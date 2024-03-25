  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Япония U-23 - Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
В тренде

Япония U-23 - Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Общие новости
Обновлено

Япония U-23 - Украина U-23: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Япония U-23 - Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Сегодня, 25 марта олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к футбольному турниру летних Игр-2024 проведет спарринг против команды Японии U-23.

Читайте такжеЯпония U-23 - Олимпийская сборная Украины. Анонс и прогноз товарищеского матча на 25.03.2024

Матч состоится в городе Фукуока на Kitakyushu Stadium. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:15 по киевскому времени (19:15 местное). Смотреть товарищескую игру можно на YouTube-канале УАФ.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Контрольный матч, 25 марта 2024

Фукуока, Kitakyushu Stadium

Япония U-23 12:15 Украина U-23

Трансляция - YouTube-канал УАФ

По теме
yellow-arrow
В Одессе поврежден объект энергетики, в Николаеве пострадали 11 человек. Последствия атаки дронов на юг
yellow-arrow
В России беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС: с работы выведены два энергоблока
yellow-arrow
Критический характер. В ГУР рассказали о повреждениях одного из российских кораблей, попавших под атаку в Крыму
Япония Олимпийская сборная Украины смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости