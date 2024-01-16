Мальтийский клуб подписал 29-летнего украинца
Артем Радченко сменил клуб за рубежом
Фото: Hibernians F.C
Украинский вингер Артем Радченко сменил клубную прописку. 29-летний футболист подписал контракт с мальтийским клубом "Хибернианс".
Срок действия контракта не называется.
Предыдущим клубом Артема был литовский "Дайнава", за который он провел 37 матчей (4 гола и 3 ассиста).
Радченко - воспитанник харьковского футбола. Ранее он поиграл за "Металлист", "Говерлу", "Николаев", "Победу", хорватский "Хайдук", белорусский "Днепр Могилев", словацкий "МСК Мартин", а также литовские "Елгава" и "Йонава".
Выступал за молодежную сборную Украины (5 матчей, 2 гола).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ukatan (Харьковская обл.)
16.01.2024 в 17:08
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Анри пошутил над Месси и болельщиками Тоттенхэма на церемонии награждения ФИФА
- Стало известно будущее Карима Бензема в Саудовской Аравии
- Месси снова лучший, будущее Степаненко и страсти вокруг Пихаленка. Главные новости за 15-е января
- Руководство Реала недовольно игрой Кепы в матче с Атлетико и донесло свою позицию Анчелотти
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 2