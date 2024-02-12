Слоны — чемпионы Африки. Нигерия — Кот-д'Ивуар 1:2. Видео голов и обзор матча
Золотой камбэк
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images
Нигерия первой забила в финале Кубка африканских наций, но это не помогло ей поднять трофей над головой.
Решающими стали два ассиста от вингера "Юниона" Симона Адингра под конец игры. И кто теперь вспомнит, что "Слоны" вообще-то вышли из группы в последний момент благодаря разнице голов?
Финал КАН-2024. Абиджан. "Алассан Уаттара"
Нигерия — Кот-д'Ивуар — 1:2
Голы: Трост-Эконг, 38 — Кессье, 62, Алле, 81
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