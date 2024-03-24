Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины. Анонс и прогноз товарищеского матча на 25.03.2024

Этот поединок несет более символический и имиджевый характер для нашей сборной. Именно с этого спарринга олимпийская команда Руслана Ротаня начинает свою подготовку к предстоящей Олимпиаде. Завтра, украинцы сыграют против Японии на их родине.

Товарищеский матч

23.03.2024. Япония, Китакюсю, префектура Фукуока

Япония U-23 12:15 Олимпийская сборная Украины

Видеотрансляция: Youtube-канал УАФ

Япония U-23: последние новости

"Самураям" еще только предстоит пройти путь Украины и добыть свою путевку на Олимпиаду. В частности, сейчас сборная Японии готовится к Кубку Азии-2024, который и станет квалификационным на будущий мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 во Франции.

В минувшую пятницу японцы провели контрольный спарринг против команды Мали, которая уже, как и Украина, добыла путевку на Олимпиаду. В итоге Япония проиграла со счетом 1:3.

Последняя официальная встреча подопечных Оива Го датирована аж 7-м октября прошлого календарного года. Тогда в рамках раунда плей-офф Азиатских игр Япония U-23 уступила команде из Южной Кореи.

После этого были различные контрольные матчи против сверстников из Мексики (4:1), США (1:4) и Аргентины (5:2 и 0:0).

Олимпийская сборная Украины: последние новости

Этот матч станет первым в истории такой команды как Олимпийская сборная Украины по футболу. Напомним, прошлым летом "сине-желтые" впервые в своей истории добыли путевку на Олимпиаду. Это произошло после победы украинцев над Францией в четвертьфинале молодежного Евро-2023.

По сути сейчас этот матч является третьим в приоритетности для Украины. Поскольку, главная команда страны встретится с Исландией в рамках финала плей-офф отбора к Евро-2024 в Германии, а молодежная сборная сейчас будет играть важный матч квалификации европейского первенства против Азербайджана. Это понимает и сам наставник олимпийской команды.

Поэтому в распоряжении Руслана Ротаня осталось только 19 исполнителей. К травмированным Артему Бондаренко, Дмитрию Крыськиву и Николаю Михайленко присоединился защитник "Карпат" Андрей Булеза. Футболист получил повреждение на одной из тренировок львовского клуба и не поехал в Японию.

Учитывая кадровые проблемы и товарищеский статус поединка, очень трудно спрогнозировать стартовый состав нашей сборной. Скорее всего, Руслан Петрович предоставит шанс проявить себя для резервистов и будет экспериментировать с тактикой.

Состав олимпийской сборной Украины:

Вратари: Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Георгий Ермаков ("Александрия").

Защитники: Антон Боль ("Заря" Луганск), Марьян Фарина ("Металлист 1925" Харьков), Роман Дидык ("Рух" Львов), Максим Дячук ("Динамо" Киев), Александр Мартынюк ("Александрия"), Егор Маценко ("Шленск", Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев ("Зира", Азербайджан), Иван Желизко ("Лехия", Польша), Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все - "Александрия"), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба - "Рух" Львов), Алексей Кащук ("Шахтер" Донецк).

Нападающий: Николай Кухаревич ("Суонси", Уэльс).

Япония - Украина. Личные встречи

Принимая во внимание всю историю очных противостояний этих стран, то на разных уровнях сборных эти команды пересекались лишь трижды. Все поединки прошли под эгидой товарищеских игр. Общая статистика на стороне "сине-желтых": две победы против одной у "самураев".

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Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины. Ставка и коэффициенты

Олимпиада-2024. Мужской футбольный турнир

Группа А: Франция, США, победитель межконтинентального плей-офф, Новая Зеландия.

Группа В: Аргентина, Марокко, АФК-3, Украина.

Группа С: АФК-2, Испания, Египет, Доминиканская Республика.

Группа D: АФК-1, Парагвай, Мали, Израиль.

АФК - команда из Азии.

Календарь группы В

24.07.2024

АФК-3 - Украина (20:00, Лион)

27.07.2024

Украина - Марокко (18:00, Сент-Этьен)

30.07.2024

Украина - Аргентина (18:00, Лион)

Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Хотя и букмекеры считают японцев фаворитом этой пары. Однако, учитывая статус поединка и цели коллективов, поставим на мирную ничью. Симпатично выглядит ставка на то, что обе сборные отметятся голами.