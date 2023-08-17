Лига Конференций. Динамо - Арис 2:1 (6:5 пен.). Муки и радости

Лига Конференций. Третий Квалификационный раунд. Ответный матч

Бухарест. "Супербет Арена - Джулешти"

"Динамо" (Киев, Украина) - "Арис" (Салоники, Греция) 2:1, 6:5 пен. (первый матч - 0:1)

Голы: Волошин 45, Караваев 85 - Джурасек 39

Пенальти: Бражко 1:0, Фабиано 1:1, Андриевский 2:1, Менендес 2:1 (вратарь), Диалло 3:1, Рупп 3:2, Перрис 3:2 (вратарь), Феррари 3:3, Бенито 4:3, Христодулопулос 4:4, Дячук 5:4, Самора 5:5, Дубинчак 6:5, Одубаджо 6:5 (выше)

"Динамо": Бущан, Тымчик (Караваев 82), Дячук, Сирота, Дубинчак, Сидорчук (Бражко 72), Шапаренко (Андриевский 72), Буяльский, Ярмоленко (Перрис 106), Ванат (Бенито 106), Волошин (Диалло 82)

"Арис": Хутесиотис, Монтойя, Фабиано, Одубаджо, Феррари, Жюль (Самора 106), Дарида (Павичич 75), Джурасек (Рупп 59), Моберг Карлссон (Менендес 59), Морон (Христодулопулос 82), Пальма (Маттарита 82)

Предупреждения: Сирота 105, Андриевский 110, Бущан, Дубинчак (после финального свистка) - Павичич 80, Пальма 82, Маттарита 89, Одубаджо 111, Христодулопулос (после финального свистка)

Удаление: Павичич 106 (вторая желтая)

Главный арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Не мытьем, так катаньем. Не в основное время, не в дополнительное, не в первых пяти ударах серии пенальти, так в следующих. С мучениями, страданиями, камбеком, голом в концовке основного времени. Не важно, как. И не нужно анализировать. Ясно, что "Динамо" ныне испытывает проблемы и не играет на высоком уровне. Но главное - что смогло пробить вечную украинскую стену поражений и вылетов в концовках, в решающие моменты.

Сегодня играли не после 23-ех часов переездов, а после недели отдыха в Бухаресте. Не против горячих греческих болельщиков, которых Мирча Луческу также обвинял в поражении в первом матче, а против трибун, с которых часто было слышно: "Динамо" и "Украина". Играли злыми, уже получив пощечину, уже изучив соперника. Играли, плодотворно пользуясь заменами. Сегодня многое было иначе.

Многое, но не все. В первые 17-20 минут матча удавалось нагнетать напряжение на флангах, зарабатывать штрафные и угловые, забрасывать в штрафную, иногда вызывая панику "Ариса". Но без ударов. Разве что Сидорчук издали и далеко. Еще и пришлось останавливать фолами выходы гостей в контратаки. Затем минут на пять проснулся Ярмоленко, и давление возросло. Но вновь без ударов по воротам Хутесиотиса, второго вратаря и дебютанта Еврокубков.

А затем "Арис" отодвинул игру в центр поля и даже на половину поля соперника. Нанес четыре удара по воротам издали, пусть и бездарные. Организовал первую хорошую атаку. И сразу же забил. Карлссон справа с рикошетом навесил, Пальма слева сбросил в центр, Джурасек легко забил. Двух последних вообще никто не прикрывал. Вскоре еще и Пальма в контратаке пробивал в ближний угол из левой части штрафной. Не попал.

Второй тайм по сути начался в самой концовке первого. Вдруг у Сидорчука получился замечательный черпачок, а Волошин (неожиданная замена в стартовом составе) в одно касание головой перебросил Хутесиотиса. С 46-ой минуты Сидорчук вновь искал пасы вразрез. Даже принял мяч и пробил слета издали. Довольно близко. Пробил еще раз издали и вновь неплохо. А "Арис" нашел разве что два прорыва Феррари слева, которые чуть не замкнули.

Сидорчук в своем лучшем матче за последние годы еще и отдал длинный пас, к которому вратарь соперника успел лишь ценой травмы. Уход Сергея с поля казался поспешным. Но с более ранними, чем обычно, заменами Луческу игра оживилась. Ярмоленко и Буяльский пробивали в створ, последний удар уже был довольно сложным. Волошин не попал по мячу перед воротами. Греки уже падали с ног и тянули время еще наглее, чем в первом тайме.

Справедливо, что в итоге они пропустили. Длинный заброс Андриевского нашел Караваева, и тот справа низом прошил Хутесиотиса. Замены сработали. Не сработал 29-летний вратарь греков. Перед матчем в Греции сообщали, что главный тренер Апостолос Терзис вел с ним немало разговоров, говорил об историческом моменте, шансе всей карьеры. А первый вратарь Хулиан Куэста разминался с ним перед стартовым свистком. Перегрузили Лефтериса.

В овертайме казалось, что "Динамо" дожмет. Тем более - когда за слишком жесткий подкат удалили Павичича. Но как раз "Арис" выглядел свежее. Если не считать первых минут первого овертайма с дриблингом Диалло и его немного неточным ударом низом. В ответ Фабиано пробивал головой, Христодулопулоса остановили перед воротами, два удара Павичича и Руппа подряд еле заблокировали, Менендес завершил контратаку плохо.

На последних минутах Бущан спас "Динамо", отбив удар Фабиано головой в упор! Спас и в начале серии пенальти, когда отбил слабый удар Менендеса низом. После обманного движения Диалло счет стал 3:1. Но затем Перрис пробил плохо, близко к центру. И пришлось следить за серией четких ударов по углам. Аж до 14-го, когда правый защитник Одубаджо, переквалифицированный в центрального, пробил в небеса.

С 1991-го года шесть раз "Динамо" проигрывало первый матч в противостоянии на вылет с разницей в один мяч. Пять раз оно в итоге проходило дальше. Греческих соперников в целом проходит в шестой раз из шести попыток. "Арис" в Еврокубках УЕФА в истории дома проиграл лишь один матч из 33-ех, а вот в гостях - уже 20-ый из 32-ух. Так что по статистике результат закономерен. Как и по соотношению качества и бюджетов команд.

А игра? Может, придет против "Бешикташа".