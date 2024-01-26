  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Африки
  3. Алиу Сиссе - лучший тренер группового этапа Кубка африканских наций
В тренде
Кубок Африки
Кубок Африки

Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алиу Сиссе - лучший тренер группового этапа Кубка африканских наций

Кубок Африки

Наставник сборной Сенегала признан лучшим тренером группового этапа

Алиу Сиссе - лучший тренер группового этапа Кубка африканских наций

Фото: Sportsnet

Новина українською

Наставник сборной Сенегала Алиу Сиссе признан лучшим тренером группового этапа Кубка африканских наций - 2024.

Сенегал в трех матчах группы C добился трех побед с общим счетом 8:1. В первом туре подопечные Сиссе разгромили Гамбию 3:0, следом обыграли Камерун 3:1, а в заключительном матче группового этапа одолели сборную Гвинеи 2:0. Алиу Сиссе работает в сборной Сенегала с 2015 года. Под его руководством "львы" выиграли Кубок африканских наций - 2021, а также стали серебряным призером этого турнира 2019 года.

Во время карьеры игрока Алиу выступал преимущественно за французские команды. В частности, Сиссе играл за "ПСЖ", "Монпелье" и "Лилль". Кроме того, сенегалец представлял английские "Бирмингем Сити" и "Портсмут".

По теме
yellow-arrow
КАН-2024. Известны все пары 1/8 финала турнира
yellow-arrow
Тактическое счастье в последнем туре. Мали, ЮАР и Намибия - в плей-офф КАН, Тунис вылетел
yellow-arrow
Тренер сборной Алжира ушел в отставку после вылета команды из КАН
Сенегал Кубок африканских наций Кубок Африки Алиу Сиссе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CAF
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости