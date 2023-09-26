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Варшава может принять матч за Суперкубок УЕФА в 2024 году

Суперкубок УЕФА
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Трофей может быть разыгран в Польше

Варшава может принять матч за Суперкубок УЕФА в 2024 году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч за Суперкубок УЕФА в 2024 году может пройти в Варшаве, сообщает польское издание Meczyki.

По информации источника, поединок почти наверняка состоится на Национальном стадионе. Арена, среди прочего, принимала финал Лиги Европы в 2015 году, в котором "Севилья" обыграла "Днепр" (3:2).

Решение уже принято, его утвердят на следующем заседании исполкома УЕФА.

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В статье: Суперкубок УЕФА
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Источник:
Meczyki

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