Пушич принес порядок, Хави в тупике, Ракицкий все еще топ. Пять мыслей после матча Шахтер – Барселона

Назначение Пушича уже себя оправдало

Так бывает. Хватило буквально нескольких недель.

Сначала победа над "Динамо", завершившая эру Луческу, теперь "Барселона" – и никаких вопросов к Марино Пушичу не осталось. Он на своем месте.

Уже давно у "Шахтера" не было тренера, который умел так хорошо организовывать игру. Игорь Йовичевич был скорее мотиватором. Патрик ван Леувен и подавно генерировал хаос. Даже его лучший матч – победа над "Антверпеном" – был переполнен ошибками.

А что мы видим у Пушича? Все знают, где им играть, куда открываться, как противодействовать прямому оппоненту, даже если этот оппонент – Илкай Гюндоган.

"Барселона", кажется, не ожидала столь организованного сопротивления, и это привело ее к тотальному провалу в первом тайме. Ну а дальше уже окрыленные "Горняки" своего не отпустили.

Why are Shakhtar playing their home games in Germany? The country of Bayern Munich. I would have preferred to play in the war zone of Donetsk. pic.twitter.com/LxqhBgaS5J — Troll Football (@TrollFootball) November 7, 2023

Теперь мы понимаем, что имел в виду Жора Судаков, когда писал, мол, за 15 минут с Пушичем поняли больше, чем через три месяца у ван Леувена.

И да, важное замечание – сегодня "Шахтер" блистал, поскольку имел море пространства. Против закрытых команд все будет не так хорошо; пример – недавняя игра с "Динамо". Ну нет у "Горняков" сейчас Тейшейры или Виллиана, чтобы двигать мяч по узким каналам. Команда играет сугубо за счет порядка, и когда будет сталкиваться с таким же порядком, то это будет скучно, даем гарантию

"Барселона" Хави зашла в тупик

И то еще весной, когда выиграла у "Реала" 2:1 и гарантировала себе чемпионство.

С тех пор идет деградация. Все показатели падают. Взять оборону: если в 38 турах прошедшей Примеры команда пропустила 20 голов, то в 12 турах текущей – уже 12.

2 - Barcelona have lost two of their last three games in all competitions (W1), having won just once in their previous 15 games (W11 D3 L1). Brake. pic.twitter.com/i4Hdlwhob7 — OptaJose (@OptaJose) November 7, 2023

Методы тренировок Хави тоже удивляют. Ну, не может у команды быть столько травм! В октябре из-за мышечных повреждений выбыли Педри, где Йонг, Левандовский, Кунде, Роберто и Рафинья. Ясно, что это увеличило нагрузку на "остальных" и просто их загоняло. Жоау Феликс – яркий пример. Парень стартовал с 2+2 в 4 турах, и где он сейчас?

Он устал, Ямаль тоже, даже Гави в какой-то момент подвели ноги, и в Класико он позволил Беллингему пробить без сопротивления.

Далее последовал отвратительный перфоманс на поле "Реала Сосьедад", где "Барселона" вообще не атаковала 90 минут, но каким-то чудом выиграла благодаря голу на последней минуте.

Ну, и теперь "Шахтер" – здесь уже результатом прикрыться не выйдет.

5 - This is the seventh time since Xavi Hernandez's arrival that Barcelona have failed to register a shot on target in the first half of a match in all competitions, with tonight's game being the one in which they had the fewest touches in the opposition box (5). Cold. pic.twitter.com/4WTCWYVAPL — OptaJose (@OptaJose) November 7, 2023

Хави пора объяснить, почему его команда второй раз подряд не нанесла ни одного удара в створ ворот за первый тайм? И почему у нее всего 5 касаний мяча в чужой штрафной за 45 минут? Это же не футбол и тем более не футбол "Барселоны".

Ракицкий – все еще топ-защитник

Видели передачу на Матвиенко через все поле?

А Левандовского в Гамбурге видели? Или опасность после навесов Бальде и Ямаля? Вот и мы не видели.

К Ракицкому может быть куча старых идеологических вопросов, связанных с держанием руки на поджелудочной во время гимна и т.д., но как футболист – он абсолютный топ.

Сегодня ветеран сделал 12 выносов – это столько, сколько у Бондаря, Гочолеишвили и Матвиенко вместе взятых. Добавьте сюда 2 перехвата (он еще бежит!) и 32 точные передачи – и имеем спокойствие у ворот Ризныка, которого не было уже давно.

Jogaço de Yaroslav Rakitskyi nk Shakthar-Barcelona. O veterano está imparável. Belo jogo de Matvienko e Sudakov. pic.twitter.com/SYuug2VJ9P — GonçaloDias17 (@goncalo_diass17) November 7, 2023

Не пора ли вернуть Ярослава в сборную? Опять-таки, этот вопрос более политический, чем спортивный.

Что касается спорта, то он готов. Единственное, что надо Ракицкому – это работающая системы игры. Он слишком стар, чтобы всех спасать, и потому не мог помочь ван Леувену в его хаосе. Когда же Пушич принес порядок – сильные стороны Ярослава снова на виду.

Судаков продает себя, как Мудрик в прошлом году

И не смотрите на возраст. Гораздо хуже пересидеть, как Шапаренко.

Что касается Жоры, то хоть ему всего 21, но он все делает верно. Забил за сборную – это автоматический плюс к карме. Далее отличился на "Камп Ноу", что заметил целый Фабрицио Романо.

Сегодня Судаков не забил, но его предголевая передача на Гочолеишвили – ну вы такое видели? Это эпизод для хайлайтов; то, что скауты обязательно покажут президентам, которые будут решать – выделять деньги на трансфер или нет.

Вместе с тем Георгий выполняет капитальный объем работы – три выноса, три перехвата, 83% точности передач и только одна потеря.

УЕФА признал его Игроком матча – и вот Судакова уже обсуждает весь футбольный Twitter.

heorhiy sudakov named champions league player of the match for the first time ???????? pic.twitter.com/EhG84AqYWc — che. ???? (@mudrykxs) November 7, 2023

Со стороны все это очень напоминает прошлогоднего Мудрика. Он смог продать себя через ЛЧ, и сейчас то же самое делает Судаков.

Ну, а в Европе ему помогают Миколенко, Забарный, Зинченко, Довбик, Цыганков, Трубин, чьи успехи создают украинцам имидж элитных игроков, которого у наших никогда раньше не было.

Левандовский, ты где?

Не поверите, но последний гол Роберта датирован 23 сентября.

Потом были три "сухих" матча, травма, а когда наконец вернулся, то вхолостую отбегал свое время против "Реала", "Реала Сосьедад" и "Шахтера". Даже момента ни одного не имел за три игры.

Ничего подобного у поляка не было с сезона-2010/11, когда он еще зеленым пацаном боролся за место под солнцем в Дортмунде.

???? Robert Lewandowski has not scored in any of his last six games for Barcelona in all competitions!@OptaJose pic.twitter.com/QMs9KCDGJN — Barça Zone (@_BarcaZone_) November 7, 2023

С одной стороны, да – центрфорварда должна обслуживать полузащита, вингеры, даже фулбеки. С другой – Роберт Левандовский не просто нападающий. Это живая легенда и один из лучших бомбардиров поколения. От такого ждешь не просто замкнутых прострелов.

А на практике что? С "Реалом" ноль ударов в створ, ноль выигранных единоборств и ноль пасов на обострение.

С "Реалом Сосьедад" ноль ударов в целом, ноль выигранных единоборств и ноль пасов на обострение.

С "Шахтером" – ноль ударов в створ, ноль выигранных единоборств и два паса на обострение.

Параллели с Луисом Суаресом и Каримом Бенземом лежат на поверхности. Вы ведь помните, как внезапно они превратились в пенсионеров после выдающихся сезонов в "Атлетико" и "Реале" соответственно? Вот и здесь пахнет тем же.