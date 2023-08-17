Первый подобный трофей для Сити, рекордный – для Пепа. Видеообзор матча Суперкубка УЕФА МанСити - Севилья

Накануне в Греции прошел матч за Суперкубок УЕФА. Сыграли между собой действующие обладатели трофеев Лиги чемпионов и Лиги Европы. Игровое время закончилось со счетом 1:1, после чего сразу, без экстра-таймов, была серия пенальти. Более уверенно пробивали игроки английской команды.

Для "Манчестер Сити" этот трофей стал первым подобного разлива в клубной истории. А для Пепа Гвардиолы – четвертым (повторение рекорда Анчелотти) и третьим с тремя разными клубами. Это уникальное достижение.

Смотрите, как добывалась историческая победа, в видеообзоре матча "Манчестер Сити" - "Севилья".

"Манчестер Сити" – "Севилья" 1:1 (пенальти – 5:4)

Голы: Палмер 63 - Эн Несири 25