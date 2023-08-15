В свое время не подошел Динамо: Воспитанник Шахтера перешел в Валмиеру

Экс-полузащитник "Ингульца" Андрей Коробенко продолжит карьеру в Латвии.

26-летний хавбек стал игроком "Валмиеры", сообщает Transfermarkt. Он уже несен в заявку команды на сезон.

Согласно данным ТаТоТаке, Коробенко заключил трехлетний контракт с латвийским клубом.

Андрей Коробенко является воспитанником "Шахтера" и сыграл три матча за первую команду. Успел также поиграть за "Мариуполь" и "Рух". В июле 2021 года находился на просмотре в "Динамо", однако не смог зарекомендовать себя. Последним его клубом был "Ингулец", который он покинул после вылета команды в Первую лигу.

Этим летом его просматривал "Черноморец".

Отметим, что "Валмиера" играет в розыгрыше Лиги конференций. В четверг, 17 августа, команда сыграет ответный матч с албанским "Партизани" в рамках квалификации в групповой этап. В первой игре "Валмиера" уступила 1:2.

Также добавим, что на днях к "Валмиере" присоединился экс-полузащитник "Львова" Артем Мильченко.