Как Романчук плыл за медалью на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Михаил Романчук занял третье место в финальном заплыве на 800 метров вольным стилем и принес Украине первую медаль в плавании на Олимпийских играх с 2004 года.

Накануне Романчук в предварительном заплыве стал автором олимпийского рекорда. Обладатель золота Роберт Финке сегодня рекорд Михаила превзойти не смог.

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