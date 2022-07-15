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Роман Попов добыл серебро на чемпионате Европы по современному пятиборью
Украинец не смог повторить прошлогодний результат
Фото: prosportua.com
В Кракове состоялся юношеский чемпионат Европы по современному пятиборью U-17 и U-19.
В возрастной категории до 19 лет украинец Роман Попов получил серебро.
Попов был отобран в финальную часть соревнований с седьмым результатом в группе "А".
Чемпионат Европы-2022 по современному пятиборью. Мужчины U-19
1. Этьен Клержо (Франция) – 1231
2. Роман Попов (Украина) – 1227
3. Маттео Бовенди (Италия) – 1218
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