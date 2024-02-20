Почти знамениты. Атлетико и Интеру, Диего Симеоне и Симоне Индзаги не хватает немногого

Глоры болеют за "Реал", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", "Баварию", "Ювентус". Хипстеры болеют за красивый футбол и андердогов - "Боруссию" Дортмунд, "Аякс", "Аталанту", "Наполи", теперь за "Байер". Дикая смесь первых и вторых болеет за "Милан", "Барселону", "Ливерпуль". Кто болеет за "Атлетико" и "Интер"? Они как-то остаются в тени, застревают в лимбе, между адом и раем.

У них, разумеется, есть большая армия собственных болельщиков, заполняющая их 70-80-тысячные стадионы постоянно. Ультрас "Атлетико" - наиболее многочисленные и буйные в Испании, ультрас "Интера" - одни из наиболее многочисленных и буйных в Италии. Трофейные кабинеты обоих клубов полны, оба в тройке наиболее успешных в истории своих суперфутбольных стран.

Но все же остаётся какое-то ощущение недосказанности на глобальном уровне. Чувствуется, что им немного не хватает для статуса мегапопулярного глобально клуба. Что болеть за них как-то не совсем натурально, и постоянно нужно искать где-то глубоко причины для этого.

В "Интере" были Роналдо, Роберто Баджо, Златан, Румменигге, Маттеус, Клинсманн... Но это было давно, а теперь даже великолепные достижения Лаутаро Мартинеса не приносят ему огромную армию болельщиков в мире. За "Атлетико" играет Антуан Гризманн, один из лучших игроков в мире в последние десять лет, но говоря о нем, люди прежде всего говорят о сборной Франции.

Возможно, дело в стиле игры. Лучшие тренеры в истории "Интера" - Эленио Эррера, Джованни Трапаттони, Жозе Моуриньо - играли от обороны. Как и лучший тренер в истории "Атлетико" - Диего Симеоне. Такое точно не привлекает болельщиков. Возможно, дело в недостатке побед в Лиге Чемпионов (не Кубке). "Атлетико" проиграл оба своих финала, "Интер" выиграл один, проиграл один.

Они - авангард второго эшелона. Не фавориты Лиги Чемпионов, но способны победить любого фаворита и пробиться далеко. Наверное, даже жаль, что выпали друг другу в 1/8 финала турнира. Гораздо интереснее было бы смотреть, как в качестве андердогов рубятся с грандами и огорчают глоров. Или же как в качестве циничного почтигранда выталкивают ярких душевных соперников и огорчают хипстеров.

Похожи

"Матрасники" и "змеи" на самом деле довольно похожи. Хотя одно существенное различие имеется. Стадион. У "Атлетико" есть свой личный, новый и замечательный, а "нерадзурри" играют на городском - старом "Джузеппе Меацца", на котором раз в полгода нужно полностью менять газон и с которого продолжает осыпаться кладка. Настолько, что клуб вместе с "Миланом" потратил 160 тысяч евро на защитную сеть.

Почему потратили клубы, а не муниципалитет? Почему меняют газон тоже клубы? Потому что Италия. "Интер" начал проект строительства нового стадиона за пределами города, но ему вставляют палки в колеса все, кто может.

В остальном же они похожи. В Deloitte Money League рядом - миланцы на 14-ом месте, мадридцы - на 15-ом. С доходами в 364-378 миллионов евро. Для сравнения - "Реал" первый с 831-им, "Ювентус" первый в Италии и 11-ый в мире с 432. В рейтинге Forbes "атлети" 13-ые, и стоимость клуба оценивается в 1.54 миллиарда долларов, "змеи" - 16-ые с 1.03. Разница в сумме вроде бы большая, но это из-за стадиона.

"Интер" в долгах, если не вернет кредит в 350 миллионов евро в мае - может перейти во владение кредиторов. У него почти нет денег на трансферы, и он вынужден продавать игроков, подписывать свободных агентов либо искать таланты за небольшие суммы. Общий долг "Атлетико" превышает 500 миллионов, и он также вынужден продавать и сокращать расходы на зарплаты и трансферы. Хотя у него пространства для маневра больше.

Похожи клубы стабильностью и спокойствием руководства. Энрике Сересо работает уже больше 20-ти лет, Джузеппе Маротта - чуть больше пяти. Но оба руководят спокойно, взвешенно, не ищут скандалы, приносят уверенность команде и болельщикам.

Последний ещё и считается гением трансферного рынка, особенно - в плане дешевых подписаний. Игроки стартового состава "Интера" Зоммер, Ачерби, Дармиан, Де Фрай, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам пришли бесплатно или за мизер.

Симоне и Симеоне

Тренеры также работают разное время и по-разному влияют на клуб, но с теми же стабильностью и уверенностью. Не случайно их команды считаются тренерскими.

Они играли вместе в "Лацио", брали с ним Скудетто. Они остаются друзьями, сообщают, что до сих пор часто общаются. Они восхищенно высказываются друг о друге, о командах друг друга.

Диего Симеоне тренирует "Атлетико" уже 13 лет. Легенда, символ клуба как игрок и тренер, влияние которого и на историю клуба и на его настоящее просто космических масштабов. "Атлетико" - это он. Симоне Индзаги лишь третий год в "Интере" и до этого никогда там не был. Но он также твердо управляет командой и очень популярен в клубе. Президент Стивен Чжан даже называет его "подарком для клуба".

По характеру они совершенно разные. Сам Симеоне говорил, что не знает, что означает его кличка El Cholo, но есть такая байка, что она означает "бродячая собака". Таков и характер. Диего - бешеный боец, экспрессивный, злой, острый, взрывной. Даже пару дней назад на вопрос о критике легенды клуба Милинко Пантича в его адрес зло ответил, что "у нас в клубе лишь одна легенда - Луис Арагонес".

Индзаги совсем не такой. Наоборот - спокоен, всегда взвешен в высказываниях, даже скучен. Старается никогда ни с кем не ссориться. Похоже, вся экспрессивность в семье ушла к Филиппо. У Симоне нет никакой взрослой клички, а в юности его звали "Альманахом" за энциклопедические знания.

И все же они с Диего похожи. Даже выглядят оба очень подтянуто, молодо. Симоне как раз вчера спросили, как почти в 50-летнем возрасте он умудряется оставаться таким. Что он ответил? Не помню, опять какую-то банальщину. Похожи и более важными вещами - прагматичным футболом, нелюбовью к владению мячом, любовью к быстрым вертикальным контратакам.

Оба они постоянно играли с двумя форвардами, и Симеоне после многих лет с двумя центральными защитниками наконец-то пришёл к тактике Симоне - 3-5-2. Должен был догадаться раньше.

Оба в последние годы все же стали ярче атаковать. "Интер" Индзаги уже забивал в лиге 84 гола за сезон, а сейчас за 24 тура забил 59. А "Атлетико" и вовсе понёсся в атаку всеми силами, теперь желает и владеть мячом. Что очень удивляет. Он в лиге забил 50 голов в 25-ти турах. В групповом турнире Лиги Чемпионов - 17 в шести, уступив лишь "Манчестер Сити".

При этом "Интер" в лиге пропустил всего 12, то есть и про оборону не забывает. А "Атлетико" - 26. Из-за чего последний на четвертом месте в лиге и сильно рискует не попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. Выйдет примечательно, если именно в сезон перехода на атаку, отказа от самого себя Симеоне так провалится.

Арриго Сакки часто критиковал Индзаги, заявляя, что не играет в европейский футбол, что слишком труслив и после первого гола идет в оборону, что полагается на индивидуальные действия. Но сейчас он признает, что "Интер" стал яркой атакующей командой. А главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно назвал "Интер" "военным кораблем", и это определение очень любят повторять.

В клубе признают, что неожиданный выход в финал Лиги Чемпионов в предыдущем сезоне преобразил команду, заставил её верить в себя больше, сделал более взрослой, более стабильной. И это заметно в лиге.

Знаковый сезон

Индзаги сильно критиковали болельщики за неудачи в Серии А. Немало даже считали его слабым тренером, задерживающим развитие команды. Критиковали его кадровые решения, особенно замены. Теперь все в восторге, учитывая блестящий поход в лиге, где в девяти очках над вторым местом с матчем в запасе, где в 24-ех турах потерял лишь девять очков. Уже отдают Скудетто ему, первое в его тренерской карьере.

Теперь критикуют за пренебрежение к Лиге Чемпионов. В групповом турнире осенью он проводил обширную ротацию как раз в ЛЧ, не в лиге, из-за чего и занял лишь второе место в группе позади скромного "Реал Сосьедад". И даже сейчас, в пятницу, в матче дома против разваленной последней команды лиги "Салернитаны" выставил почти сильнейший состав. Вызвав недоумение.

Ну а Симеоне было тяжело в Лиге Чемпионов в последние сезоны. В 2023/24 он выиграл группу впервые с сезона 2016/17. В сезонах 2020/21 и 2021/22 вышел из неё лишь в последнем туре, в 2022/23 вообще не вышел, заняв последнее место в довольно лёгкой группе с "Порту", "Брюгге" и "Байером". Нынешний сезон ему очень нужен для реабилитации.

И сезон выходит знаковый, символичный, ведь встречался с "Лацио" в группе, а теперь встречается с "Интером", в котором также играл, который очень любит, заявляя, что когда-то будет его тренировать. Его сегодня болельщики "нерадзурри" встретят овацией.

Оба до сих пор молоды и энергичны. У них вместе 18 трофеев в тренерской карьере. Индзаги - кубковый король Италии. Восемь Кубков и Суперкубков страны - рекорд всех времен. И заслуженное Скудетто наконец-то будет. Симеоне также набрал Кубков, Лиг Европы. Но обоим не хватает главного трофея для окончательного прорыва в мировые легенды. Их клубам не хватает для такого прорыва.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Il Fatto Quotidiano