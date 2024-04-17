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Аутсайдер против одного из лидеров. Минай - Динамо: стартовые составы на матч
Вивчаренко - на лавке, Ярмоленко возвращается в основу
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В рамках перенесённого матча 16-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграет формально на выезде, но фактически дома против "Миная" из одноимённого села. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
Основной состав "Миная": Бандура, Дмитрук, Скиба, Кисель, Немчанинов, Петько, Витенчук, Кораблин, Демиденко, Попов, Вакула
Запасные хозяев: Росул, Кемкин, Корнийчук, Поддубный, Вашкеба, Гуничев, Матюшенко, Устименко, Тищук, Ременяк, Семотюк
Основной состав "Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак, Андриевский, Буяльский, Волошин, Ярмоленко, Кабаев, Ванат.
Запасные гостей: Нещерет, Караваев, Михавко, Беловар, Вивчаренко, Шепелев, Царенко, Диалло, Шапаренко, Супряга, Бенито, Пономаренко.
На данный момент "Динамо" занимает второе место в УПЛ, в то время как "Минай" по-прежнему замыкает турнирную таблицу чемпионата.
Старт встречи запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет
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