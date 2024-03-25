Япония U-23 - Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Сегодня, 25 марта олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к футбольному турниру летних Игр-2024 проведет спарринг против команды Японии U-23.

Матч состоится в городе Фукуока на Kitakyushu Stadium. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:15 по киевскому времени (19:15 местное). Смотреть товарищескую игру можно на YouTube-канале УАФ.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Контрольный матч, 25 марта 2024

Фукуока, Kitakyushu Stadium

Япония U-23 12:15 Украина U-23

Трансляция - YouTube-канал УАФ