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Салах покинул Кубок Африки и вернулся в Ливерпуль
Возвращение состоялось раньше запланированного срока
Getty Images/Global Images Ukraine
Мохаммед Салах вернулся в "Ливерпуль" гораздо раньше, чем ожидалось, и не в том состоянии, в котором бы этого хотели "красные" и сам игрок.
Во втором матче Кубка африканских наций Египта против Ганы Салах был заменен из-за дискомфорта в мышцах. Отвечая на следующий день на вопрос о физической форме футболиста, Юрген Клопп сказал, что и английский клуб, и национальная сборная Египта ждут тестов и выяснят, должна ли медицинская служба "мерсисайдцев" ехать в Кот-д'Ивуар для лечения своего лидера.
Однако, в конце концов, было принято решение, чтобы Салах начал восстанавливаться дома.
"Такой план. Я думаю, что все видят, что есть смысл, чтобы он проходил реабилитацию с нами и нашими людьми. Если он будет в форме в финал, то, наверное, вернется на Кубок Африки, - сказал Клопп на пресс- Конференции после победы Ливерпуля над Борнмутом в воскресенье со счетом 4:0.
Напомним, что после двух туров сборная Египта набрала 2 очка. В следующем туре "фараоны" должны сыграть против лидера группы – сборной Кабо-Верде.
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