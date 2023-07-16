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Украинский защитник сменил один болгарский клуб на другой

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Игрок заключил контракт на один год

Украинский защитник сменил один болгарский клуб на другой

Новина українською

Украинский защитник Вячеслав Велев сменил клуб в Болгарии. 23-летний футболист покинул "Пирин" и перешел в "Крумовград".

С новой командой украинец заключил соглашение до лета 2024-го года. Детали перехода пока остаются неизвестными.

Напомним, что в своем активе он имеет выступления в составе одесского "Черноморца", "Мариуполя", "Горняк-Спорта" и "Победы".

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В статье: Болгария Вячеслав Велев
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Источник:
БНТ Новини

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
16.07.2023 в 08:53
Хіба на фото не Сердюк?
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