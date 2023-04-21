Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мяч Бареллы в ворота Бенфики признан лучшим голом недели в ЛЧ
Николо открыл счет в том поединке
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА признал гол хавбека миланского "Интера" Николо Бареллы лучшим за неделю в Лиге чемпионов.
Итальянский полузащитник "нерадзурри" поразил ворота португальской "Бенфики" в матче 1/4 главного еврокубка. Николо открыл счет в той встрече – на 14-й минуте.
В итоге "Интер" прошел в полуфинал ЛЧ, где сыграет против "Милана".
And the winner is... ????#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/EtuhSk1VUX— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 21, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО
- Мощный взрыв на перекрестке. Появилось видео момента падения российской бомбы в Белгороде
- Мудрик вышел на замену спасать Челси в матче с Реалом
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн