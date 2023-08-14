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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 14 августа 2023, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Саймон Хупер
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Обновить
24'
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Смотреть трансляцию
Ход матча
17' Мартинес, Лисандро
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
38%
Ничья
33%
Вулверхэмптон
28%
П1: 1.64 Х: 3.08 П2: 6.55
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иВулверхэмптон Уондерерс, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон Уондерерс 1-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 12 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 9 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Вулверхэмптон Уондерерс. Разница голов 19-6 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Во время последних 24 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 15 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-15 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Вулверхэмптон Уондерерс (2-0 дома и 1-0 на выезде)
  • Вулверхэмптон Уондерерс не проигрывает в последних 5 играх.
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 40% матчей, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 30% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Вулверхэмптон Уондерерс выигрывает в 30%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон Уондерерс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон Уондерерс% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Вулверхэмптон Уондерерс's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Вулверхэмптон Уондерерс (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вулверхэмптон Уондерерс.
  • Команда Вулверхэмптон Уондерерс выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.2 гола за матч против команды Вулверхэмптон Уондерерс, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.4 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон Уондерерс - 1.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон Уондерерс - 0.8.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.1 гола, играя дома, а Вулверхэмптон Уондерерс забивает 0.92 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
7
Побед
14
Игр
3
Побед
Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2022/2023
31.12.2022 - 14:30 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
03.01.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2021/2022
29.08.2021 - 18:30 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Кубок Англии 2022/2023
03.06.2023 - 17:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Фулхэм В
Чемпионат Англии 2022/2023
25.05.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
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Последние матчи - Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Арсенал 5 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Вулверхэмптон 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Вулверхэмптон 1 - 0 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2022/2023
29.04.2023 - 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 6 - 0 Завершен Вулверхэмптон П
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Новости команд
Главные события
Мартинес, Лисандро
17'
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
38%
Ничья
33%
Вулверхэмптон
28%
П1: 1.64 Х: 3.08 П2: 6.55
Составы команд
24
Андре Онана
23
Люк Шоу
6
Мартинес, Лисандро
19
Рафаэль Варан
29
Уан-Биссака, Аарон
7
Мэйсон Маунт
18
Карлос Каземиро
75
Ferreyra, Alejandro Garnacho
8
Бруно Фернандес
21
Santos, Antony
10
Рэшфорд, Маркус
1
Хосе Рамон Сандовал
22
Нельсон Семедо
23
Макс Килман
15
Крейг Доусон
3
Айт Нури, Райан
27
Нуньес, Матеус Луис
8
Gomes, Joao
5
Марио Лемина
7
Педро Нето
21
Пабло Сарабия
12
Кнья, Матеус
Стартовый состав
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 75
    Ferreyra, Alejandro Garnacho
    Нападающий
  • 8
    Бруно Фернандес
  • 21
    Santos, Antony
    Нападающий
  • 7
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 18
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 6
    Мартинес, Лисандро
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 24
    Андре Онана
    Вратарь
  • 7
    Педро Нето
  • 21
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 12
    Кнья, Матеус
    Нападающий
  • 27
    Нуньес, Матеус Луис
    Полузащитник
  • 8
    Gomes, Joao
    Полузащитник
  • 5
    Марио Лемина
    Полузащитник
  • 22
    Нельсон Семедо
  • 23
    Макс Килман
  • 15
    Крейг Доусон
  • 3
    Айт Нури, Райан
    Защитник
  • 1
    Хосе Рамон Сандовал
Запасные игроки
Тренеры
  • Эрик тен Хаг
  • Гари О'Нил
Статистика матча
4
Штрафные
3
3
Фолы
4
1
Удары в створ
1
Блокировано ударов
3
Угловые
Сейвы
2
1
ЖК
61%
Владение мячом
39%
LIVE
Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон"
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В эфире
Setanta Sports
Трансляция
20'
Семеду снова выигрывает фланговое единоборство против Гарначо. Не удалось аргентинцу убежать по бровке.
18'
Не удалось у Доусона акцентированно пробить головой после подачи Нету со стандарта.
17'
Желтая карточка
Желтая для Мартинеса за грубый подкат под Нету.
13'
Гарначо на левом фланге взял игру на себя, однако мяч выбит в аут. Сразу двое оппонентов работали против него.
11'
Опасный момент
Рашфорд мог открывать счет! Маркус вошел в штрафную и пытался опрокинуть голкипера, однако Са задел мяч.
8'
Уголовой
Са кулаками вынес подачу Маунта с углового.
5'
Нет сместился на фланге под подачу, но до Куньи мяч не дошел.
4'
Килман перехватил вертикальный пас Шоу на ход Рашфорду.
2'
Гомес перевел мяч налево Аита-Нури, но тот не сохранил круглого в пределах поля.
Свисток
Матч начался!
Инфо
Этот поединок станет дебютным для главного тренера гостей Гарри О'Нила, возглавившего "волков" пять дней назад.
Инфо
В последних пяти матчах между этими командами на "Олд Траффорд" не было забито больше двух мячей. При этом хотя одна команда точно оставляла свои ворота сухими.
Запасные гостей: Бентли, Догерти, Тоти, Силва, Б. Траоре, Хван, Буэну, Ходж, Калайджич.
Вулверхэмптон: Са – Семеду, Килман, Доусон, Аит-Нури – Матеус Нунес, Жуан Гомеш, Лемина – Нету, Сарабия, Кунья.
Запасные хозяев: Хендерсон, Далот, Магуайр, Линделоф, Эриксен, Санчо, Пельистри, Мактоминей, Марсьяль.
Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Маунт – Антони, Фернандеш, Гарначо – Рашфорд.
Инфо
Стали известны составы команд:
Приветствуем всех читателей! UA-Футбол проведет для вас текстовую прямую трансляцию заключительного матча первого тура АПЛ, в котором Манчестер Юнайтед сыграет с Вулверхэмптоном.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" 14.08.2023, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 14.08.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Вулверхэмптон" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" в предыдущем футбольном матче 13.05.2023 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Эрик тен Хаг и Гари О'Нил разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" можно посмотреть 14.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" , ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Манчестер Сити" - 03.06.2023, в рамках турнира Кубок Англии 2022/2023 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон)
Год основания "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Предыдущий матч команды "Вулверхэмптон" был сыгран против Арсенал - 28.05.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022/2023 и закончился победой команды Арсенал.

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - "Вулверхэмптон" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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