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Роман Попов добыл серебро на чемпионате Европы по современному пятиборью

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Украинец не смог повторить прошлогодний результат

Роман Попов добыл серебро на чемпионате Европы по современному пятиборью

Фото: prosportua.com

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В Кракове состоялся юношеский чемпионат Европы по современному пятиборью U-17 и U-19.

В возрастной категории до 19 лет украинец Роман Попов получил серебро.

Попов был отобран в финальную часть соревнований с седьмым результатом в группе "А".

Чемпионат Европы-2022 по современному пятиборью. Мужчины U-19

1. Этьен Клержо (Франция) – 1231

2. Роман Попов (Украина) – 1227

3. Маттео Бовенди (Италия) – 1218

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В статье: Роман Попов
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