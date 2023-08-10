Экс-хавбек Львова перешел в латвийскую Валмиеру

Украинский полузащитник Артем Мильченко продолжит карьеру в чемпионате Латвии. 23-летний хавбек стал игроком "Валмиеры", сообщает Transfermarkt.

По данным портала, контракт рассчитан до конца 2023 года.

Минувший сезон Мильченко отыграл за "Львов". На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 28 матчах УПЛ.

Ранее хавбек, прошедший школу в академиях "Металлиста" и "Динамо", играл за юношескую и молодежную команды "Зари", а также перволиговый "Горняк-Спорт".

Заметим, что "Валмиера" играет в розыгрыше Лиги конференций. Сегодня, 10 августа, команда встретится с албанским "Партизани" в рамках квалификации в групповой этап.