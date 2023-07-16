Украинский защитник сменил один болгарский клуб на другой
Игрок заключил контракт на один год
Украинский защитник Вячеслав Велев сменил клуб в Болгарии. 23-летний футболист покинул "Пирин" и перешел в "Крумовград".
С новой командой украинец заключил соглашение до лета 2024-го года. Детали перехода пока остаются неизвестными.
Напомним, что в своем активе он имеет выступления в составе одесского "Черноморца", "Мариуполя", "Горняк-Спорта" и "Победы".
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Источник:БНТ Новини
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
16.07.2023 в 08:53
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