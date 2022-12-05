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Япония - Хорватия онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 05 декабря 2022, 17:00 - Al Janoub Stadium . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Исмаил Эльфат
Рейтинг матча:
Япония
1 - 1
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66'
Хорватия
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Ход матча
43' Маэда, Дайзен
Кто победит?
102 Пользователей сделало свой выбор
Япония
38%
Ничья
33%
Хорватия
28%
П1: 4.63 Х: 2.69 П2: 2.18
П1: 4.63 Х: 2.69 П2: 2.18
П1: 4.63 Х: 2.69 П2: 2.18
П1: 3.75 Х: 2.55 П2: 2.41
Прогноз на матч
Последние матчи - Япония
Чемпионат мира 2022
01.12.2022 - 21:00 Япония 2 - 1 Завершен Испания В
Чемпионат мира 2022
27.11.2022 - 12:00 Япония 0 - 1 Завершен Коста-Рика П
Чемпионат мира 2022
23.11.2022 - 15:00 Германия 1 - 2 Завершен Япония В
Международные товарищеские матчи 2022
17.11.2022 - 15:40 Япония 1 - 2 Завершен Канада П
Международные товарищеские матчи 2022
27.09.2022 - 14:55 Япония 0 - 0 Завершен Эквадор Н
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Последние матчи - Хорватия
Чемпионат мира 2022
01.12.2022 - 17:00 Хорватия 0 - 0 Завершен Бельгия Н
Чемпионат мира 2022
27.11.2022 - 18:00 Хорватия 4 - 1 Завершен Канада В
Чемпионат мира 2022
23.11.2022 - 12:00 Марокко 0 - 0 Завершен Хорватия Н
Международные товарищеские матчи 2022
16.11.2022 - 14:00 Саудовская Аравия 0 - 1 Завершен Хорватия В
Лига Наций 2022-2024
25.09.2022 - 21:45 Австрия 1 - 3 Завершен Хорватия В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Маэда, Дайзен
43'
Кто победит?
102 Пользователей сделало свой выбор
Япония
38%
Ничья
33%
Хорватия
28%
П1: 4.63 Х: 2.69 П2: 2.18
П1: 4.63 Х: 2.69 П2: 2.18
П1: 4.63 Х: 2.69 П2: 2.18
П1: 3.75 Х: 2.55 П2: 2.41
Составы команд
21
Гонда, Шуйчи
5
Сёго Танигути
22
Есида, Мая
18
Такехиро Томиясу
5
Нагамото, Юто
13
Morita, Hidemasa
6
Ватару Эндо
39
Ито, Юня
15
Камада, Дайчи
38
Маэда, Дайзен
42
Доан, Рицу
40
Доминик Ливакович
88
Juranovic, Josip
6
Деян Ловрен
32
Gvardiol, Josko
31
Леонит Абази
77
Марцело Брозович
8
Матео Ковачич
10
Лука Модрич
27
Андрей Крамарич
16
Бруно Петкович
14
Иван Перишич
Стартовый состав
  • 15
    Камада, Дайчи
    Полузащитник
  • 38
    Маэда, Дайзен
    Нападающий
    43
  • 42
    Доан, Рицу
    Полузащитник
  • 5
    Нагамото, Юто
    Защитник
  • 13
    Morita, Hidemasa
    Полузащитник
  • 6
    Ватару Эндо
    Полузащитник
  • 39
    Ито, Юня
    Полузащитник
  • 5
    Сёго Танигути
  • 22
    Есида, Мая
    Защитник
  • 18
    Такехиро Томиясу
  • 21
    Гонда, Шуйчи
    Вратарь
  • 27
    Андрей Крамарич
    Нападающий
  • 16
    Бруно Петкович
    Нападающий
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 88
    Juranovic, Josip
    Защитник
  • 6
    Деян Ловрен
    Защитник
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 31
    Леонит Абази
    Полузащитник
  • 40
    Доминик Ливакович
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Хаджим Мориясу
  • Златко Далич
Статистика матча
3
Удары мимо
2
4
Штрафные
5
4
Угловые
1
4
Фолы
4
41%
Владение мячом
59%
1
Удары в створ
2
1
Блокировано ударов
1
1
Сейвы
1
Офсайды
LIVE
Трансляция матча Япония - Хорватия
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
63'
Опасный момент
Модрич прекрасно пробил из двойничка из-за пределов штрафной, но Гонда потянул этот удар!
60'
Трижды пытались пробить японцы, наконец Дуон в падении нанес удар из-за пределов штрафной - мяч не слишком быстро полетел в руки вратарю Ливаковичу.
57'
Ливакович потянул дальний удар Доана - мяч летел под перекладину.
55'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Хорватия сравняла счет! Перишич головой замкнул подачу Юрановича. Точный удар с 13 метров в правый угол. Прекрасная игра на втором этаже!
54'
Уголовой
Без проблем відбилися хорвати від кутового Дояна.
52'
Петкович упал в чужой штрафной с требованиями назначить пенальти, но арбитр показал, что такого он делать не будет.
49'
Хорваты более активны на старте второго тайма. Ковачич из-за пределов штрафной пробил мимо левой стойки ворот.
Свисток
Второй тайм начался!
Хотя хорваты больше контролировали мяч, однако японцы владели игрой. На старте у Перишича был момент, однако затем преимущество в показателе опасности было на стороне Японии. В конце концов "самураи" этим воспользовались и вышли вперед.
Свисток
Первый тайм завершен!
45+3'
Хорваты разыграли угловой – все завершилось неточным навесом Юрановича.
45'
Инфо
Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
45'
Инфо
Смотрели арбитры VAR на предмет офсайда, но все чисто.
43'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Япония впервые на этом турнире забивает в первом тайме! После подачи в штрафную хорватов возникла суматоха, во время которой Маэда быстрее всего сориентировался и переправил мяч в ворота.
42'
Не услышал Юранович своего голкипера Ливаковича и выбил мяч после подачи буквально из рук вратаря.
41'
Камада получил пас в штрафной, подобрал мяч под правую, однако пробил очень неудачно.
40'
Камада головой вынес подачу Модрича из стандарта.
38'
Много пассуют игроки сборной Японии на чужой половине поля, но хорваты стоят стеной. Нагатомо навесил с левого фланга - мяч вышел за лицевую линию.
33'
Японцы перехватили мяч на левом фланге своей половины поля, но в стремительное контрнаступление не побежали – выходили из-под давления через короткие передачи назад.
30'
Инфо
По передачам 95 на 191 на данный момент. Хорваты больше контролируют игру.
28'
Играл мяч флангами обороны сборной Японии: Перишич подал с левого фланга, затем Юранович с правого, далее Барышич снова с левого - и здесь мог Петкович пробить, но не добрался до мяча.
26'
Петкович выбежал на хорошую оперативную позицию в чужой штрафной, но "зажевал" мяч и отдал неточную передачу. Упущен шанс.
24'
Гвардиол пробил по подбору значительно выше ворот. Японские трибуны позади ворот Гонды довольны и таким неточным ударом, и прилетевшим к ним мячом.
20'
Ито бросил себе на ход на правом фланге и прострелил в центр - Ливакович перехватил эту передачу, забрав мяч в руки.
19'
Пытались оригинально разыграть стандарт японцы, но до удара дело не дошло.
15'
Крамарич получил на правом фланге передачу на ход от Модрича, подобрал под левую ногу и слишком сильно навесил в штрафную.
12'
Опасный момент
С правого фланга Ито выполнил обостряющую передачу, но Маэда не хватило всего несколько сантиметров, чтобы пробить. Ловрен проспал нападающего японцев.
10'
Долгая передача вперед на Петковича, но мяч дошел до рук Гонды.
8'
Опасный момент
Убийственный шанс не реализовал Перишич! Провалился Томиасу на правом фланге обороны, Иван вышел один на один с голкипером под острым углом и не смог переиграть Гонду!
3'
Нападающий японцев Маэда пошел в высокий прессинг голкипера, и Ливакович, выбивая мяч, угодил в него. Круглый улетел за лицевую линию.
3'
Опасный момент
Хороший шанс для японцев: Танигучи головой пробил мимо левой стойки после навеса партнера во второй фазе подач после углового.
2'
Заработали японцы угловой после атаки правым флангом.
Свисток
Матч начался!
Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич – Брозович – Ковачич, Модрич – Крамарич, Петкович, Перишич.
Япония: Гонда – Томиясу, Йосида, Танигучи – Ито, Эндо, Морита, Нагатомо – Доан, Маэда, Камада.
Инфо
Стали известны стартовые составы команд:
Приветствуем всех читателей! UA-Футбол проведет для вас текстовую онлайн трансляцию матча 1/8 финала Чемпионата мира, в котором Япония сыграет с Хорватией.
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Анонс матча Япония - Хорватия 05.12.2022, Чемпионат мира

Поединок между командой Япония и командой Хорватия будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч начнется на стадионе Al Janoub Stadium.

Дата проведения матча: 05.12.2022
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд Хаджим Мориясу и Златко Далич разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Япония - Хорватия можно посмотреть 05.12.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Япония - Хорватия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Япония
Страна: Япония
Тренер: Хадзиме Мориясу

Предыдущий матч команды Япония был сыгран против Испания - 01.12.2022, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Япония.

Команда гостей

Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Прошедший матч команды Хорватия был сыгран против Бельгия - 01.12.2022, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Япония - Хорватия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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