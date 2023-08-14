Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иВулверхэмптон Уондерерс, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон Уондерерс 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 12 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 9 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Вулверхэмптон Уондерерс. Разница голов 19-6 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Во время последних 24 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 15 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-15 в пользу команды Манчестер Юнайтед

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (2-0 дома и 1-0 на выезде)

Вулверхэмптон Уондерерс не проигрывает в последних 5 играх.

Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 40% матчей, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 30% матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 30%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.

Вулверхэмптон Уондерерс's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Вулверхэмптон Уондерерс (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 1, 0 ничьи.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.

Команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед забивает 1.2 гола за матч против команды Вулверхэмптон Уондерерс, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.4 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон Уондерерс - 1.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон Уондерерс - 0.8.