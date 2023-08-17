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Лига Конференций. Динамо - Арис 2:1 (6:5 пен.). Муки и радости

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(1 голосов)

"Бешикташ" ждет

Лига Конференций. Динамо - Арис 2:1 (6:5 пен.). Муки и радости

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Конференций. Третий Квалификационный раунд. Ответный матч

Бухарест. "Супербет Арена - Джулешти"

"Динамо" (Киев, Украина) - "Арис" (Салоники, Греция) 2:1, 6:5 пен. (первый матч - 0:1)

Голы: Волошин 45, Караваев 85 - Джурасек 39

Пенальти: Бражко 1:0, Фабиано 1:1, Андриевский 2:1, Менендес 2:1 (вратарь), Диалло 3:1, Рупп 3:2, Перрис 3:2 (вратарь), Феррари 3:3, Бенито 4:3, Христодулопулос 4:4, Дячук 5:4, Самора 5:5, Дубинчак 6:5, Одубаджо 6:5 (выше)

"Динамо": Бущан, Тымчик (Караваев 82), Дячук, Сирота, Дубинчак, Сидорчук (Бражко 72), Шапаренко (Андриевский 72), Буяльский, Ярмоленко (Перрис 106), Ванат (Бенито 106), Волошин (Диалло 82)

"Арис": Хутесиотис, Монтойя, Фабиано, Одубаджо, Феррари, Жюль (Самора 106), Дарида (Павичич 75), Джурасек (Рупп 59), Моберг Карлссон (Менендес 59), Морон (Христодулопулос 82), Пальма (Маттарита 82)

Предупреждения: Сирота 105, Андриевский 110, Бущан, Дубинчак (после финального свистка) - Павичич 80, Пальма 82, Маттарита 89, Одубаджо 111, Христодулопулос (после финального свистка)

Удаление: Павичич 106 (вторая желтая)

Главный арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Не мытьем, так катаньем. Не в основное время, не в дополнительное, не в первых пяти ударах серии пенальти, так в следующих. С мучениями, страданиями, камбеком, голом в концовке основного времени. Не важно, как. И не нужно анализировать. Ясно, что "Динамо" ныне испытывает проблемы и не играет на высоком уровне. Но главное - что смогло пробить вечную украинскую стену поражений и вылетов в концовках, в решающие моменты.

Сегодня играли не после 23-ех часов переездов, а после недели отдыха в Бухаресте. Не против горячих греческих болельщиков, которых Мирча Луческу также обвинял в поражении в первом матче, а против трибун, с которых часто было слышно: "Динамо" и "Украина". Играли злыми, уже получив пощечину, уже изучив соперника. Играли, плодотворно пользуясь заменами. Сегодня многое было иначе.

Многое, но не все. В первые 17-20 минут матча удавалось нагнетать напряжение на флангах, зарабатывать штрафные и угловые, забрасывать в штрафную, иногда вызывая панику "Ариса". Но без ударов. Разве что Сидорчук издали и далеко. Еще и пришлось останавливать фолами выходы гостей в контратаки. Затем минут на пять проснулся Ярмоленко, и давление возросло. Но вновь без ударов по воротам Хутесиотиса, второго вратаря и дебютанта Еврокубков.

А затем "Арис" отодвинул игру в центр поля и даже на половину поля соперника. Нанес четыре удара по воротам издали, пусть и бездарные. Организовал первую хорошую атаку. И сразу же забил. Карлссон справа с рикошетом навесил, Пальма слева сбросил в центр, Джурасек легко забил. Двух последних вообще никто не прикрывал. Вскоре еще и Пальма в контратаке пробивал в ближний угол из левой части штрафной. Не попал.

Второй тайм по сути начался в самой концовке первого. Вдруг у Сидорчука получился замечательный черпачок, а Волошин (неожиданная замена в стартовом составе) в одно касание головой перебросил Хутесиотиса. С 46-ой минуты Сидорчук вновь искал пасы вразрез. Даже принял мяч и пробил слета издали. Довольно близко. Пробил еще раз издали и вновь неплохо. А "Арис" нашел разве что два прорыва Феррари слева, которые чуть не замкнули.

Сидорчук в своем лучшем матче за последние годы еще и отдал длинный пас, к которому вратарь соперника успел лишь ценой травмы. Уход Сергея с поля казался поспешным. Но с более ранними, чем обычно, заменами Луческу игра оживилась. Ярмоленко и Буяльский пробивали в створ, последний удар уже был довольно сложным. Волошин не попал по мячу перед воротами. Греки уже падали с ног и тянули время еще наглее, чем в первом тайме.

Справедливо, что в итоге они пропустили. Длинный заброс Андриевского нашел Караваева, и тот справа низом прошил Хутесиотиса. Замены сработали. Не сработал 29-летний вратарь греков. Перед матчем в Греции сообщали, что главный тренер Апостолос Терзис вел с ним немало разговоров, говорил об историческом моменте, шансе всей карьеры. А первый вратарь Хулиан Куэста разминался с ним перед стартовым свистком. Перегрузили Лефтериса.

В овертайме казалось, что "Динамо" дожмет. Тем более - когда за слишком жесткий подкат удалили Павичича. Но как раз "Арис" выглядел свежее. Если не считать первых минут первого овертайма с дриблингом Диалло и его немного неточным ударом низом. В ответ Фабиано пробивал головой, Христодулопулоса остановили перед воротами, два удара Павичича и Руппа подряд еле заблокировали, Менендес завершил контратаку плохо.

На последних минутах Бущан спас "Динамо", отбив удар Фабиано головой в упор! Спас и в начале серии пенальти, когда отбил слабый удар Менендеса низом. После обманного движения Диалло счет стал 3:1. Но затем Перрис пробил плохо, близко к центру. И пришлось следить за серией четких ударов по углам. Аж до 14-го, когда правый защитник Одубаджо, переквалифицированный в центрального, пробил в небеса.

С 1991-го года шесть раз "Динамо" проигрывало первый матч в противостоянии на вылет с разницей в один мяч. Пять раз оно в итоге проходило дальше. Греческих соперников в целом проходит в шестой раз из шести попыток. "Арис" в Еврокубках УЕФА в истории дома проиграл лишь один матч из 33-ех, а вот в гостях - уже 20-ый из 32-ух. Так что по статистике результат закономерен. Как и по соотношению качества и бюджетов команд.

А игра? Может, придет против "Бешикташа".

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Мало игры, много эмоций. Динамо - Арис 2:1, 6:5 пен. Видео голов и обзор матча
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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники) Лига конференций
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Комментарии (61)
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жека-киев (биг виладж)
18.08.2023 в 00:10
Аріс вирішив пройти на шару от поплатився, другий гол, червона... ну то їх проблеми, самі проср..и. . .В нас брака дофігіща. Більшість атак не завершились нічим, або пас в суперника, або втрата при обводці. Тому що ніхто не відкривається, нема куда пасувати, нема дисципліни. Шапаренко гра в половину від того шо до травми. Яромоленко мабуть і половини того шо видавав на євро вже не дає. Беніто і Діоло геть не підсилили, добре хоч пеналі забили. Сидорчук крім двох ударів над воротами, сплошний брак і не встигання, Бражко виглядав навіть краще, швидший гарно підкатує. а Арісу, при том що вони грали пасивно, дуже багато дали пробити, чудом більше не зашло. З того що дозволили команда рівня Жирони чи Евертона, забила б не менше 3х. Сирота хоч віддав пару феноменальних пасів, один результативний. Волошин на 1-1,5 тайма, але свої 60хв грав добре. ..тобто є що покращувати. Якщо прикриють бардак в центрі захисту, і до удару в ствір будуть доводоти більше атак, то шанс є.
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+3
0
vlotko (Броди)
18.08.2023 в 00:01
Боюся, що після зустрічі з турками повториться минулорічна ситуація, коли Шапаренко і Бущан отримали травми і на відновлення їх пішов майже рік.
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+1
-2
megrivan (Курячі Лози)
17.08.2023 в 23:42
Поздоровляю вболівальників "Динамо" з перемогою, всіх інших з додатковими балами до рейтінгу країни. Але навіщо це самій команді "Динамо"? Ну, про бали і рейтінг я сказав. Але як бути з додаткоми шістьма матчами, на кожний з яких треба їхати по 10-12-14 годин автобусом? Зараз літаком до Кишинева, звідти атобусом до Одеси ("Чорноморець" потирає руки...), потім автобусом до Києва, потім автобусом до... знов автобус... потім автобусом на дві гри з "Бешикташем"... Навіщо "Динамо" ця ср...на Ліга якихось конференцій? Це що, Ліга чемпіонів, за яку заплатять 40 лимонів, частину з яких деяка команда вже зараз авансом витрачає на підкуп українських суддів і усієї УАФ? Я на місці "Динамо" плюнув би на цю ЛК, зіграв з турками і --- все! Вся увага і вси сили - на ЧУ. А про бали і рейтинг нехай хвилюються уболівальники "Ворскли" і "Зорі".
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+2
-7
gulfstream
17.08.2023 в 23:56
ЧУ не АПЛ) Не думаю, що в Ворсклі, наприклад, після виліту, дуже раді звернути всю увагу і всі сили - на ЧУ)
Ответить
+1
0
megrivan (Курячі Лози)
17.08.2023 в 23:59
Якщо "Ворсклі" нецікаво грати в ЧУ (бо зарплати за це не платять), нехай усією командою записуються на командний чемпіонат по біліарду. Є такі змагання.
0
-2
Грязный Гаррик (C)
17.08.2023 в 23:58
Что курим?Уже разрешили?только для медицины!!!
Ответить
+2
0
жека-киев (биг виладж)
18.08.2023 в 00:24
Вважаєш краще грати з ЛНЗ, Вересом і Колосом? Шоб що? вийти через рік туда ж, вилетіти бо нафіг треба і знову здраствуй Колос? До речі в ЛК, на відміну від УПЛ коє які гроші платять, і заробити їх легче чим в ЛЄ бо суперники простіші. Шоб претендувати на ЛЧ, треба вміти АЕКи і Вадуци перегравати, і мати рейтинг, бо з поганим рейтингом, буде Бенфіка чи ПСВ, а там, на сьогодні, без шансів.
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0
0
avatar
Баpceлиниуc
17.08.2023 в 23:42
Ну, как бэ... и шо? Плакать или радоваться?
Ответить
0
-3
Dr. House (Поділля)
17.08.2023 в 23:56
Барсе@лох, тобі застрелитися
Ответить
+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.08.2023 в 23:41
Діалло треба давати більше ігрового часу. Деколи помиляється, але завжди працює на загострення. На відміну від багатьох інших.
Ответить
+3
0
жека-киев (биг виладж)
17.08.2023 в 23:43
Я взагалі не зрозумів цього гравця, десь рівень ФК Львів чи Інгулець
Ответить
+1
-3
Comment06 (Украина)
17.08.2023 в 23:28
Не такого инфарктного прохода ждали украинские болельщики от нашего гранда! А радости -все равно через край, хотя Арис это далеко не Бавария, а ЛК не суперкубок. Боюсь, после спарки с Бешикташем и эти эмоции улетучатся. К сожалению, таковы реалии. Трудно упрекать киевлян, как и другие наши клубы, но кажется приглашение вечно ноющего Луческу было далеко не лучшим решением,
Ответить
+5
-2
vlotko (Броди)
17.08.2023 в 23:47
Так, наші гранди: Шахтар, Дніпро, Зоря і тільки потім ДК.
Ответить
+2
-3
alex.belogubko (одесса)
17.08.2023 в 23:15
с такой игрой куда вы лезете ДК -какие ЕК --играйте в дворовом УПЛ и радуйтесь клоуны
Ответить
+5
-12
avatar
Djon (Україна)
17.08.2023 в 23:21
адецкій блазень виліз. мовчи дурненький. у твоїй адесці взагалі нормального футболу ніколи не було, та й напевно не буде
Ответить
+7
-2
gulfstream
17.08.2023 в 23:39
Програли - погано. Виграли - теж погано. Типово)
Ответить
+4
-1
Hoy1504 (Київ)
18.08.2023 в 00:20
Йолоп,Одеса з одною літерою с.В школу даун.
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.08.2023 в 23:13
Разом з Дніпром заробили 0,3 очка?
Ответить
+2
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
17.08.2023 в 23:13
Ну що гра Динамо , це дійсно муки. Перспективи у команди з цим Луческу дійсно туманні. По швидче б вилетіли, ( хоч і дуже не охота) , то й тренера б може б змінили. Ну не видно у цього старикашки ніяких футбольних думок. З п"ятою командою Греції один в один ніхто або не хоче або не може обіграти. А так пас поперек і пас назад, це мабуть у Динамо під керівництвом Луческу найкраще в УПЛ виходить. Тільки ж як м"ячі забивати? Як так команда перетворила футбол у якусь тягучку? так і хочеться сказати, не грають футболісти а мучаються Те що захист відсутній і особливо центр захисту не перший рік зрозуміло. Виходить, що і Суркісу ця команда не потрібна? але ж вона потрібна уболівальникам України. Вийшли на Бешикташ, ну тут зрозуміло, що буде..... Напад -Ванат, тут питають, а був цей нападаючий на полі? Мабуть не було. Дії нападаючого у матчі, будь майже увесь матч у тіні але забий гол і все завдання нападаючого виконане. Друге не вийде забити, тоді наводь шелест у воротарській суперника, а сьогодні Ванат ні того ні іншого не зробив. Цікаво а чому Кабаєва не було? Слабко Шапаренко. Ярмоленко типу був на своєму краю, наче і активність проявляв, але там не добіг, там не встиг, швидкість то уже не та...... Але цього Луческу уже не зрозуміти, старість уже..... Ну що ж будемо готуватись до Бешикташу....
Ответить
+10
-2
miruk 81 (львів)
17.08.2023 в 23:12
Шо на полі весь матч робив Буяльський?
Ответить
+6
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.08.2023 в 23:08
Дуже важлива перемога в психологічному плані. Сутичка виникла, мабуть, тому-що Бущан нагадав грецьким вболівальникам про банер щодо Азову. Якщо так, то вдвічі молодець. З перемогою нас!
Ответить
+8
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.08.2023 в 23:11
Хоча би стурбовані з УЄФА не дискваліфікували Бущана.
Ответить
+7
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
17.08.2023 в 23:25
Це так, там в УЕФА москальні багато.
+2
-1
osadob07 (жмеринка)
17.08.2023 в 23:08
колгоспники з Бешикташем вилетят в трубу
Ответить
+2
-9
DesnaUA (Чернигов)
17.08.2023 в 23:11
З жмеринки про колгосп краще промовчати)))
Ответить
+9
-1
avatar
Djon (Україна)
17.08.2023 в 23:24
во дурне, у твоєму селищі взагалі футболу немає, так, що твоя думка нікого не цікавить
Ответить
+3
-2
Hoy1504 (Київ)
18.08.2023 в 00:14
Колгоспники вже вилетіли від грузин,пропив мозок вже серпень.
Ответить
+1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.08.2023 в 23:07
Цікаво, тепер гру з ЧО знову перенесуть на невизначений?
Ответить
+1
-6
vlotko (Броди)
17.08.2023 в 23:50
Ні. Не перенесуть, вже нема вільних дат. Читайте Інтерв'ю Мірчі.
Ответить
+2
0
Тренерую (Столица)
17.08.2023 в 23:06
У Сидорчука надо забрать капитанскую повязку - не достоин!!!
Ответить
+4
-4
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.08.2023 в 23:12
Двічі небезпечно пробивав здалеку, але дуже багато браку в пасах.
Ответить
+2
0
Тренерую (Столица)
17.08.2023 в 23:58
Ему давно надо было подготовить замену.
+2
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.08.2023 в 23:04
Шапаренко дуже слабкий. Мабуть хоче виїхати з України, але де він з такою грою зможе себе проявити?
Ответить
+5
-1
DesnaUA (Чернигов)
17.08.2023 в 23:04
Ну греки ще ті пдрси,так тягнути весь основний час,поставити тупо автобус,Динамо заслужили на перемогу!
Ответить
+9
-1
avatar
scorpius (Ck)
17.08.2023 в 23:05
Это им за баннер от уепанов-ультрас..
Ответить
+10
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.08.2023 в 23:06
Особливо виявилися пі до расами після серії пенальті.
Ответить
+8
-1
download1 (huyersk)
17.08.2023 в 23:00
Дякую, хлопці, потішили
Ответить
+9
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.08.2023 в 23:00
Молодці, вже не очікував перемоги. Удачі з Бешикташем!
Ответить
+9
-1
sidor3 (Киев)
17.08.2023 в 22:59
Поздравляю Динамо с выходом. Но что делать с защитой. Проиграли все угловые. Буяльский и Шапаренко потерялись на поле. Вообще Динамо не знает что делать перед чужой штрафной.
Ответить
+6
-2
avatar
scorpius (Ck)
17.08.2023 в 22:56
"Муки и радости"... полные штаны. Спасибо что хоть по пеналям проползли из-за деревянного афро-пенальтиста греков. Болельщикам мои поздравления, с турками будет жестче.
Ответить
+6
-2
DesnaUA (Чернигов)
17.08.2023 в 23:06
А я думаю навпаки з турками буде легше,басурмани такий автобус як греки ставити точно не будуть.А от в захисті треба терміново виправити,бо так грати не можна.
Ответить
+3
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.08.2023 в 23:09
Як наприклад виправити за 6 днів? Тим більше найбільш притомного з центральних Попова не буде.
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
17.08.2023 в 23:13
Автобус вже треба буде ставити самим динамівцям, бо Бешик значно потужніший в атаці, а захист у киян не айс..
+5
-1
Djibouti (Djibouti)
17.08.2023 в 22:55
Вимучили, але все ж таки, дякую за позитив Одубаджо
Ответить
+9
-2
avatar
Djon (Україна)
17.08.2023 в 22:55
Дякую Динамо за перемогу. Так важка, не впевнена, але перемога.
Ответить
+11
-1
shat (киев)
17.08.2023 в 22:54
боже , убогие до горя , позор Украинского футбола , ну и радость как выигрыш лиги чемпионов . Самим не противно ?
Ответить
+6
-15
avatar
Djon (Україна)
17.08.2023 в 22:56
огидно бути такий дебілом як ти
Ответить
+9
-4
download1 (huyersk)
17.08.2023 в 23:01
ти довбень, переможців не судять
Ответить
+6
-3
DesnaUA (Чернигов)
17.08.2023 в 23:07
Убогий твій тупий висер,москалик)
Ответить
+3
-3
shat (киев)
17.08.2023 в 23:31
шавки иродиевые , вам пофигу Динамо , вы соловьёв тв Динамовской машины . и мне жаль что такие полулюди живут в моей стране .
+1
-3
Alex-696 (Немирів)
18.08.2023 в 00:00
А що таке "іродієвиє"?
0
0
Ariakiev01 (Київ)
17.08.2023 в 23:32
Убогий футбол кто ж спорит, вон Панатинаикос тоже убогое Г... но Марсель прополз а там далше видно будет.Цигана нужно убирать+ 80% ДК не соответствуют имени клубу ( куча мажоров попавших у ДК по протекции и $)
Ответить
+3
0
shat (киев)
17.08.2023 в 23:43
беда в том , что их не воспитывают как команду , каждый за себя , хамское поведение на поле к чужим игрокам , отсутствие техники , даже пенальти бьют смотря на мяч , а не куда прыгает вратарь , итд
+2
-2
Hoy1504 (Київ)
18.08.2023 в 00:04
Йолоп в твоей стране Киев,а в нашій країні Київ.
Ответить
+1
-1
Kondor (Веселе)
17.08.2023 в 22:53
Я прошу прощения.А Ванат сегодня играл?
Ответить
+4
-2
Тренерую (Столица)
17.08.2023 в 22:56
Ванат играл, но на Ваната никто не играл)
Ответить
+3
-2
Грязный Гаррик (C)
17.08.2023 в 22:52
Ну и где гейтеры - Динамо Машины???Сюда их)))Браво!Мужчины!ДК самый великий клуб Украины!!!Народная команда!!!
Ответить
+5
-8
Number13 (Мариуполь)
17.08.2023 в 23:05
ахахахах) приблизительно такую же чушь выдал после матча и говорящее недоразумение на канале! а этого всего лишь квалификация к какой-то Лиге Конференций, против какого-то Ариса еще и в меньшинстве. сюр конечно, зато забавно)
Ответить
+1
-2
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
17.08.2023 в 22:52
Дякую Баджо за горобців. Динамо стрибає вище головиОтветить
Ответить
+4
-8
zirka199 (Черкассы)
17.08.2023 в 23:38
Ти б краще за своїм Дніпром дивився, яке скотилося вниз)) Це вам не з купленими суддями в УПЛ грати!) Хоча у Лізі конференцій бажаю їм пройти Спартак
Ответить
+3
-1
Hoy1504 (Київ)
17.08.2023 в 23:49
Цей электрік дивиться гру Динамо а не Дніпра,хоч би ганебну 1 прибрали з назви і дитячий смішний кубок з герба
+1
0

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