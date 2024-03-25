Япония U-23 - Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Япония U-23 - Украина U-23: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: пресс-служба УАФ
Сегодня, 25 марта олимпийская сборная Украины в рамках подготовки к футбольному турниру летних Игр-2024 проведет спарринг против команды Японии U-23.
Читайте такжеЯпония U-23 - Олимпийская сборная Украины. Анонс и прогноз товарищеского матча на 25.03.2024
Матч состоится в городе Фукуока на Kitakyushu Stadium. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:15 по киевскому времени (19:15 местное). Смотреть товарищескую игру можно на YouTube-канале УАФ.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Контрольный матч, 25 марта 2024
Фукуока, Kitakyushu Stadium
Япония U-23 12:15 Украина U-23
Трансляция - YouTube-канал УАФ
По теме
Оцените этот материал:
Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Арбитр матча Украины с Исландией, наработки Реброва, возвращение Степаненко. Главные новости за 24 марта
- Крупнейшая российская атака на энергосистему Украины. Гендиректор YASNO оценил повреждения после атаки России
- Луческу: Главная проблема сборной Румынии - игроки не играют в старте за клубы
- Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн