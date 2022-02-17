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Динамо - Валмиера онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 17 февраля 2022, 16:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
27'
Валмиера
Валмиера
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
47%
Ничья
27%
Валмиера
27%
Прогноз на матч
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
15.02.2022 - 16:00 Динамо 4 - 0 Завершен Кайрат В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
13.02.2022 - 17:00 Динамо 4 - 0 Завершен Инджия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
10.02.2022 - 10:00 Динамо 4 - 1 Завершен Широки Бриег В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершен Рудар В
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Последние матчи - Валмиера
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
09.02.2022 - 16:30 Заря 2 - 1 Завершен Валмиера П
Лига конференций 2021/2022
15.07.2021 - 19:00 Валмиера 0 - 0 Завершен Судува Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2020/2021
02.02.2021 - 16:00 Заря 0 - 1 Завершен Валмиера В
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Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
47%
Ничья
27%
Валмиера
27%
Трансляция
23'
Забарный подстраховал партнёров и остановил проход Яунземса к воротам. Валмиера выполнит угловой удар.
18'
Опасный момент
Нетривиальный розыгрыш стандарта застал латвийцев врасплох! Буяльский из района одиннадцатиметровой отметки целил в левый угол и лишь безупречные действия Матревича помешали Виталию отметиться голом.
17'
Опасный удар с разворота наносил Цыганков. Голкипер занял правильную позицию в воротах и забрал мяч в руки.
10'
Подача Силагадзе с левого фланга особой опасности воротам Динамо не несла. Дубинчак выбил мяч за пределы штрафной площади.
7'
Цыганков вывел Гармаша на ударную позицию, но тот пробил прямо в руки голкиперу. Мог гораздо лучше распорядиться мячом опытный полузащитник.
6'
Де Пена нанёс первый удар по воротам. Уругваец с левой запустил мяч на трибуны, что ему несвойственно.
4'
Держат мяч под контролем киевские футболисты. В основном передачами обмениваются защитники и вратарь.
1'
Свисток
Матч начался.
Стартовый состав Динамо: Бущан – Дубинчак, Сирота, Забарный, Кенджора – Гармаш, Сидорчук (к), Буяльский – де Пена, Ванат, Цыганков.
Стартовый состав Валмиеры: Матревич – Фаль, Якуба, Балодис, Яунземс – Мурата, Гейе, Йокота – Силагадзе, Кроллис (к), Дусалиевс.
Киевляне в период зимних сборов ошибок ещё не допускали: десять побед и два ничейных результата.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию контрольного матча Динамо – Валмиера.
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Анонс матча Динамо - Валмиера 17.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Валмиера (Валмиера) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 17.02.2022
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Валмиера можно посмотреть 17.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Валмиера, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Кайрат - 15.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Валмиера (Валмиера)
Год основания Валмиера (Валмиера): 1994
Страна: Латвия

Прошедший поединок команды Валмиера был сыгран против Заря - 09.02.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Динамо - Валмиера онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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