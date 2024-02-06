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Сборная Египта назначила нового главного тренера после провала на КАН
Хуссам Хассан возглавит сборную
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сегодня, 6 февраля, футбольная ассоциация Египта объявила имя нового тренера для национальной команды.
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Совет решил назначить 57-летнего Хуссама Хассана на пост главного тренера вместо португальца Руя Витории.
Футбольная ассоциация приняла такое решение из-за вылета команды из КАН. Сборная дошла до 1/8 финала, но они проиграли ДР Конго в послематчевых пенальти.
???? | حسام حسن مديرا فنيا .. وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب الأول ????????— EFA.eg (@EFA) February 6, 2024
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.
كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ… pic.twitter.com/nBuuzSJsJH
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