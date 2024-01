Алиу Сиссе - лучший тренер группового этапа Кубка африканских наций

Наставник сборной Сенегала Алиу Сиссе признан лучшим тренером группового этапа Кубка африканских наций - 2024.

Сенегал в трех матчах группы C добился трех побед с общим счетом 8:1. В первом туре подопечные Сиссе разгромили Гамбию 3:0, следом обыграли Камерун 3:1, а в заключительном матче группового этапа одолели сборную Гвинеи 2:0. Алиу Сиссе работает в сборной Сенегала с 2015 года. Под его руководством "львы" выиграли Кубок африканских наций - 2021, а также стали серебряным призером этого турнира 2019 года.

Во время карьеры игрока Алиу выступал преимущественно за французские команды. В частности, Сиссе играл за "ПСЖ", "Монпелье" и "Лилль". Кроме того, сенегалец представлял английские "Бирмингем Сити" и "Портсмут".

