Манчестер Сити - Севилья онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - "Севилья" 16.08.2023, Суперкубок УЕФА

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок УЕФА 23-25, матч начнется на стадионе Караискакис.

Дата проведения матча: 16.08.2023

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Севилья" (Севилья):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Сити" и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 16.08.2023 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Хосе Луис Мендилибар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Севилья" - 16.08.2023, в рамках чемпионата Суперкубок УЕФА 23-25 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)

Год основания "Севилья" (Севилья): 1905

Страна: Испания

Тренер: Хорхе Сампаоли



Прошедший матч команды "Севилья" был сыгран против "Манчестер Сити" - 16.08.2023, в рамках турнира Суперкубок УЕФА 23-25 и закончился ничьей.

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