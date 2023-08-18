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Формальность для Днепра-1, эмоциональные горки Динамо, нехватка кадров у Сити. Обзор матчей мидвика

Лига конференций
(1 голосов)

Аудиомнение #223

Формальность для Днепра-1, эмоциональные горки Динамо, нехватка кадров у Сити. Обзор матчей мидвика

Фото: 1) СК Дніпро-1; 2) ФК Динамо

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Поздние красивые голы "Динамо", поздний боржоми для СК "Днепр-1", позднее зажигание "Манчестер Сити". Говорим о проходе киевлянами "Ариса", вылете подопечных Кучера от "Славии" и фарте Гвардиолы в Суперкубке УЕФА – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:46 – Матчи СК "Днепр-1" и "Динамо";

07:43 – Суперкубок УЕФА;

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В статье: Мирча Луческу Суперкубок УЕФА Динамо (Киев) Манчестер Сити Севилья Славия (Прага) Арис (Салоники) СК Днепр-1 Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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