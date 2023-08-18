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Луческу: Я не могу согласиться с некоторыми жестами наших игроков на поле, но я их прекрасно понимаю

Лига конференций
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Матч закончился небольшим скандалом и потасовкой

Луческу: Я не могу согласиться с некоторыми жестами наших игроков на поле, но я их прекрасно понимаю

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Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал эмоции игроков своей команды после серии пенальти в матче квалификации Лиги конференций с "Арисом" (2:1, 6:5 по пенальти), а именно, провокационные жесты в сторону греческих болельщиков.

— Как прокомментируете эмоции и жесты игроков вашей команды после финального свистка?

— Вы должны понимать эмоции наших игроков. Потому что вы наверняка видели баннеры фанатов "Ариса" во время первого матча в Салониках, направленные против Украины. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами, которые наши игроки показывали на поле, но я их прекрасно понимаю. То, как вели себя фанаты "Ариса", привело к тому, как отреагировали наши футболисты.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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