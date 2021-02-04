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Глава оргкомитета Олимпиады в Токио угодил в скандал
Да ещё и в сексистский скандал
Глава организационного комитета Олимпиады в Токио, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори оказался под огнём критики из-за слов о женщинах. Об этом сообщает New York Times.
Мори заявил, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше, поскольку женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Чиновник привёл в пример Японскую федерацию регби, которую он возглавлял на протяжении долгого времени. По его словам, заседания федерации стали идти в два раза дольше именно из-за возросшего числа женщин в её составе.
После этого в социальных сетях поднялась волна негодования и были высказаны призывы к Мори уйти в отставку из-за сексистских высказываний.
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