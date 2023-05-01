Оборона? Не, не слышали. Вальядолид - Атлетико 2:5. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" продолжает бороться за второе место в Ла Лиге. На сей раз, жертвой набравших ход "Матрасников" стал "Вальядолид" - он просто забыл выйти на поле.

0:3 к 40-й минуте, казалось, убили интригу, но куда там! Стоило хозяевам чуть поджать, как оказалось, что команда Диего Симеоне тоже не намерена защищаться, и это превратило матч в голевой водопад.

32-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Атлетико" - 2:5

Голы: Ларин, 42 (с пенальти), Эскудеро, 74 - Молина, 20, Хименес, 24, Мората, 38, Хоакин Фернандес, 86 (автогол), Депай, 90+3