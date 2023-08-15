Манчестер Сити – Севилья. Анонс и прогноз матча за Суперкубок УЕФА на 16.08.2023

Суперкубок УЕФА

16 августа, 22:00. "Стадион Георгиос Караискакис" (Пирей)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Прямая трансляция: Megogo

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Сіті - Севілья Смотреть трансляцию

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Этот матч должен был состояться не в Греции, а на территории страны-террористки РФ. Однако агрессивная война российского народа против Украины внесла коррективы и вынудила перенести поединок на другой стадион. Арена имени Георгиоса Караискакиса вмещает около 33 тысяч зрителей и является домашней для “Олимпиакоса”. Сегодня на ней сойдутся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, чтобы сразиться за (скорее полуофициальный) трофей.

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Манчестер Сити

"Горожане" уже медленно вливаются в сезон. Первый матч у них был неудачным. В поединке за Суперкубок Англии “Сити” долго пытались забить, а после того как им все-таки удалось это сделать, то хотели просто доиграть поединок до конца. "Арсенал" не сдался, сравнял счет и вырвал трофей в серии пенальти. Первый неприятный осадок после выигранного Требла в прошлом сезоне.

А вот в первом туре АПЛ все было просто. Новичок чемпионата "Бернли" дома пытался противостоять грозному сопернику, но Холанд уже на 36-й минуте оформил дубль. "Сити" неидеально играли в обороне, однако подопечные Венсана Компани так и не смогли хотя бы однажды воспользоваться ошибками соперника. МС контролировал ход событий почти все 90 минут и довел дело до разгрома.

Кадры хозяев

Три важные потери есть в "Сити". В первом туре АПЛ травму получил де Брюйне – он выбыл на довольно долгий срок. Также после того матча против “Бернли” в лазарет попал Бернарду Силва. Они оба присоединились к Рубену Диашу, получившему сотрясение мозга и не игравшему после Суперкубка.

Севилья

То, что "андалусийцы" играют в этом матче – это небольшое чудо. В прошлом сезоне команда болталась у дна турнирной таблицы Ла Лиги, однако Лига Европы – "это вообще другой турнир". "Севилья" прошла таких сложных соперников, как "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", а также победила "Рому" в серии пенальти. Очередной трофей ЛЕ для "андалусийцев". На этот раз в соперниках более грозная команда – "Сити".

"Севилья" в стартовом туре Примеры проиграла "Валенсии" со счетом 1:2. "Андалусийцы" сделали это дома и еще и против соперника, который имеет еще больший кризис. Предсезонную подготовку подопечные Мендилибара имели очень насыщенную: всего провели восемь матчей. Среди них играли и в Кубке вызова против “Индепендьенте дель Валье” из Эквадора: честь Европы защитили, победив в серии пенальти.

Кадры гостей

Потери в "Севильи" также есть, однако не столь значительны и неожиданны, как в "Сити". Старт сезона ожидаемо пропускают Вакас, Маркао и Ньянзу. Также под вопросом находится полузащитник Фернандо.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Севильи

Последние пять встреч хозяев

11.08. Бернли – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

06.08. Манчестер Сити – Арсенал 1:1 (1:4 в с. п.) (Суперкубок Англии)

30.07. Манчестер Сити – Атлетико 1:2 (ТМ)

26.07. Бавария – Манчестер Сити 1:2 (ТМ)

23.07. Йокогама Маринос – Манчестер Сити 3:5 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

11.08. Севилья – Валенсия 1:2 (Ла Лига)

06.08. Атлетико – Севилья 1:1 (ТМ)

03.08. Севилья – Бетис 1:0 (ТМ)

31.07. Кристал Пелас – Севилья 1:1 (0:1 в с. п.) (ТМ)

23.07. Магдебург – Севилья 3:1 (ТМ)

Личные встречи между командами

02.11.22. Манчестер Сити – Севилья 3:1 (ЛЧ)

06.09.22. Севилья – Манчестер Сити 0:4 (ЛЧ)

03.11.15. Севилья – Манчестер Сити 1:3 (ЛЧ)

21.10.15. Манчестер Сити – Севилья 2:1 (ЛЧ)

Цифры и факты

“Манчестер Сити” еще ни разу не побеждал в Суперкубке УЕФА и еще не боролся за него.

"Севилья" имеет в активе один трофей, однако четыре раза она уступала в решающем матче.

Согласно информации аналитического портала Transfermarkt "Сити" дороже "андалусийцев" в 5,6 раза: 1,25 млрд евро против 223,5 млн евро.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Севилья

Прогноз матча Манчестер Сити – Севилья от UA-Football

"Горожане" имеют важные потери, однако даже с ними они значительно сильнее как индивидуально, так и командно "андалусийцев". Дважды подряд проиграть матч за Суперкубок будет настоящим ударом для Пепа. Испанец должен совершить работу над ошибками и не допустить их в этом поединке. Прогноз: Победа "Манчестер Сити" 3:1.