Манчестер Сити - Севилья онлайн трансляция матча

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок УЕФА 23-25, матч начнется на стадионе Караискакис.
Дата проведения матча: 16.08.2023
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Севилья" (Севилья):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Сити" и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 16.08.2023 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Хосе Луис Мендилибар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Севилья" - 16.08.2023, в рамках чемпионата Суперкубок УЕФА 23-25 и закончился ничьей.
Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли
Прошедший матч команды "Севилья" был сыгран против "Манчестер Сити" - 16.08.2023, в рамках турнира Суперкубок УЕФА 23-25 и закончился ничьей.
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