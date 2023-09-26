Стало известно, где пройдет Суперкубок УЕФА 2024

УЕФА определилась с местом проведения матча за Суперкубок УЕФА 2024. Поединок между победителем Лиги чеммпионов и Лиги Европы пройдет в Варшаве.

В матче столкнутся лучшие по итогам этого сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Матч пройдет 14-го августа 2024-го.

Напомним, что в этом году Суперкубок УЕФА завоевал "Манчестер Сити", переиграв "Севилью" по пенальти (5:4). Наиболее титулованными командами являются "Барселона", "Реал" и "Милан", у которых по 5 кубков.