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Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, где пройдет Суперкубок УЕФА 2024

Суперкубок УЕФА
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Много украинских фанатов смогут попасть на поединок

Стало известно, где пройдет Суперкубок УЕФА 2024

фото з відкритих джерел

Новина українською

УЕФА определилась с местом проведения матча за Суперкубок УЕФА 2024. Поединок между победителем Лиги чеммпионов и Лиги Европы пройдет в Варшаве.

В матче столкнутся лучшие по итогам этого сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Матч пройдет 14-го августа 2024-го.

Напомним, что в этом году Суперкубок УЕФА завоевал "Манчестер Сити", переиграв "Севилью" по пенальти (5:4). Наиболее титулованными командами являются "Барселона", "Реал" и "Милан", у которых по 5 кубков.

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В статье: УЕФА Суперкубок УЕФА
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Источник:
uefa.com

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