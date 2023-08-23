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Сабо: Раньше Зарю называли "мужиками", а сегодня они просто никакие
Эксперт не верит в шансы Зари в матче против Славии
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча плей-офф раунда
"После успешного прошлого сезона "Заря" просто распалась, многие игроки ушли, пришел новый тренер. Луганская команда сильно ослабла. Я от них ничего не жду в этом матче, поэтому фаворитом считаю "Славию". В прошлом сезоне это действительно была "Заря", а в этом – бледная тень самой себя.
"Заре" нужно играть от защиты и ждать своего шанса, но, к сожалению, луганская команда так не умеет.
Чтобы рассчитывать на положительный результат, нужны футболисты с характером, а у "Зари" таких нет. Со "Славией" нужно бороться в любом моменте. Раньше "Зарю" называли "мужиками", а сегодня они просто никакие.
"Славия" будет играть при своих болельщиках и нестись в атаку. "Заре" придется защищаться, чего, к сожалению, они не умеют делать. Для этого нужны игроки, умеющие страховать.
Я не вижу шансов у "Зари". Думаю, что проиграют с разницей в два мяча и не смогут забить. Ставлю на 0:2", - сказал Сабо.
Напомним, что матч "Славия" - "Заря" состоится в четверг, 24 августа, и начнется в 20:00.
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