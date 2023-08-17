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Первый подобный трофей для Сити, рекордный – для Пепа. Видеообзор матча Суперкубка УЕФА МанСити - Севилья
Манчестер Сити - Севилья ⋉ 1:1; пен.: 5:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 16.08.2023 ⋇ Суперкубок УЄФА на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне в Греции прошел матч за Суперкубок УЕФА. Сыграли между собой действующие обладатели трофеев Лиги чемпионов и Лиги Европы. Игровое время закончилось со счетом 1:1, после чего сразу, без экстра-таймов, была серия пенальти. Более уверенно пробивали игроки английской команды.
Для "Манчестер Сити" этот трофей стал первым подобного разлива в клубной истории. А для Пепа Гвардиолы – четвертым (повторение рекорда Анчелотти) и третьим с тремя разными клубами. Это уникальное достижение.
Смотрите, как добывалась историческая победа, в видеообзоре матча "Манчестер Сити" - "Севилья".
"Манчестер Сити" – "Севилья" 1:1 (пенальти – 5:4)
Голы: Палмер 63 - Эн Несири 25
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