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Экс-хавбек Львова перешел в латвийскую Валмиеру

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Артем Мильченко перебрался в Латвию

Экс-хавбек Львова перешел в латвийскую Валмиеру

Фото: із соціальних мереж

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Украинский полузащитник Артем Мильченко продолжит карьеру в чемпионате Латвии. 23-летний хавбек стал игроком "Валмиеры", сообщает Transfermarkt.

По данным портала, контракт рассчитан до конца 2023 года.

Минувший сезон Мильченко отыграл за "Львов". На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 28 матчах УПЛ.

Ранее хавбек, прошедший школу в академиях "Металлиста" и "Динамо", играл за юношескую и молодежную команды "Зари", а также перволиговый "Горняк-Спорт".

Заметим, что "Валмиера" играет в розыгрыше Лиги конференций. Сегодня, 10 августа, команда встретится с албанским "Партизани" в рамках квалификации в групповой этап.

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В статье: Валмиера Артем Мильченко
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Источник:
Transfermarkt

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