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Нацелены на ЛЧ. Атлетик — Мальорка 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Баски показали силу

Нацелены на ЛЧ. Атлетик — Мальорка 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Quality Sport Images

UA-Футбол
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"Атлетик" дома деклассировал середняка Ла Лиги "Мальорку", не позволив ничего создать возле своих ворот.

Братья Уильямс сегодня не забили, но разогнали великое множество опасных атак. Также отмечаем первый за два года мяч в элите для Икера Муньяина. До зоны ЛЧ Бильбао осталось еще 2 очка.

23-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Мальорка" - 4:0

Голы: Берчиче, 3, 16, Гурусета, 62, Муньяин, 89

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Атлетик (Бильбао) Мальорка
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