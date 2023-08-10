Экс-хавбек Львова перешел в латвийскую Валмиеру
Артем Мильченко перебрался в Латвию
Фото: із соціальних мереж
Украинский полузащитник Артем Мильченко продолжит карьеру в чемпионате Латвии. 23-летний хавбек стал игроком "Валмиеры", сообщает Transfermarkt.
По данным портала, контракт рассчитан до конца 2023 года.
Минувший сезон Мильченко отыграл за "Львов". На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 28 матчах УПЛ.
Ранее хавбек, прошедший школу в академиях "Металлиста" и "Динамо", играл за юношескую и молодежную команды "Зари", а также перволиговый "Горняк-Спорт".
Заметим, что "Валмиера" играет в розыгрыше Лиги конференций. Сегодня, 10 августа, команда встретится с албанским "Партизани" в рамках квалификации в групповой этап.
Популярное сейчас
- Квалификация ЛЧ. Золотая малина Марселино и сомнительный Рейнджерс
- Сергей Ковалец о матче с Арисом: С возвращением Ярмоленко в Динамо все изменилось
- Луческу: По количеству своих воспитанников мы среди лучших клубов Европы
- Довбик стал игроком Жироны - ОФИЦИАЛЬНО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО