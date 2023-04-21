  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Мяч Бареллы в ворота Бенфики признан лучшим голом недели в ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мяч Бареллы в ворота Бенфики признан лучшим голом недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Николо открыл счет в том поединке

Мяч Бареллы в ворота Бенфики признан лучшим голом недели в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА признал гол хавбека миланского "Интера" Николо Бареллы лучшим за неделю в Лиге чемпионов.

Итальянский полузащитник "нерадзурри" поразил ворота португальской "Бенфики" в матче 1/4 главного еврокубка. Николо открыл счет в той встрече – на 14-й минуте.

В итоге "Интер" прошел в полуфинал ЛЧ, где сыграет против "Милана".

По теме
yellow-arrow
Вальверде - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Анчелотти: Я не думаю, что после прихода Холанда Ман Сити полностью изменил свой стиль
yellow-arrow
Внимательно ли вы следили за четвертьфиналами еврокубков сезона 2022/23? Квиз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Николо Барелла
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде