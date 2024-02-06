  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Африки
  3. Сборная Египта назначила нового главного тренера после провала на КАН
В тренде
Кубок Африки
Кубок Африки

Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Египта назначила нового главного тренера после провала на КАН

Кубок Африки
Обновлено

Хуссам Хассан возглавит сборную

Сборная Египта назначила нового главного тренера после провала на КАН

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Сегодня, 6 февраля, футбольная ассоциация Египта объявила имя нового тренера для национальной команды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Совет решил назначить 57-летнего Хуссама Хассана на пост главного тренера вместо португальца Руя Витории.

Футбольная ассоциация приняла такое решение из-за вылета команды из КАН. Сборная дошла до 1/8 финала, но они проиграли ДР Конго в послематчевых пенальти.

Читайте такжеСалах покинул Кубок Африки и вернулся в Ливерпуль
По теме
yellow-arrow
Кот-д'Ивуар – ДР Конго. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала КАН-2024
yellow-arrow
Египет назначил новым главным тренером лучшего бомбардира в истории сборной
yellow-arrow
"Остальной мир думает, что мы играем с обезьянами в воротах". Вратарь сборной ЮАР совершил четыре сейва в серии пенальти
Египет Руй Витория
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
EFA
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости