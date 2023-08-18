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Формальность для Днепра-1, эмоциональные горки Динамо, нехватка кадров у Сити. Обзор матчей мидвика
Аудиомнение #223
Фото: 1) СК Дніпро-1; 2) ФК Динамо
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Поздние красивые голы "Динамо", поздний боржоми для СК "Днепр-1", позднее зажигание "Манчестер Сити". Говорим о проходе киевлянами "Ариса", вылете подопечных Кучера от "Славии" и фарте Гвардиолы в Суперкубке УЕФА – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:46 – Матчи СК "Днепр-1" и "Динамо";
07:43 – Суперкубок УЕФА;
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