  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Аутсайдер против одного из лидеров. Минай - Динамо: стартовые составы на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аутсайдер против одного из лидеров. Минай - Динамо: стартовые составы на матч

Премьер-лига
Обновлено

Вивчаренко - на лавке, Ярмоленко возвращается в основу

Аутсайдер против одного из лидеров. Минай - Динамо: стартовые составы на матч

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

В рамках перенесённого матча 16-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграет формально на выезде, но фактически дома против "Миная" из одноимённого села. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

Основной состав "Миная": Бандура, Дмитрук, Скиба, Кисель, Немчанинов, Петько, Витенчук, Кораблин, Демиденко, Попов, Вакула

Запасные хозяев: Росул, Кемкин, Корнийчук, Поддубный, Вашкеба, Гуничев, Матюшенко, Устименко, Тищук, Ременяк, Семотюк

Основной состав "Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак, Андриевский, Буяльский, Волошин, Ярмоленко, Кабаев, Ванат.

Запасные гостей: Нещерет, Караваев, Михавко, Беловар, Вивчаренко, Шепелев, Царенко, Диалло, Шапаренко, Супряга, Бенито, Пономаренко.

На данный момент "Динамо" занимает второе место в УПЛ, в то время как "Минай" по-прежнему замыкает турнирную таблицу чемпионата.

Старт встречи запланирован на 15:30. UA-Футбол проведет прямую текстовую трансляцию этого противостояния.

По теме
yellow-arrow
Минай – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 16-го тура УПЛ
yellow-arrow
Заря – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 апреля 2024 года
yellow-arrow
В Киеве проблем с освещением не будет. Минай - Динамо. Текстовая трансляция матча УПЛ
Динамо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex-696 (Немирів)
17.04.2024 в 15:00
Роз'ясніть, будь ласка, появу Волошина у складі.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Alex-696 (Немирів)
17.04.2024 в 15:00
Роз'ясніть, будь ласка, появу Волошина у складі.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости