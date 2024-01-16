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Мальтийский клуб подписал 29-летнего украинца

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Обновлено

Артем Радченко сменил клуб за рубежом

Мальтийский клуб подписал 29-летнего украинца

Фото: Hibernians F.C

Новина українською

Украинский вингер Артем Радченко сменил клубную прописку. 29-летний футболист подписал контракт с мальтийским клубом "Хибернианс".

Срок действия контракта не называется.

Предыдущим клубом Артема был литовский "Дайнава", за который он провел 37 матчей (4 гола и 3 ассиста).

Радченко - воспитанник харьковского футбола. Ранее он поиграл за "Металлист", "Говерлу", "Николаев", "Победу", хорватский "Хайдук", белорусский "Днепр Могилев", словацкий "МСК Мартин", а также литовские "Елгава" и "Йонава".

Выступал за молодежную сборную Украины (5 матчей, 2 гола).

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Артем Радченко Хиберниан (Эдинбург)
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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ukatan (Харьковская обл.)
16.01.2024 в 17:08
А я думал он давным-давно спился. А как начинал! В 16 лет выход на замену в матче Лиги Европы. А все водочка...
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Комментарии 2
ukatan (Харьковская обл.)
16.01.2024 в 17:08
А я думал он давным-давно спился. А как начинал! В 16 лет выход на замену в матче Лиги Европы. А все водочка...
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0
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Джим Слэйд (Харьков)
16.01.2024 в 16:15
Думал, он уже лет 10 как карьеру завершил
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