивший 3 гола на турнире
Итоги турнира
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Названы обладатели всех индивидуальных наград на Кубке Африки, завершившемся победой сборной Кот-д'Ивуара.
Капитан Нигерии Уильям Трост-Эконг был признан лучшим игроком Кубка африканских наций в 2023 году. Защитник забил три гола на турнире (рекорд результативности среди защитников) и привел команду ко второму месту.
Голкипер бронзового призера КАН сборной Южной Африки Ронвен Уильямс получил награду лучшего вратаря турнира. Напомним, что в 1/4 финала против Кабо-Верде вратарь отразил сразу 4 удара во время серии пенальти.
Награду "Золотая бутса" получил нападающий Экваториальной Гвинеи Эмилио Нсуэ. На его счету 5 голов (все – на групповом этапе).
Лучшим тренером признан наставник Кот-д'Ивуара Эмерс Файе, а награду за fair-play (честную игру) получила сборная Южной Африки.
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