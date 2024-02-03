Нацелены на ЛЧ. Атлетик — Мальорка 4:0. Видео голов и обзор матча

"Атлетик" дома деклассировал середняка Ла Лиги "Мальорку", не позволив ничего создать возле своих ворот.

Братья Уильямс сегодня не забили, но разогнали великое множество опасных атак. Также отмечаем первый за два года мяч в элите для Икера Муньяина. До зоны ЛЧ Бильбао осталось еще 2 очка.

23-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Мальорка" - 4:0

Голы: Берчиче, 3, 16, Гурусета, 62, Муньяин, 89