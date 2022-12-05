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Япония - Хорватия. Анонс и прогноз на матч 1/8 Чемпионата мира на 05.12.2022
Япония – Хорватия: Прогноз и анонс матча ⋉ 5 декабря 2022 ⋊ Чемпионат мира на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ian MacNicol
Чемпионат мира, 1/8 финала
5 декабря 2022. Эль-Вакра, “Эль-Джануб Стэдиум”
Япония 17:00 Хорватия
Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Сборная Японии стала одной из сенсации ЧМ-2022. “Синие самураи” обыграли Германию и Испанию, но при этом проиграли Коста-Рике. Хорватия заняла второе место в своей группе, уступив Марокко, но опередив Бельгию.
Новости Японии
К кому по классу ближе сборная Хорватии – Испании и Германии или Коста-Рике? Вероятнее всего, финалист прошлого чемпионата мира представляет элитную группу сборных. Это повышает шансы Японии. “Синим самураем” идет роль аутсайдера.
Например, игра с Германией в первом туре. Япония уступила по владению 26-74, по ударам 12-26, в створ 4-9, но при этом победила 2:1. Так было и в игре с Испанией – владение 18-82, удары 6-12 (в створ 3-5), но снова победа, и снова 2:1. “Синие самураи” пропускали первыми в первом тайме, в перерыве Хадзимэ Мориясу делал замены, на второй тайм выходила другая команда и отыгрывала два мяча, показывая невероятную эффективность.
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Но в матче с Коста-Рикой этого не было. Япония не знала, как действовать против закрытой центральноамериканской сборной, и неожиданно для себя пропустила гол в конце встрече. Играть вторым номером “синим самураям” легче.
Сам Хадзимэ Мориясу говорит, что Япония всегда была способна показывать организованный футбол, но чем отличается нынешняя команда – у нее нет проблем с избытком талантливых футболистов. В расположение Мориясу немало футболистов из Бундеслиги, АПЛ, Ла Лиги и система 54-летнего тренера позволяет проявлять им свои технические и тактические навыки.
Матч против Хорватии пропустит из-за дисквалификации центрбек Ко Итакура.
Новости Хорватии
Сборная Хорватии в групповом раунде оставила такое же трудновыразимое впечатление. Финалист прошлого Мундиаля был пассивен в матчах против Марокко (0:0) и Бельгии (0:0), но с радостью разгромил Канаду (4:1). Известно, что поражения своей сборной Бельгии в первом туре главный тренер Канады Джон Хердман сказал, что теперь его команде ничего не остается как “F” Хорватию. Эти слова 47-летнего тренера вызвали настоящую ярость в Хорватии, команда Далича была максимально решительной, и на гол Дэвиса в первые минуты игры ответила своими четырьмя мячами.
Ни в игре против Марокко, ни против Бельгии Хорватия не была такой злой, может потому что Валид Реграги и Роберто Мартинес не говорили ничего лишнего. В каждом из этих матчей Хорватия не делала ни одного удара в створ в первые 45 минут, “шашечные” прекрасно умеют держать мяч в центре поля, где действует три Модрич-Брозович-Ковачич, но с выходом в атаку бывают проблемы. Не очень комфортно себя чувствует Хорватия и под давлением. Если бы Ромелу Лукаку был в порядке, он вероятно реализовал бы один из своих четырех моментов, и оставил бы команду Далича без плей-офф. Пару раз очень эффектно вступал в игру и центрбек Йошко Гвардиол.
Далич призывает отнестись с большим уважением в сборной Японии, которая в своей игре “применяет философию самураев”. Но одна из самых возрастных и опытных сборных на турнире точно готова к любым сюрпризам, это понятно и без слов хорватского тренера.
Статистика команд, цифры и факты
- Хорватия дважды сыграла 0:0 в групповой стадии. Это результат фиксировался ранее только в двух из 13 матчах Хорватии на ЧМ-2006, ЧМ-2104 и ЧМ-2018.
- Япония выиграла два матча, в которых владела меньше мячом (17.7 и 26.1) и проиграла один, в котором владела больше (56.8).
- Япония стала третьей командой после Бразилии-1938 и Германии-1970, которой удалось дважды отыграться на одном Мундиале, проигрывая в матчах после первого тайма.
- Хорватия ранее только дважды была в плей-офф ЧМ, но заходила далеко – в полуфинал в 1998 году и в финал в 2018.
- Три из четырех последних матчей плей-офф Хорватии на ЧМ переходили в овертайм.
- Япония ранее трижды выходила в 1/8 чемпионатов мира, но четвертьфинал остается для нее недосягаемой мечтой.
Последние пять матчей Японии и Хорватии
Япония
- 01.12 Испания 2:1 (ЧМ-2022)
- 27.11 Коста-Рика 0:1 (ЧМ-2022)
- 23.11 Германия 1:2 (ЧМ-2022)
- 17.11 Канада 1:2 (Товарищеский матч)
- 27.09 Эквадор 0:0 (Товарищеский матч)
Хорватия
- 01.12 Бельгия 0:0 (ЧМ-2022)
- 27.11 Канада 4:1 (ЧМ-2022)
- 23.11 Марокко 0:0 (ЧМ-2022)
- 16.11 Саудовская Аравия 1:0 (Товарищеский матч)
- 25.09 Австрия 3:1 (Лига наций)
Личные встречи
Япония и Хорватия ранее дважды встречались на чемпионатах мира. “Синим самураем” не удалось забить еще ни одного гола. На ЧМ-2006 команды сыграли 0:0, в 1998 году Хорватия выиграла 1:0.
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Где смотреть матч Япония – Хорватия
Ориентировочные составы
Япония: Гонда – Томиясу, Есида, Танигути – Ито, Танака, Морита, Нагатомо – Кубо, Маэда, Камада
Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Брозович, Модрич, Ковачич – Крамарич, Перишич, Петкович
Ставки и Коэффициенты на матч Япония – Хорватия
Прогноз на матч Япония – Хорватия UA-Football
Исчерпала ли Япония своей лимит сенсаций? Германия действовала против Японии безрассудно, и не реализовала несколько хороших шансов. Испания пропустила два гола за три минуты не в последнюю очередь из-за ошибок Симона. Хорватия – очень взвешенная команда, и в игре против Японии она не будет торопить события. И шансов для контратак у Японии будет меньше. Возможно, неторопливость “шашечных” приведет к овертайму, где проявит себя их класс. Прогноз – победа Хорватии 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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