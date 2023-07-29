Зозуля: Российские террористы снова показали, что они гной на этой земле
Футболист высказал все, что думает об оккупантах
Скриншот: YouTube-канал Sport Arena
Бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на ракетный обстрел Днепра российскими войсками, когда пострадали минимум девять человек.
"Днепр… Родной мне город. Город, где проживает моя волонтерская команда. Два взрыва. Два попадания. В пятничный вечер, центр города. Уже через несколько минут после взрыва - Народная Армия была на месте. Помогали. Русские террористы снова показали, что они навоз на этой земле.
Дорогие мои, не забывайте, что война рядом и она касается каждого. Аккумулируйте свою злобу в донатах и приближение победы!
Спасибо нашему несокрушимому народу. Спасибо военным, полицейским, ГНИС и врачам, коммунальщикам и моей команде. Спасибо, что все вы работаете на защиту и победу", - написал Зозуля в телеграме.
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