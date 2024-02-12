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Слоны — чемпионы Африки. Нигерия — Кот-д'Ивуар 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Золотой камбэк

Слоны — чемпионы Африки. Нигерия — Кот-д'Ивуар 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images

UA-Футбол
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Нигерия первой забила в финале Кубка африканских наций, но это не помогло ей поднять трофей над головой.

Решающими стали два ассиста от вингера "Юниона" Симона Адингра под конец игры. И кто теперь вспомнит, что "Слоны" вообще-то вышли из группы в последний момент благодаря разнице голов?

Финал КАН-2024. Абиджан. "Алассан Уаттара"

Нигерия — Кот-д'Ивуар — 1:2

Голы: Трост-Эконг, 38 — Кессье, 62, Алле, 81

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Кот-д'Ивуар Нигерия
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