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Как Романчук плыл за медалью на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО
Третья бронза для Украины
фото - НОК Украины
Михаил Романчук занял третье место в финальном заплыве на 800 метров вольным стилем и принес Украине первую медаль в плавании на Олимпийских играх с 2004 года.
Накануне Романчук в предварительном заплыве стал автором олимпийского рекорда. Обладатель золота Роберт Финке сегодня рекорд Михаила превзойти не смог.
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