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Манчестер Сити - Севилья онлайн трансляция матча

Суперкубок УЕФА - 16 августа 2023, 22:00 - Караискакис . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Летексье, Франсуа
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
1 - 1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Смотреть трансляцию
Ход матча
25' Эн-Нэсури, Юссеф 33' Bade, Loic
62' Эрик Ламела 63' Palmer, Cole 74' Оливер Торрес Вышел: Juanlu 83' Хесус Навас Вышел: Montiel, Gonzalo 85' Palmer, Cole Вышел: Альварез, Джулиан 90' Juanlu
Кто победит?
59 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
58%
Ничья
22%
Севилья
20%
П1: 1.62 Х: 3.13 П2: 6.75
Интересные факты
  • Cевилья без побед над Манчестер Сити в последних 4 играх.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Cевилья забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 49% матчей, Cевилья выигрывает в 28% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Cевилья выигрывает в 28%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Cевилья лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Cевилья проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Суперкубок УЕФА" лучше, чем у команды Cевилья.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Cевилья's.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Манчестер Сити выиграла 4, команда Cевилья выиграла 0, 0 ничьи.
  • Манчестер Сити забивает 3 гола за матч против команды Cевилья, а Cевилья забивает 0.75 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Cевилья - 3.75.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Cевилья - 2.
  • Манчестер Сити забивает 3.03 гола, играя дома, а Cевилья забивает 1.28 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
4
Побед
5
Игр
0
Побед
Севилья
Суперкубок УЕФА 23-25
16.08.2023 - 22:00 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Севилья
Лига Чемпионов 2022/2023
02.11.2022 - 22:00 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Севилья
Лига Чемпионов 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Севилья 0 - 4 Завершен Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2015/2016
03.11.2015 - 21:45 Севилья 1 - 3 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Суперкубок УЕФА 23-25
16.08.2023 - 22:00 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Севилья Н
Чемпионат Англии 2023/2024
11.08.2023 - 22:00 Бернли 0 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Суперкубок Англии 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Арсенал П
Лига Чемпионов 2022/2023
10.06.2023 - 22:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Интер В
Кубок Англии 2022/2023
03.06.2023 - 17:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Последние матчи - Севилья
Суперкубок УЕФА 23-25
16.08.2023 - 22:00 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Севилья Н
Чемпионат Испании 2023/2024
11.08.2023 - 23:00 Севилья 1 - 2 Завершен Валенсия П
Чемпионат Испании 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Реал Сосьедад 2 - 1 Завершен Севилья П
Лига Европы 2022/2023
31.05.2023 - 22:00 Севилья 2 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Испании 2022/2023
27.05.2023 - 20:00 Севилья 1 - 2 Завершен Реал П
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Новости команд
Главные события
90'
Juanlu
Palmer, Cole
Вышел: Альварез, Джулиан
85'
83'
Хесус Навас
Вышел: Montiel, Gonzalo
74'
Оливер Торрес
Вышел: Juanlu
ГООЛ! Palmer, Cole
63'
62'
Эрик Ламела
33'
Bade, Loic
25'
Эн-Нэсури, Юссеф ГООЛ!
Кто победит?
59 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
58%
Ничья
22%
Севилья
20%
П1: 1.62 Х: 3.13 П2: 6.75
Составы команд
31
Эдерсон
6
Натан Аке
24
Gvardiol, Josko
25
Мануэль Аканджи
2
Кайл Уокер
16
Родри
8
Матео Ковачич
10
Джек Грилиш
47
Филип Фоден
80
Palmer, Cole
9
Халанд, Эрлинг
13
Яссин Буну
16
Хесус Навас
22
Bade, Loic
6
Неманья Гудель
19
Акуна, Маркос
8
Хоан Хордан
10
Иван Ракитич
5
Окампос, Лукаш
21
Оливер Торрес
17
Эрик Ламела
15
Эн-Нэсури, Юссеф
Стартовый состав
  • 9
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
    85 63
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 25
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 15
    Эн-Нэсури, Юссеф
    Нападающий
    25
  • 5
    Окампос, Лукаш
    Полузащитник
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
    74
  • 17
    Эрик Ламела
    Нападающий
    62
  • 8
    Хоан Хордан
    Полузащитник
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
    83
  • 22
    Bade, Loic
    Защитник
    33
  • 6
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 19
    Акуна, Маркос
    Защитник
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча
16
Штрафные
4
4
Фолы
13
1
Удары мимо
3
Офсайды
3
72%
Владение мячом
28%
6
Удары в створ
5
11
Блокировано ударов
7
Угловые
4
Сейвы
5
ЖК
2
LIVE
Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Севилья"
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Трансляция
Свисток
Основное время завершено! Впереди нас ожидает овертайм.
90+3'
Замена
Сусо и Мир заменили Эн Несири и Ламелу.
90+1'
Опасный момент
Снова Буну зажигает! Марокканец вытащил мяч из-под перекладины после удара Аке головой.
90'
Инфо
Четыре минуты добавлены ко второму тайма.
90'
Желтая карточка
Хуанлу получил желтую за фол против Гвардиола.
86'
Дальний удар Родри улетел прямо в Холанда. Точно, но не туда.
85'
Замена
Альварес поменял Палмера.
83'
Замена
Монтьель заменил Наваса.
81'
Буну забрал в руки дальний удар Грилиша. Вышло по центру ворот.
79'
Опасный момент
Легкое прикосновение Буну после прострела Уокера помогло Севилье не пропустить еще раз. сразу два игрока ТС готовы были замыкать эту передачу.
79'
Неточно подал Палмер на Грилиша – того опередили защитники.
77'
Холанд на радарах: попытался норвежец пробить боковыми ножницами, однако мяч до него не дошел.
76'
На этот раз Палмер снова убрал Акунью, но его удар сразу же накрыли.
74'
Замена
Хуанлу Санчес меняет Торреса.
69'
Опасный момент
Палмер чуть не оформил дубль! Молодой полузащитник запрессинговал Окампоса, затем убрал Акунью и пробил в угол – Буну парировал!
66'
Подача Сити из стандарта получилась неудачной: ни Аке, ни Аканджи не смогли пробить.
64'
Опасный момент
Эн Несири снова не использовал отличный момент! Окампос разрезной передачей вывел марокканца один на один с голкипером, но бразилец выиграл эту дуэль!
63'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Все геніальне - просто. Родрі навісив на дальню праву стійку, а там головою вдало пробив Палмер. 1:1 на табло.
62'
Желтая карточка
Ламела получил желтую за накладку против Аке.
60'
Совсем чуть-чуть не хватило Эн Несири, чтобы выйти на свидание с голкипером. Уокер в последний момент перехватил прострел Наваса.
54'
Хордан прямым ударом из стандарта пробил точно в зону Эдерсона. Хорошая была точка для удара.
51'
Желтая карточка
Желтая для одного из помощников Гвардиолы.
50'
Опасный момент
Мог закрывать этот матч Эн Несири! Окампос пролетел по флангу и отдал в центр на марокканца. Тот расстреливал ворота соперника, но Эдерсон потащил!
46'
Ракитич подал из стандарта – Баде пробил. Севильцы апеллируют к игре рукой у Гвардиола, но повтор показал, что все чисто.
Свисток
Второй тайм начался!
Трудно смотрится Сити без своих лидеров. Преимущество во владении есть, а толку нет. А вот Севилья за тайм нанесла один удар в створ ворот - ей того хватило.
Свисток
Первый тайм завершен!
45+1'
Родри пробил из пределов штрафной – защитник бросился под мяч.
45'
Инфо
Три минуты добавил арбитр.
44'
Фоден подал с фланга по стандарту, после чего удалось пробить Аканджи после сброса партнера. Попал в оппонента.
38'
Уголовой
Сити подали два неудачных угловых подряд. Тяжело им играть в чужой штрафной.
36'
Все хорошо с Эрлингом. Он возвращается в игру.
34'
Фоден бил прямым ударом со штрафного метров с 30 и попал в голову Холанлу. Такой силы был выстрел, что норвежец рухнул на газон. Медики на поле.
33'
Желтая карточка
Сорвал атаку Баде фолом на Холанде. Желтая для защитника.
31'
Снова не успевает оборона Сити. Торрес прорвался по правому флангу и прострелил в центр. Ламела в окружении оппонентов пробил, но не попал в створ.
30'
Навас тоже хотел обострить с фланга, но на его подачу никто не отозвался. Более весело стало на поле.
29'
Неточный прострел от Гвардиола с фланга
Инфо
Первый гол Эн Несири в официальных матчах с 11 мая. Тогда он забивал тоже в еврокубках – Ювентусу.
25'
Гоооол!!!
ГООООООООЛ! Севилья! Быстрая контратака получилась у номинальных гостей. Мяч от Буну дошел до Эн Несири транзитом через Торреса, Окампоса и Акунью. Последний навесил с левого фланга и марокканский нападающий перевел мяч в ворота.
23'
Сильно попал мяч в лицо Ковачича. Небольшая пауза в игре. В том числе и мини-водопой: в Пирее 28 градусов в эту пору дня.
21'
Неточно навесил Грилиш с левого фланга.
17'
Опасный момент
Грилиш сместился с фланга и мощной пробыл с края штрафной - Буну парировал!
15'
Офсайд
Эн-Несири залез в офсайд.
11'
Буну кулаками прервал навес, летевший на Грилиша. На подборе первым был Гвардиол, но его удар полетел гораздо выше ворот.
8'
Опасный момент
Буну выручает Севилью! Аке пробил головой, а мяч отском от газона полетел в створ - голкипер справился.
6'
После навеса с фланга Окампос пытался пробить через себя, но не попал по мячу. Также и Эн Несири не смог нанести удар. Мяч дошел до Эдерсона.
2'
Под прессингом испанцы отобрали мяч и Ламела с линии штрафной пробил неточно.
Свисток
Матч начался!
Севилья: Буну – Навас, Баде, Гудель, Акунья – Хордан, Ракитич – Окампос, Торрес, Ламела – Эн Несири.
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Гвардиол, Аке – Ковачич, Родри – Палмер, Фоден, Грилиш – Холанд.
Инфо
Стали известны стартовые составы команд:
Инфо
Главным арбитром противостояния будет Франсуа Летексье из Франции.
Инфо
Манчестер Сити в прошлом сезоне победил в Лиге чемпионов, в то время как Севилья завоевала трофей Лиги Европы. В обоих случаях им проиграли итальянские команды: Интер и Рома соответственно.
Инфо
Поединок состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса в Пирее, Греция.
Приветствуем всех читателей! UA-Футбол проведет для вас текстовую прямую трансляцию матча за Суперкубок УЕФА, в котором Манчестер Сити встретится с Севильей.
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Последние матчи
Завершен 21:45 - Сегодня Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 0 Норвич Сити Норвич Сити 0 Завершен 19:00 - Сегодня Флора Флора 0 Фарул Фарул 2 Завершен 16:00 - Сегодня Скала 1911 Скала 1911 2 Нива Нива 1 Завершен 22:00 - Вчера Марсель Марсель 2 Панатинаикос Панатинаикос 1 Завершен 22:00 - Вчера Рэдинг Рэдинг 1 Челтенхэм Челтенхэм 0

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Анонс матча "Манчестер Сити" - "Севилья" 16.08.2023, Суперкубок УЕФА

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Севилья" (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок УЕФА 23-25, матч начнется на стадионе Караискакис.

Дата проведения матча: 16.08.2023
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Севилья" (Севилья):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Сити" и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 16.08.2023 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Хосе Луис Мендилибар разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Севилья" можно посмотреть 16.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Суперкубок УЕФА. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Севилья", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Севилья" - 16.08.2023, в рамках чемпионата Суперкубок УЕФА 23-25 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли

Прошедший матч команды "Севилья" был сыгран против "Манчестер Сити" - 16.08.2023, в рамках турнира Суперкубок УЕФА 23-25 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Севилья" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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