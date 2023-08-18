Луческу: Я не могу согласиться с некоторыми жестами наших игроков на поле, но я их прекрасно понимаю

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал эмоции игроков своей команды после серии пенальти в матче квалификации Лиги конференций с "Арисом" (2:1, 6:5 по пенальти) , а именно, провокационные жесты в сторону греческих болельщиков.

— Как прокомментируете эмоции и жесты игроков вашей команды после финального свистка?

— Вы должны понимать эмоции наших игроков. Потому что вы наверняка видели баннеры фанатов "Ариса" во время первого матча в Салониках, направленные против Украины. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами, которые наши игроки показывали на поле, но я их прекрасно понимаю. То, как вели себя фанаты "Ариса", привело к тому, как отреагировали наши футболисты.