Оборона? Не, не слышали. Вальядолид - Атлетико 2:5. Видео голов и обзор матча
День открытых ворот на "Хосе Соррилье"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
"Атлетико" продолжает бороться за второе место в Ла Лиге. На сей раз, жертвой набравших ход "Матрасников" стал "Вальядолид" - он просто забыл выйти на поле.
0:3 к 40-й минуте, казалось, убили интригу, но куда там! Стоило хозяевам чуть поджать, как оказалось, что команда Диего Симеоне тоже не намерена защищаться, и это превратило матч в голевой водопад.
32-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"
"Вальядолид" - "Атлетико" - 2:5
Голы: Ларин, 42 (с пенальти), Эскудеро, 74 - Молина, 20, Хименес, 24, Мората, 38, Хоакин Фернандес, 86 (автогол), Депай, 90+3
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