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Стало известно, где пройдет Суперкубок УЕФА 2024
Много украинских фанатов смогут попасть на поединок
фото з відкритих джерел
УЕФА определилась с местом проведения матча за Суперкубок УЕФА 2024. Поединок между победителем Лиги чеммпионов и Лиги Европы пройдет в Варшаве.
В матче столкнутся лучшие по итогам этого сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Матч пройдет 14-го августа 2024-го.
Напомним, что в этом году Суперкубок УЕФА завоевал "Манчестер Сити", переиграв "Севилью" по пенальти (5:4). Наиболее титулованными командами являются "Барселона", "Реал" и "Милан", у которых по 5 кубков.
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