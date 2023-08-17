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Манчестер Сити победил Севилью в серии пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА
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(1 голосов)

Тяжело "горожанам" играть без лидеров

Манчестер Сити победил Севилью в серии пенальти и завоевал Суперкубок УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Суперкубок УЕФА

"Стадион Георгиос Караискакис" (Пирей)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Потеря де Брюйне, Бернарду Силвы и неоптимальные кондиции Стоунса и Диаша вынудили Гвардиолу сегодня играть без них. "Сити", как всегда, имел преимущество во владении мячом и в количестве ударов, однако качество игры в завершающей фазе долго желало быть лучше. "Севилья" играла в свой классический футбол против соперников такого уровня.

Главным героем "андалусийцев" стал голкипер Яссин Буну. Уже на девятой минуте он начал спасать свою команду, парировав удар Аке головой, да еще с отскоком от газона. Всего на его счету сегодня было шесть сейвов, а несколько из них – вратарское искусство. В том числе и на 17-й минуте марокканец красиво потянул удар Грилиша.

Но первой забила "Севилья". Номинальным гостям хватило первого удара в створ ворот, чтобы открыть счет: Эн Несири головой завершил контратаку своей команды. Гвардиола и его ассистенты заметно нервничали.

"Сити" продолжал играть свою игру, но "андалусийцы" пытались слаженно действовать в обороне. Где не могли по правилам, там нарушали: тот же Баде сорвал потенциально опасный выпад Холанда. Англичане сегодня играли менее жестко и менее плотно в обороне, чем соперник.

На 50-й минуте счет мог стать 0:2. Однако Эн Несири с расстрельной позиции пробил так, что Эдерсон смог потащить – похвала бразильскому киперу. Сегодня у марокканского нападающего удары ногами не шли. Впоследствии он не реализует еще и выход один на один с Эдерсеном.

А между этими двумя моментами “Сити” все-таки забил: Родри подал в штрафную, а мяч перелетел Холанда и дошел до Палмера. Тот головой сравнял счет.

На 69-й минуте Палмер мог стать героем матча. После его замечательного прессинга и прохода Акуньи, полузащитник пробил в левый угол ворот. Ну кто же как ни Буну помешал молодому англичанину оформить дубль.

Под конец игры проснулся Грилиш. Сначала сам пробивал, но было удобно для голкипера. А на 90-й минуте он своей подачей нашел Аке, который снова пробил с отскоком от газона. Буну и тут вытащил из-под перекладины.

А вот в серии пенальти марокканский голкипер не потянул ни одного удара. Практически во всех пяти выстрелах Буну не угадал направление полета мяча. Только на последнем – ударе Уокера – среагировал на выстрел, но парировать не смог. Эдерсон тоже не совершил ни одного сейва. Вместо этого ему помогла перекладина: в пятом ударе "Севильи" Гудель попал в каркас.

Первая победа в Суперкубке УЕФА для "Манчестер Сити", шестое поражение в этом турнире для "Севильи". "Андалусийцам" тяжело было сегодня победить – их успехи на поле скорее связаны с тем, что "горожане" дали им такие шансы. Но отдать должное испанцам точно стоит. Хотя бы за то, что Холанд был практически незаметен весь матч.

Манчестер Сити – Севилья 1:1 (пенальти – 5:4)

Голы: Палмер 63 - Эн Несири 25

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Гвардиол, Аке – Ковачич, Родри – Палмер (Альварес 85), Фоден, Грилиш – Холанд

Севилья: Буну – Х. Навас (Монтьель 83), Баде, Гудель, Акунья – Хордан, Ракитич – Окампос, Торрес (Санчес), Ламела (Сусо 90+3) – Эн Несири (Мир 90+3)

Предупреждения: Баде 33, Ламела 62, Санчес 90

Нерелизованный послематчевой пенальти: Неманья Гудель (пятый удар)

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В статье: Манчестер Сити Севилья Неманья Гудель Юссеф Эн-Несири Коул Палмер
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
17.08.2023 в 00:21
Не гоже критикувати переможця Утім... 1) Вигравати у команди втричі дешевше за рахунок "лотереї" 2) Де Холанд ДЕ 3) Ну і Гріліш, хоч і у "трійці" кращих, але більше ніж на п'ятдесят млн чи % не зіграв. А так переважали по грі, а виграли по пенальті ПОЗДОРОВЛЯЄМО Пепа... Проте, ще не чемпіонська гра!
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Rriddle (Ukraine)
17.08.2023 в 02:20
гроші не грають у футбол, на полі всі рівні
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